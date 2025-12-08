A murit Ioan Sdrobiș Fostul antrenor avea 79 de ani

- Ioan Sdrobiș, antrenor legendar din Liga 1, a murit. Avea 79 de ani.
În ultimii ani, fostul antrenor a avut serioase probleme de sănătate, el fiind supus și unei intervenții pe cord deschis.
Sdrobiș va fi înmormântat, miercuri, la Bacău, așa cum și-a dorit. Fostul antrenor s-a născut în cartierul Letea.
A murit Ioan Sdrobiș
„Dur, dar și blând în același timp. Cu certitudine, nimeni nu a iubit fotbalul așa cum l-a iubit el! Dumnezeu să-l ierte!”, a transmis Mihai Fudalache, patronul clubului Viitorul Onești și un apropiat al lui Sdrobiș, conform unupetrotus.ro.
Valentin Badea, fost atacant din Liga 1, a postat un mesaj pe Facebook despre fostul său antrenor:
„Ioan Sdrobiș, omul cu gura mare și sufletul de aur a plecat dintre noi.
Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace.
Nea Nelu, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine!”.
„Mare, mare păcat. S-a dus și Ienei, s-a dus și Sdrobiș. Antrenori care au făcut ceva pentru fotbalul românesc. Deosebiți, fiecare cu felul său de a fi.
Niciodată nu prea a avut prieteni, pentru că el a spus întotdeauna lucrurilor pe nume. Deci n-a periat pe nimeni. A fost un om dintr-o bucată, căruia dacă nu i-a convenit ceva la mine, la altul, a spus în față”, a spus Sandu Boc pentru GOLAZO.ro.
Cine a fost Ioan Sdrobiș
Sdrobiș a jucat pe postul de fundaș central la Letea Bacău.
După retragerea din activitatea de jucător, Sdrobiș s-a dedicat antrenoratului. De-a lungul carierei, fostul antrenor a pus accent pe creșterea tinerilor și promovarea lor.
Sdrobiș este cel care l-a descoperit pe fostul căpitan al echipei naționale, Cristi Chivu, acum antrenor la Inter. Chivu a fost promovat de Sdrobiș la prima echipă a celor de la CSM Reșița și i-a oferit debutul în prima ligă din România pe 30 august 1997.
Echipele antrenate de Ioan Sdrobiș de-a lungul carierei
- Oțelul Galați
- Universitatea Cluj
- Ceahlăul Piatra Neamț
- Selena Bacău
- Dacia Unirea Brăila
- Maramureș Baia Mare
- Extensiv Craiova
- CSM Reșița
- Diplomatic Focșani
- Midia Năvodari
- Jiul Petroșani
- FC Vaslui
- CFR Timișoara
- Farul Constanța
- Dinamo Onești
Dumnezeul să-l odihnească în pace!