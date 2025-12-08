A murit Ioan Sdrobiș Fostul antrenor avea 79 de ani

Ioan Sdrobiș, antrenor legendar din Liga 1, a murit. Avea 79 de ani.

În ultimii ani, fostul antrenor a avut serioase probleme de sănătate, el fiind supus și unei intervenții pe cord deschis.

Sdrobiș va fi înmormântat, miercuri, la Bacău, așa cum și-a dorit. Fostul antrenor s-a născut în cartierul Letea.

A murit Ioan Sdrobiș

„Dur, dar și blând în același timp. Cu certitudine, nimeni nu a iubit fotbalul așa cum l-a iubit el! Dumnezeu să-l ierte!”, a transmis Mihai Fudalache, patronul clubului Viitorul Onești și un apropiat al lui Sdrobiș, conform unupetrotus.ro.

Valentin Badea, fost atacant din Liga 1, a postat un mesaj pe Facebook despre fostul său antrenor:

„Ioan Sdrobiș, omul cu gura mare și sufletul de aur a plecat dintre noi.

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace.

Nea Nelu, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine!”.

Ioan Sdrobiș alături de Vali Badea (foto: Facebook)

„Mare, mare păcat. S-a dus și Ienei, s-a dus și Sdrobiș. Antrenori care au făcut ceva pentru fotbalul românesc. Deosebiți, fiecare cu felul său de a fi.

Niciodată nu prea a avut prieteni, pentru că el a spus întotdeauna lucrurilor pe nume. Deci n-a periat pe nimeni. A fost un om dintr-o bucată, căruia dacă nu i-a convenit ceva la mine, la altul, a spus în față”, a spus Sandu Boc pentru GOLAZO.ro.

Cine a fost Ioan Sdrobiș

Sdrobiș a jucat pe postul de fundaș central la Letea Bacău.

După retragerea din activitatea de jucător, Sdrobiș s-a dedicat antrenoratului. De-a lungul carierei, fostul antrenor a pus accent pe creșterea tinerilor și promovarea lor.

Sdrobiș este cel care l-a descoperit pe fostul căpitan al echipei naționale, Cristi Chivu, acum antrenor la Inter. Chivu a fost promovat de Sdrobiș la prima echipă a celor de la CSM Reșița și i-a oferit debutul în prima ligă din România pe 30 august 1997.

Echipele antrenate de Ioan Sdrobiș de-a lungul carierei

Oțelul Galați

Universitatea Cluj

Ceahlăul Piatra Neamț

Selena Bacău

Dacia Unirea Brăila

Maramureș Baia Mare

Extensiv Craiova

CSM Reșița

Diplomatic Focșani

Midia Năvodari

Jiul Petroșani

FC Vaslui

CFR Timișoara

Farul Constanța

Dinamo Onești

Dumnezeul să-l odihnească în pace!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport