„Nu vă lăsați păcăliți. Sunt false!” Avertisment dur din SUA pentru fanii care caută bilete la CM 2026 pe site-uri neautorizate

Fanii români care visează să-și vadă echipa la CM 2026 trebuie să fie atenți.

Americanii avertizează că achiziționarea biletelor de pe site-urile de revânzare neautorizate este riscantă și îi poate lăsa pe cumpărători fără bani și fără acces pe stadion.

După tragerea la sorți de la Washington, din 5 decembrie 2025, românii care visează să vadă echipa națională la CM 2026 din SUA, Canada și Mexic știu exact ce meciuri ar putea urmări pe viu, dacă tricolorii reușesc să treacă de barajele din martie cu Turcia și Slovacia sau Kosovo.

Biletele pentru Cupa Mondială 2026 se vând deja pe site-uri neautorizate

Pentru fanii din „Zidul Galben” entuziasmul vine cu un risc ascuns la care trebuie să fie foarte atenți: frauda pe piața secundară a biletelor.

Platformele neautorizate de revânzare a biletelor se întrec în oferte pentru meciurile de la cea mai mare Cupă Mondială din toate timpurile (11 iunie - 19 iulie).

Inclusiv pentru partidele din grupa în care ar juca România dacă se califică.

Sâmbătă, 13 iunie 2026: Australia - România (Vancouver, BC Place Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 14 iunie)

(Vancouver, BC Place Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 14 iunie) Vineri, 19 iunie 2026 : Paraguay - România (San Francisco, Levi’s Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 20 iunie)

: (San Francisco, Levi’s Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 20 iunie) Joi, 25 iunie 2026: SUA - România (Los Angeles, SoFi Stadium, ora locală 19:00 / 05:00 în România, 26 iunie)

Americanii avertizează: „Nu vă lăsați păcăliți. Sunt false!”

Ofertele fantomă sunt mult peste prețurile oficiale posibile. Unele listări ajung deja la sute sau chiar câteva mii de dolari pentru locuri standard, deși prețul real, stabilit de FIFA, va porni de la aproximativ 60 de dolari.

„Nu vă lăsați păcăliți. Sunt false! Biletele listate acum sunt speculative sau false”, semnalează presa de peste Ocean.

„Escrocii sunt extrem de activi!”

Pe forumuri și comunități online dedicate fanilor și vânzărilor de bilete pentru CM 2026 se găsesc mesaje care avertizează expres asupra riscurilor: „Escrocii sunt extrem de activi!”.

Unii utilizatori îi îndeamnă pe fani la prudență, avertizând că biletele cumpărate din surse neautorizate pot să nu fie livrate, iar vânzătorii care solicită plata în avans și dispar imediat sunt un semn clar de fraudă.

FIFA: „Achizițiile de bilete de la vânzători neoficiali implică riscuri”

FIFA avertizează că biletele cumpărate din surse în afara platformei oficiale, adică de pe site‑uri de revânzare neautorizate, social media, terți, pot fi false sau invalidate.

În declaraţii publice, FIFA spune că achizițiile de la vânzători neoficiali implică riscuri de fraudă, anulare a biletului sau interzicerea accesului în stadion.

Autorități competente în SUA, de exemplu oficiul unui procuror de stat, au emis avertismente publice către fani să fie vigilenţi: intermedierea de bilete nesigure crește semnificativ riscul de fraudă.

2.000.000 de bilete a anunțat FIFA că au fost vândute până acum, după primele două faze

Fanii români pot aplica între 11 decembrie și 13 ianuarie pentru bilete la meciurile României de la CM 2026

Fanii tricolori care vor să aplice în siguranță pentru bilete la prezumtivele meciurile ale României de la Cupa Mondială 2026 au această posibilitate între 11 decembrie 2025 și 13 ianuarie 2026.

În această perioadă, FIFA deschide o fază specială de vânzare numită „Random Selection Draw”. Oricine se înscrie poate avea șansa de a cumpăra bilete oficiale, valide, pentru meciurile preferate. Tichetele vor fi alocate prin tragere la sorți.

Cum funcţionează vânzarea oficială de bilete pentru Cupa Mondială 2026:

Crearea unui cont / FIFA ID Participarea la loterie / aplicarea pentru bilete Notificarea și alocarea biletelor Achiziția biletelor cu plata și emiterea oficială Faza finală / vânzarea biletelor rămase - primul venit, primul servit Platforma oficială de revânzare (FIFA Resale/Exchange Marketplace) Validare și acces la stadion

6,5 milioane de fani estimează organizătorii care vor participa la meciurile de la Cupa Mondială 2026

Alte opțiuni pentru fani includ:

FIFA Resale / Exchange Marketplace - bilete revândute de alți suporteri (disponibilitate limitată)

- bilete revândute de alți suporteri (disponibilitate limitată) Ticket-inclusive Hospitality Packages - pachete VIP care includ bilete și servicii suplimentare pentru o experiență completă și confort sporit.

- pachete VIP care includ bilete și servicii suplimentare pentru o experiență completă și confort sporit. Single Match - permite accesul la un singur meci la alegere, fie din faza grupelor (oricărei echipe non-gazdă, excluzând Canada, Mexic și SUA), fie din optimile, sferturile sau meciul pentru locul 3. Prețurile încep de la 1.400 de dolari de persoană.

- permite accesul la un singur meci la alegere, fie din faza grupelor (oricărei echipe non-gazdă, excluzând Canada, Mexic și SUA), fie din optimile, sferturile sau meciul pentru locul 3. Prețurile încep de la 1.400 de dolari de persoană. Venue Series - oferă acces la 4-9 meciuri, în funcție de stadionul ales, valabil pentru toate zilele și fazele turneului. Opțiunile de hospitality sunt aceleași ca în varianta Single Match, iar prețurile pornesc de la 8.275 de dolari de persoană.

- oferă acces la 4-9 meciuri, în funcție de stadionul ales, valabil pentru toate zilele și fazele turneului. Opțiunile de hospitality sunt aceleași ca în varianta Single Match, iar prețurile pornesc de la 8.275 de dolari de persoană. Follow My Team - pachete care permit fanilor să urmărească echipa favorită la toate meciurile din faza grupelor și un meci din optimile de finală, indiferent de locație. Pachetele nu sunt disponibile pentru echipele gazdă (Canada, Mexic, SUA). Prețurile încep de la 6.750 de dolari de persoană.

Cât costă biletele la Cupa Mondială 2026

Biletele la Cupa Mondială 2026 sunt împărțite în patru categorii, în funcție de vizibilitate și poziție în stadion.

FIFA a anunțat că biletele cele mai ieftine pentru meciurile din faza grupelor vor începe de la 60 de dolari, iar cele mai scumpe bilete pentru finală vor ajunge până la 6.730 de dolari.

Totuși, aceste prețuri sunt orientative și pot varia odată cu începutul vânzărilor, în funcție de cerere și de numărul de bilete rămase.

Faza turneului CM 2026 Interval de prețuri bilete (USD) Faza grupelor (excluzând echipele gazdă) 60 - 620 Faza grupelor (meciurile gazdelor: SUA, Canada, Mexic) 75 - 2.735 Optimi de finală 105 - 750 Sferturi de finală 170 - 980 Sferturi de finală 275 - 1.775 Semifinale 420 - 3.295 Finală 2.030 - 7.875

Prima Cupă Mondială cu 48 de echipe

Cupa Mondială 2026 se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie 2026, în 16 orașe gazdă din Canada, Mexic și Statele Unite.

Pentru prima dată, Cupa Mondială va avea 48 de echipe participante și va fi găzduită simultan de trei țări, SUA, Canada și Mexic. În 34 de zile, se vor juca 104 meciuri în întreaga Americă de Nord.

Orașele gazdă pentru CM 2026 sunt:

Canada: Toronto și Vancouver

Toronto și Vancouver Mexic: Guadalajara, Ciudad de Mexico și Monterrey

Guadalajara, Ciudad de Mexico și Monterrey Statele Unite: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphia, San Francisco și Seattle

