Ce nu s-a văzut la TV 4 momente surprinse la FCSB - FC Argeș de reporterii GOLAZO.ro: patronul rivalei la meci, gestul lui Pintilii + probleme cu ambulanța

FCSB - FC Argeș. 4 momente surprinse de reporterii GOLAZO.ro prezenți pe Arena Națională.

Galerie impresionantă pentru oaspeți

Prezența celor circa 600 de suporteri veniți de la Pitești la meciul FCSB - FC Argeș reprezintă o dovadă clară a faptului că echipa din Trivale continuă să beneficieze de un nucleu consistent și extrem de dedicat de fani.

Aceștia nu doar că au umplut un sector întreg de pe Arena Națională, dar, prin entuziasmul și unitatea lor, au reușit să transmită imaginea unui club care, în ciuda dificultăților sau a poziției actuale, rămâne un reper cu tradiție în fotbalul românesc. Mobilizarea masivă pentru această deplasare confirmă că FC Argeș are încă un bazin de suporteri loiali, dispuși să își urmeze echipa oriunde.

Patronul unui club din Liga 1, nelipsit la meciurile campioanei

Prezența lui Imad Kassas, patronul clubului Metaloglobus, la meciul FCSB - FC Argeș, nu mai este deloc întâmplătoare, având în vedere apropierea sa de Gigi Becali și atașamentul față de echipa campioană.

Om de afaceri cu echipă în L1 acum, Kassas este deja cunoscut pentru faptul că asistă frecvent la partidele disputate de FCSB pe teren propriu, dar și pentru prezența sa la meciurile echipei naționale. Aseară a luat loc la una dintre loje.

Gestul lui Pintilii

Gestul lui Mihai Pintilii, care a prins un fulg pe teren, la încălzire, și l-a pus la piept glumind cu jucătorii despre tradiția potrivit căreia acesta aduce noroc, arată o latură mai relaxată și apropiată a antrenorului față de echipă.

Dincolo de superstiția în sine, momentul a contribuit la detensionarea atmosferei. Norocul, cel puțin în prima repriză, n-a fost deloc de partea gazdelor.

Jucător comoționat, ambulanța în stand-by

Tânărul Mario Tudose, accidentat în urma unui contact dur cu Ngezana, în minutul 24, a fost înlocuit de Yanis Pîrvu, în minutul 37. Cei de pe banca piteștenilor s-au speriat în provința stoperului de 20 de ani, care acuza amețeli. Noroc că nu era imediată nevoie de ambulanță.

În același timp, șoferul ambulanței se confrunta cu probleme tehnice la baterie și încerca fără succes să repornească mașina. A fost adusă o baterie suplimentară pentru ambulanță, dar gesturile dezaprobatoare arătau că încă nu se rezolvase problema.

