Gigi Nețoiu s-a făcut de râs A luat mai puține voturi decât un candidat care se retrăsese din cursă

Ieșit la începutul anului din nou din lumea fotbalului, Gigi Nețoiu își anunțase intenția de a candida la aceste alegeri încă din luna august, însă rezultatul a fost mai mult decât dezamăgitor.

Gigi Nețoiu a obținut un procent mai mic la alegeri decât cel al unui candidat retras

După numărarea voturilor din 1.281 de secții de votare din totalul de 1.289, Nețoiu a obținut un total de 1.098 de voturi din partea cetățenilor din București, adică un procent de 0,19%, aflându-se abia pe locul 8.

În același timp, Eugen Teodorovici, care între timp a renunțat la candidatură, însă după printarea buletinelor de vot, a adunat 1.600 de voturi, adică 0,28%, potrivit site-ului oficial prezenta.roaep.ro.

Rezultatul vine la scurt timp după momentul depunerii candidaturii, când Gigi Nețoiu a venit însoțit de un taraf care a cântat melodii patriotice, creând un întreg scandal.

„Să se audă în tot Bucureștiul”, spunea atunci chiar Eugen Teodorovici, fost ministru PSD al Finanţelor, care și-a depus în același timp candidatura, conform hotnews.ro.

Nețoiu și-a anunțat plecarea de la FC Voluntari, din poziția de finanțator al echipei, în primăvara acestui an, după ce a considerat că a ajutat suficient clubul ilfovean, conform înțelegerii cu primarul Florentin Pandele.

Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei

Alegerile au fost câștigate de Ciprian Ciucu, candidatul PNL și primarul sectorului 6. Acesta a adunat peste 210.000 de voturi, adică 36,14%.

Un avans de peste 14 procente față de locul 2, ocupat de Anca Alexandrescu, candidat independent susținut de AUR, care a obținut peste 127.000 de voturi (21,96%). Pe locul 3 a venit Daniel Băluță (PSD), primarul sectorului 4, cu aproape 120.000 de voturi (20,51%).

