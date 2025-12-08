A murit Ioan Sdrobiș Fostul antrenor avea 79 de ani
Ioan Sdrobiș (foto: Sport Pictures)
Superliga

A murit Ioan Sdrobiș Fostul antrenor avea 79 de ani

alt-text Publicat: 08.12.2025, ora 10:14
alt-text Actualizat: 08.12.2025, ora 11:06
  • Ioan Sdrobiș, antrenor legendar din Liga 1, a murit. Avea 79 de ani.

În ultimii ani, fostul antrenor a avut serioase probleme de sănătate, el fiind supus și unei intervenții pe cord deschis.

Sdrobiș va fi înmormântat, miercuri, la Bacău, așa cum și-a dorit. Fostul antrenor s-a născut în cartierul Letea.

A murit Ioan Sdrobiș

„Dur, dar și blând în același timp. Cu certitudine, nimeni nu a iubit fotbalul așa cum l-a iubit el! Dumnezeu să-l ierte!”, a transmis Mihai Fudalache, patronul clubului Viitorul Onești și un apropiat al lui Sdrobiș, conform unupetrotus.ro.

Valentin Badea, fost atacant din Liga 1, a postat un mesaj pe Facebook despre fostul său antrenor:

„Ioan Sdrobiș, omul cu gura mare și sufletul de aur a plecat dintre noi.

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace.

Nea Nelu, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine!”.

Ioan Sdrobiș alături de Vali Badea (foto: Facebook) Ioan Sdrobiș alături de Vali Badea (foto: Facebook)
Ioan Sdrobiș alături de Vali Badea (foto: Facebook)

„Mare, mare păcat. S-a dus și Ienei, s-a dus și Sdrobiș. Antrenori care au făcut ceva pentru fotbalul românesc. Deosebiți, fiecare cu felul său de a fi.

Niciodată nu prea a avut prieteni, pentru că el a spus întotdeauna lucrurilor pe nume. Deci n-a periat pe nimeni. A fost un om dintr-o bucată, căruia dacă nu i-a convenit ceva la mine, la altul, a spus în față”, a spus Sandu Boc pentru GOLAZO.ro.

Cine a fost Ioan Sdrobiș

Sdrobiș a jucat pe postul de fundaș central la Letea Bacău.

După retragerea din activitatea de jucător, Sdrobiș s-a dedicat antrenoratului. De-a lungul carierei, fostul antrenor a pus accent pe creșterea tinerilor și promovarea lor.

Sdrobiș este cel care l-a descoperit pe fostul căpitan al echipei naționale, Cristi Chivu, acum antrenor la Inter. Chivu a fost promovat de Sdrobiș la prima echipă a celor de la CSM Reșița și i-a oferit debutul în prima ligă din România pe 30 august 1997.

Echipele antrenate de Ioan Sdrobiș de-a lungul carierei

  • Oțelul Galați
  • Universitatea Cluj
  • Ceahlăul Piatra Neamț
  • Selena Bacău
  • Dacia Unirea Brăila
  • Maramureș Baia Mare
  • Extensiv Craiova
  • CSM Reșița
  • Diplomatic Focșani
  • Midia Năvodari
  • Jiul Petroșani
  • FC Vaslui
  • CFR Timișoara
  • Farul Constanța
  • Dinamo Onești

Dumnezeul să-l odihnească în pace!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
steaua bucuresti CSM Resita fc arges deces ioan sdrobis
Știrile zilei din sport
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”
Liga 3
09:13
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”
Citește mai mult
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
Superliga
08.12
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
Citește mai mult
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
„Rapid nu poate mai mult”  Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
Superliga
10:20
„Rapid nu poate mai mult” Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
Citește mai mult
„Rapid nu poate mai mult”  Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs
Superliga
08.12
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs
Citește mai mult
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:52
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
17:22
Ciubotaru semnează cu FCSB! Patronul campioanei a confirmat acordul cu Hermannstadt: „Se rezolvă tot” » Ce sumă vor primi sibienii
Ciubotaru semnează cu FCSB! Patronul campioanei a confirmat acordul cu Hermannstadt: „Se rezolvă tot” » Ce sumă vor primi sibienii
16:53
Chivu, ce omagiu pentru Ienei și Sdrobiș! Moment emoționant oferit de antrenorul lui Inter la Gala Fotbalului Românesc, unde a fost desemnat „Cel mai bun antrenor român”
Chivu, ce omagiu pentru Ienei și Sdrobiș! Moment emoționant oferit de antrenorul lui Inter la Gala Fotbalului Românesc, unde a fost desemnat „Cel mai bun antrenor român”
16:57
„Neymar, ia genunchiul meu!” VIDEO: Replica amuzantă dată de starul brazilian care joacă accidentat la Santos
„Neymar, ia genunchiul meu!”  VIDEO: Replica amuzantă dată de starul brazilian care joacă accidentat la Santos
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
Top stiri din sport
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB
Superliga
08.12
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB
Citește mai mult
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB
Dinamo, prelungiri și oferte  Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult”
Superliga
08.12
Dinamo, prelungiri și oferte Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult”
Citește mai mult
Dinamo, prelungiri și oferte  Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult”
Neînțelegere Louis Munteanu - Gigi Becali  Care ar fi fost, de fapt, pretențiile atacantului pentru a semna cu FCSB
Superliga
10:38
Neînțelegere Louis Munteanu - Gigi Becali Care ar fi fost, de fapt, pretențiile atacantului pentru a semna cu FCSB
Citește mai mult
Neînțelegere Louis Munteanu - Gigi Becali  Care ar fi fost, de fapt, pretențiile atacantului pentru a semna cu FCSB
Nouă regulă la CM 2026 FIFA a auzit apelul jucătorilor și a acționat. Ce se va întâmpla la turneul din SUA
Campionatul Mondial
11:39
Nouă regulă la CM 2026 FIFA a auzit apelul jucătorilor și a acționat. Ce se va întâmpla la turneul din SUA
Citește mai mult
Nouă regulă la CM 2026 FIFA a auzit apelul jucătorilor și a acționat. Ce se va întâmpla la turneul din SUA

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 33 rapid 16 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi 1 uta arad 12 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
09.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share