Ce se întâmplă cu Ovidiu Mihăilă Selecționerul României vrea să continue la naționala de handbal feminin: „Rămâne la decizia FRH”

Selecționerul Ovidiu Mihăilă a vorbit despre viitorul său în cadrul naționalei de handbal feminin.

Contractul cu Federația Română de Handbal va ajunge la final odată cu încheierea Campionatului Mondial 2025.

Tehnicianul a analizat rezultatele echipei naționale din cadrul turneului final.

În urma victoriei cu Elveția, scor 36-24, „tricolorele” vor avea garantat locul 9 la CM 2025, prin care își ating obiectivul setat înaintea turneului final.

Ovidiu Mihăilă, mesaj despre viitorul la națională: „Asta îmi doresc”

În prezența președintelui FRH, Constantin Din, Mihăilă a transmis:

„Este o poveste pe care am spus-o de când am venit. Am venit să ajutăm, tot ce se făcea la echipa mare făceam și la tineret. Am o legătură strânsă cu toți cei de aici. Le mulțumesc tuturor celor din staff pentru că au fost aici!

Un grup foarte frumos care ne-a sprijinit în momentele grele. Ne-au ajutat să păstrăm fetele sănătoase după o competiție de nivel ridicat.

Rămâne la decizia Federației Române de Handbal. În momentul de față, atât am reușit. Vom vedea acasă, în perioada următoare, ce se va decide.

Eu îmi doresc să continui această poveste, alături de aceste fete deosebite. Dar vedem ce se va întâmpla în viitor!” , a spus Mihăilă, conform gsp.ro.

Selecționerul a subliniat că locul 9 reprezintă un pas înainte și o bază solidă pentru ceea ce poate deveni această generație în anii următori.

„Concluziile trebuie să le tragem acasă, în liniște, să facem o evaluare a tot ce s-a întâmplat la acest Campionat Mondial.

Tot ce mi-a rămas și îmi va rămâne în suflet a fost fiecare zi petrecută alături de aceste fete care s-au autodepășit în anumite momente.

Atunci când lucrurile nu au funcționat, eu sunt principalul vinovat. Le felicit pentru modul în care au tratat aceste ultimele două jocuri, au vrut să termine cu capul sus”, a mai spus tehnicianul.

2017 a fost ultimul an în care România a reușit o clasare în primele 10 echipe. „Tricolorele” au ocupat locul 12 în 2019, 13 în 2021 și din nou 12 în 2023

Ovidiu Mihăilă: „Cred că acest turneu este un pas înainte spre ce pot construi fetele în viitor”

Selecționerul a punctat că partida cu Elveția a fost pregătită atent, iar diferența mare de scor s-a datorat atitudinii și determinării echipei.

„Ne așteptam la un meci greu împotriva Elveției, am analizat-o foarte bine. Aici, la echipa națională, sunt niște fete foarte inteligente, care au pus foarte bine în practică ceea ce am discutat.

Elveția se baza mult pe pivot, au analizat foarte bine zona acolo. Ne așteptam la un meci greu, dar datorită atitudinii, fetelor au reușit să obțină această diferență.

A fost o cumpănă după Danemarca, eu cred că scorul trebuia să fie altul, o diferență mai mică. A venit meciul cu Ungaria, o încărcătură mare. Poate acel duel ar fi fost bine să vină mai spre final.

Cred că acest turneu este un pas înainte spre ce pot construi fetele în viitor împreună cu Federația, cu toți oamenii care au fost lângă ele. Este o cărămidă în plus la ceea ce pot construi. Eu cred că avem potențial”, a mai declarat Mihăilă.

Vreau să le mulțumesc tuturor fanilor. Au fost lângă fete, le-au susținut și astăzi. Cred că România e iubită, aceste fete sunt iubite. Trebuie să le încurajăm să meargă mai departe pe acest drum, eu cred că au ce să arate în viitor. Ovidiu Mihăilă

Ovidiu Mihăilă: „Trebuie să avem răbdare cu aceste fete”

Mihăilă speră că performanța de la Mondial va influența favorabil tragerea la sorți pentru Campionatul European din 2026, organizat în România.

„ Eu sper ca prin acest loc 9 să avem o șansă în plus la tragerea la sorți, apoi lucrurile vor sta diferit. Va fi o presiune suplimentară, sunt așteptări mari. Cred că aceste fete știu să se echilibreze. Avem un grup frumos, trebuie să avem răbdare cu aceste fete.

Trebuie să construim ceva pentru viitor! Nu se poate peste noapte. Avem mai multe exemple din lumea mare a handbalului. Au acceptat, au construit și au avut răbdare. În doi ani, trei ani, poate fi o promisiune această echipă”, a mai spus antrenorul.

Părerea mea, când vorbim de echipa națională, e că necesită un timp mai îndelungat pentru a construi ceva. La club le ai alături în fiecare zi, le poți ridica și mental, sportiv, profesional. La echipa națională trebuie o construcție. Depinde doar de noi, de oamenii din jur. Această generație cred că poate să readucă gloria trecutului în prezent și în viitor Ovidiu Mihăilă

Alături de România, țările care vor găzdui Campionatul European din 2026 sunt Cehia, Polonia, Slovacia și Turcia.

Programul României în grupa principală a CM 2025

Ungaria - România 34-29

34-29 România - Senegal 37-17

- Senegal 37-17 Elveția - România 24-36

Rezultatele obținute în grupa preliminară a CM 2025

România - Croația 33-24

- Croația 33-24 România - Japonia 31-27

- Japonia 31-27 Danemarca - România 39-31

Clasamentul în grupa principală A

Echipa Meciuri Puncte (golaveraj) 1. Danemarca 5 10 (179:126) 2. Ungaria 5 7 (118:97) 3. România 5 6 (164:141) 4. Japonia 5 5 (126-137) 5. Elveția 5 2 (118:155) 6. Senegal 5 0 (107-155) Primele 2 clasate s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale Primele 2 clasate s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale

