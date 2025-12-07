Scot la licitație stadionul Președintele de la Oțelul Galați a explicat unde va juca echipa după  vânzarea arenei: „Nu avem posibilitate financiară”
Stadionul Oțelul FOTO Facebook/Oțelul Galați
Superliga

Scot la licitație stadionul Președintele de la Oțelul Galați a explicat unde va juca echipa după vânzarea arenei: „Nu avem posibilitate financiară”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.12.2025, ora 16:30
alt-text Actualizat: 07.12.2025, ora 16:30
  • Cristian Munteanu (51 de ani), președintele celor de la Oţelul Galați, a explicat ce se va întâmpla cu echipa în eventualitatea vânzării stadionului.
  • Munteanu a afirmat că gruparea gălățeană nu are resursele financiare necesare pentru a participa la licitație.

Administratorul concordatar al sponsorului Liberty a decis să includă stadionul în procesul de vânzare a activelor companiei, aflată în datorii de peste un miliard de euro.

Cristian Munteanu a explicat unde va juca Oțelul Galați după ce stadionul va fi vândut

Licitația ar urma să pornească de la 700.000 de euro, conform gsp.ro.

„Noi avem contract de comodat pe stadion și mai departe nu pot să comentez, că nu știu”, a declarat Cristian Munteanu, președintele celor de la Oțelul, conform iamsport.ro.

Oficialul clubului din Galați a confirmat că, și dacă proprietarii se vor schimba, contractul existent va rămâne în vigoare.

Dacă tu cumperi o casă și chiriașii au contract acolo pe doi ani de zile, ce faci? Îi dai afară? Un lucru e cert, mă miră suma, nu cred că e suma asta. În baza stadionului sunt și hotel, și teren de antrenament... nu cred suma. Bineînțeles că vom juca acolo, stadionul se identifică cu Oțelul, e stadionul Oțelului, dar încă odată spun: nu cred suma asta de 700.000 Cristian Munteanu

Întrebat dacă echipa ar avea resursele necesare pentru a participa la licitație, Munteanu a răspuns.

Nu, nu avem posibilitate financiară. Ți-am spus realitatea, avem un contract de comodat și mai mult nu pot să spun, că nu ține de noi”.

Acum, scoaterea la licitație a stadionului face parte din planul de restructurare din cadrul procedurii de concordat preventiv a Liberty, care încearcă să-și reducă datoriile.

În același timp, dacă licitația nu se adjudecă la prima strigare, prețul ar urma să scadă cu 30% în cea de-a doua etapă, potrivit regulilor prevăzute în planul de restructurare.

Ce urmează pentru Oțelul Galați în Liga 1

Oțelul Galați traversează o perioadă bună în Superliga. Elevii lui Laszlo Balint se află pe locul șase în Superliga, cu 27 de puncte acumulate.

Formația gălățeană mai are doar două meciuri de jucat până la finalul anului:

  • 13 decembrie: Rapid - Oțelul
  • 20 decembrie: Oțelul - Argeș

otelul galati STADION liga 1 Cristian Munteanu
