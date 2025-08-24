Performanță istorică Amalia Lică, argint la Mondialele de gimnastică ritmică, la doar 16 ani

Amalia Lică (16 ani) a câștigat medalia de argint la măciuci, la Campionatele Mondiale de gimnastică titmică de la Rio de Janeiro.

Aceasta a obținut un punctaj de 29.000. Alături de Amalia Lică, Andreea Verdeș a participat și ea la Mondialele din Brazilia, competiție desfășurată în perioada 20-24 august.

Amalia Lică a obținut o performanță istorică la prima sa participare într-o competiție de senioare.

Gimnasta din România a obținut medalia de argint la proba de măciuci, după ce a obținut un punctaj de 29.000. În calificări se clasase pe locul 7 cu 28,750 puncte.

Astfel, Amalia Lică obține prima medalie la gimnastică ritmică la 33 de ani distanță de la momentul în care Irina Deleanu, președinta Federației de Gimnastică Ritmică obținea bronzul la Mondialele din 1992.

Titlul mondial a fost câștigat de Darja Varfolomeev, cea care a luat aurul și la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024.

