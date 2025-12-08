„Nu vă lăsați păcăliți. Sunt false!” Avertisment dur din SUA pentru fanii care caută bilete la CM 2026 pe site-uri neautorizate
Fotomontaj: Golazo.ro
Nationala

„Nu vă lăsați păcăliți. Sunt false!” Avertisment dur din SUA pentru fanii care caută bilete la CM 2026 pe site-uri neautorizate

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 08.12.2025, ora 11:48
alt-text Actualizat: 08.12.2025, ora 11:48
  • Fanii români care visează să-și vadă echipa la CM 2026 trebuie să fie atenți.
  • Americanii avertizează că achiziționarea biletelor de pe site-urile de revânzare neautorizate este riscantă și îi poate lăsa pe cumpărători fără bani și fără acces pe stadion.

După tragerea la sorți de la Washington, din 5 decembrie 2025, românii care visează să vadă echipa națională la CM 2026 din SUA, Canada și Mexic știu exact ce meciuri ar putea urmări pe viu, dacă tricolorii reușesc să treacă de barajele din martie cu Turcia și Slovacia sau Kosovo.

„Ne deranjează” Dorința imposibilă a lui Mihai Stoica: „Dacă toți vorbeau despre asta...” + Probleme mari la FCSB
Citește și
„Ne deranjează” Dorința imposibilă a lui Mihai Stoica: „Dacă toți vorbeau despre asta...” + Probleme mari la FCSB
Citește mai mult
„Ne deranjează” Dorința imposibilă a lui Mihai Stoica: „Dacă toți vorbeau despre asta...” + Probleme mari la FCSB

Biletele pentru Cupa Mondială 2026 se vând deja pe site-uri neautorizate

Pentru fanii din „Zidul Galben” entuziasmul vine cu un risc ascuns la care trebuie să fie foarte atenți: frauda pe piața secundară a biletelor.

Platformele neautorizate de revânzare a biletelor se întrec în oferte pentru meciurile de la cea mai mare Cupă Mondială din toate timpurile (11 iunie - 19 iulie).

Inclusiv pentru partidele din grupa în care ar juca România dacă se califică.

  • Sâmbătă, 13 iunie 2026: Australia - România (Vancouver, BC Place Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 14 iunie)
  • Vineri, 19 iunie 2026: Paraguay - România (San Francisco, Levi’s Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 20 iunie)
  • Joi, 25 iunie 2026: SUA - România (Los Angeles, SoFi Stadium, ora locală 19:00 / 05:00 în România, 26 iunie)

Americanii avertizează: „Nu vă lăsați păcăliți. Sunt false!”

Ofertele fantomă sunt mult peste prețurile oficiale posibile. Unele listări ajung deja la sute sau chiar câteva mii de dolari pentru locuri standard, deși prețul real, stabilit de FIFA, va porni de la aproximativ 60 de dolari.

„Nu vă lăsați păcăliți. Sunt false! Biletele listate acum sunt speculative sau false”, semnalează presa de peste Ocean.

„Escrocii sunt extrem de activi!”

Pe forumuri și comunități online dedicate fanilor și vânzărilor de bilete pentru CM 2026 se găsesc mesaje care avertizează expres asupra riscurilor: „Escrocii sunt extrem de activi!”.

Unii utilizatori îi îndeamnă pe fani la prudență, avertizând că biletele cumpărate din surse neautorizate pot să nu fie livrate, iar vânzătorii care solicită plata în avans și dispar imediat sunt un semn clar de fraudă.

FIFA: „Achizițiile de bilete de la vânzători neoficiali implică riscuri”

FIFA avertizează că biletele cumpărate din surse în afara platformei oficiale, adică de pe site‑uri de revânzare neautorizate, social media, terți, pot fi false sau invalidate.

În declaraţii publice, FIFA spune că achizițiile de la vânzători neoficiali implică riscuri de fraudă, anulare a biletului sau interzicerea accesului în stadion.

Autorități competente în SUA, de exemplu oficiul unui procuror de stat, au emis avertismente publice către fani să fie vigilenţi: intermedierea de bilete nesigure crește semnificativ riscul de fraudă.

2.000.000
de bilete a anunțat FIFA că au fost vândute până acum, după primele două faze

Fanii români pot aplica între 11 decembrie și 13 ianuarie pentru bilete la meciurile României de la CM 2026

Fanii tricolori care vor să aplice în siguranță pentru bilete la prezumtivele meciurile ale României de la Cupa Mondială 2026 au această posibilitate între 11 decembrie 2025 și 13 ianuarie 2026.

În această perioadă, FIFA deschide o fază specială de vânzare numită „Random Selection Draw”. Oricine se înscrie poate avea șansa de a cumpăra bilete oficiale, valide, pentru meciurile preferate. Tichetele vor fi alocate prin tragere la sorți.

Cum funcţionează vânzarea oficială de bilete pentru Cupa Mondială 2026:

  1. Crearea unui cont / FIFA ID
  2. Participarea la loterie / aplicarea pentru bilete
  3. Notificarea și alocarea biletelor
  4. Achiziția biletelor cu plata și emiterea oficială
  5. Faza finală / vânzarea biletelor rămase - primul venit, primul servit
  6. Platforma oficială de revânzare (FIFA Resale/Exchange Marketplace)
  7. Validare și acces la stadion
6,5 milioane
de fani estimează organizătorii care vor participa la meciurile de la Cupa Mondială 2026

Alte opțiuni pentru fani includ:

  • FIFA Resale / Exchange Marketplace - bilete revândute de alți suporteri (disponibilitate limitată)
  • Ticket-inclusive Hospitality Packages - pachete VIP care includ bilete și servicii suplimentare pentru o experiență completă și confort sporit.
  • Single Match - permite accesul la un singur meci la alegere, fie din faza grupelor (oricărei echipe non-gazdă, excluzând Canada, Mexic și SUA), fie din optimile, sferturile sau meciul pentru locul 3. Prețurile încep de la 1.400 de dolari de persoană.
  • Venue Series - oferă acces la 4-9 meciuri, în funcție de stadionul ales, valabil pentru toate zilele și fazele turneului. Opțiunile de hospitality sunt aceleași ca în varianta Single Match, iar prețurile pornesc de la 8.275 de dolari de persoană.
  • Follow My Team - pachete care permit fanilor să urmărească echipa favorită la toate meciurile din faza grupelor și un meci din optimile de finală, indiferent de locație. Pachetele nu sunt disponibile pentru echipele gazdă (Canada, Mexic, SUA). Prețurile încep de la 6.750 de dolari de persoană.

Cât costă biletele la Cupa Mondială 2026

Biletele la Cupa Mondială 2026 sunt împărțite în patru categorii, în funcție de vizibilitate și poziție în stadion.

FIFA a anunțat că biletele cele mai ieftine pentru meciurile din faza grupelor vor începe de la 60 de dolari, iar cele mai scumpe bilete pentru finală vor ajunge până la 6.730 de dolari.

Totuși, aceste prețuri sunt orientative și pot varia odată cu începutul vânzărilor, în funcție de cerere și de numărul de bilete rămase.

Faza turneului CM 2026Interval de prețuri bilete (USD)
Faza grupelor (excluzând echipele gazdă)60 - 620
Faza grupelor (meciurile gazdelor: SUA, Canada, Mexic)75 - 2.735
Optimi de finală105 - 750
Sferturi de finală170 - 980
Sferturi de finală275 - 1.775
Semifinale420 - 3.295
Finală2.030 - 7.875

Prima Cupă Mondială cu 48 de echipe

Cupa Mondială 2026 se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie 2026, în 16 orașe gazdă din Canada, Mexic și Statele Unite.

Pentru prima dată, Cupa Mondială va avea 48 de echipe participante și va fi găzduită simultan de trei țări, SUA, Canada și Mexic. În 34 de zile, se vor juca 104 meciuri în întreaga Americă de Nord.

Orașele gazdă pentru CM 2026 sunt:

  • Canada: Toronto și Vancouver
  • Mexic: Guadalajara, Ciudad de Mexico și Monterrey
  • Statele Unite: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphia, San Francisco și Seattle

Citește și

„Veți avea un șoc!” Avertismentul australienilor pentru adversarii de la Mondial. Noi putem fi primii lor rivali!
Campionatul Mondial
17:40
„Veți avea un șoc!” Avertismentul australienilor pentru adversarii de la Mondial. Noi putem fi primii lor rivali!
Citește mai mult
„Veți avea un șoc!” Avertismentul australienilor pentru adversarii de la Mondial. Noi putem fi primii lor rivali!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FIFA romania vanzare bilete bilete cm 2026
Știrile zilei din sport
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”
Liga 3
09:13
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”
Citește mai mult
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
Superliga
08.12
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
Citește mai mult
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
„Rapid nu poate mai mult”  Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
Superliga
10:20
„Rapid nu poate mai mult” Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
Citește mai mult
„Rapid nu poate mai mult”  Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs
Superliga
08.12
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs
Citește mai mult
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:52
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
17:22
Ciubotaru semnează cu FCSB! Patronul campioanei a confirmat acordul cu Hermannstadt: „Se rezolvă tot” » Ce sumă vor primi sibienii
Ciubotaru semnează cu FCSB! Patronul campioanei a confirmat acordul cu Hermannstadt: „Se rezolvă tot” » Ce sumă vor primi sibienii
16:53
Chivu, ce omagiu pentru Ienei și Sdrobiș! Moment emoționant oferit de antrenorul lui Inter la Gala Fotbalului Românesc, unde a fost desemnat „Cel mai bun antrenor român”
Chivu, ce omagiu pentru Ienei și Sdrobiș! Moment emoționant oferit de antrenorul lui Inter la Gala Fotbalului Românesc, unde a fost desemnat „Cel mai bun antrenor român”
16:57
„Neymar, ia genunchiul meu!” VIDEO: Replica amuzantă dată de starul brazilian care joacă accidentat la Santos
„Neymar, ia genunchiul meu!”  VIDEO: Replica amuzantă dată de starul brazilian care joacă accidentat la Santos
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
Top stiri din sport
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB
Superliga
08.12
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB
Citește mai mult
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB
Dinamo, prelungiri și oferte  Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult”
Superliga
08.12
Dinamo, prelungiri și oferte Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult”
Citește mai mult
Dinamo, prelungiri și oferte  Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult”
Neînțelegere Louis Munteanu - Gigi Becali  Care ar fi fost, de fapt, pretențiile atacantului pentru a semna cu FCSB
Superliga
10:38
Neînțelegere Louis Munteanu - Gigi Becali Care ar fi fost, de fapt, pretențiile atacantului pentru a semna cu FCSB
Citește mai mult
Neînțelegere Louis Munteanu - Gigi Becali  Care ar fi fost, de fapt, pretențiile atacantului pentru a semna cu FCSB
Nouă regulă la CM 2026 FIFA a auzit apelul jucătorilor și a acționat. Ce se va întâmpla la turneul din SUA
Campionatul Mondial
11:39
Nouă regulă la CM 2026 FIFA a auzit apelul jucătorilor și a acționat. Ce se va întâmpla la turneul din SUA
Citește mai mult
Nouă regulă la CM 2026 FIFA a auzit apelul jucătorilor și a acționat. Ce se va întâmpla la turneul din SUA

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 33 rapid 16 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi 1 uta arad 12 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
09.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share