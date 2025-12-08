Paradele lui Radu i-au scos din minți Real Madrid, neputincioasă în fața portarului român al lui Celta. Meci cu 3 jucători eliminați!
Ionuț Radu (foto: Imago)
Paradele lui Radu i-au scos din minți Real Madrid, neputincioasă în fața portarului român al lui Celta. Meci cu 3 jucători eliminați!

alt-text Publicat: 08.12.2025, ora 10:48
alt-text Actualizat: 08.12.2025, ora 12:13
  • REAL MADRID - CELTA VIGO 0-2. Ionuț Radu (28 de ani) a avut o prestație senzațională, duminică seara, pe „Bernabeu”.
  • Vinicius, Mbappe și Bellingham nu au putut să-l învingă pe goalkeeperul român.

Seară magică pentru Ionuț Radu în deplasarea de la Madrid. Românul a închis poarta în fața superstarurilor lui Xabi Alonso, contribuind din plin la succesul celor de la Celta Vigo.

Golurile au fost marcate de Williot Swedberg în minutele 53 și 90+3.

Ionuț Radu i-a scos din minți! Real Madrid, neputincioasă în fața portarului de la Celta Vigo

Cea mai mare ocazie a primei reprize din Real Madrid - Celta Vigo i-a aparținut lui Jude Bellingham: o lovitură de cap a englezului, respinsă superb cu mâna de român.

„Celta are un portar care aduce puncte” a notat marca.com.

Radu a închis poarta și la ocazia lui Vinicius, care a trimis un șut periculos, după o pasă a lui Tchouameni.

Portarul naționalei s-a opus și la lovitura de cap a lui Militao, apoi a scos și șutul lui Valverde.

„Radu salvator” și „Radu a fost regele care i-a înnebunit pe «albi»”, a scris și sport.es, care a subliniat ocaziile lui Arda Guler, parate de același neobosit Ionuț Radu.

L'Equipe a scris că „Radu a făcut senzație pe «Bernabeu»”.

Evoluția portarului român a fost remarcată și în Italia. Gazzetta.it a scris: „Radu face miracole!”

Celta Vigo ocupă locul 10 în clasamentul La Liga, cu 19 puncte acumulate. Lider în La Liga e Barcelona, cu 40 de puncte, urmată de Real Madrid, cu 36 de puncte, și Villarreal, cu 35 de puncte.

Real Madrid a avut 3 eliminați!

Arbitrul partidei, Alejandro Quintero Gonzalez, a arătat cartonașul roșu de 3 ori, toți cei 3 eliminați fiind jucători de la Real Madrid: Fran Garcia, Endrick și Alvaro Carreras.

Primul trimis la cabine a fost Fran Garcia, în minutul 64. A văzut al doilea cartonaș galben și, automat, pe cel roșu. Primul avertisment îl primise în minutul 63, după un fault asupra lui Swedberg:

„O acțiune absolut inutilă din partea lui Fran García; îl calcă pe picior, ajungând prea târziu… este cartonaș galben și, dacă avea deja unul, este eliminare”, a explicat fostul arbitru FIFA Iturralde Gonzalez.

În ceea ce privește primul cartonaș, acordat cu un minut înainte, Itturalde a spus: „Cartonaș galben clar, pentru că este o lovitură foarte clară; nu există niciun dubiu”.

În minutul 90, „centralul” l-a eliminat și pe Alvaro Carreras. Motivul? „S-a îndreptat către mine și a țipat: «Ești foarte slab!»

Tot în minutul 90, Endrick, aflat pe banca de rezerve, a părăsit zona tehnică, s-a îndreptat spre arbitrul de rezervă și a urlat la el, fiind nevoie de intervenția staffului de la Real Madrid pentru a fi ținut.

Nici antrenorul Xabi Alonso n-a scăpat de avertisment. În minutul 73, tehnicianul a primit cartonaș galben pentru proteste.

Rodrygo și Fede Valverde au primit și ei cartonaș galben pentru proteste.

A scăpat de avertisment Vinicius. Conform Marca, în mijlocul unor proteste vehemente la adresa arbitrului, brazilianul l-a „provocat” pe Gonzalez: „Hai, scoate mai multe cartonașe roșii!”

După fluierul final, pe tunelul dinspre vestiare, Dani Carvajal l-a certat pe „centralul” Alejandro Quintero Gonzalez, care a notat în raportul de meci că madrilenul i-a spus: „La ce nivel te prezinți și apoi începi să plângi la conferința de presă”.

Fanii de pe „Bernabeu” au scandat contra arbitrilor, acuzând Federația de corupție. S-a auzit și „Negreira! Negreira!”

VIDEO. Rezumatul partidei Real Madrid - Celta Vigo 0-2

