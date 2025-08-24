Ce nu s-a văzut la TV 4 momente surprinse la FCSB - FC Argeș de reporterii GOLAZO.ro: patronul rivalei la meci, gestul lui Pintilii + probleme cu ambulanța +38 foto
Superliga

Ce nu s-a văzut la TV 4 momente surprinse la FCSB - FC Argeș de reporterii GOLAZO.ro: patronul rivalei la meci, gestul lui Pintilii + probleme cu ambulanța

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 24.08.2025, ora 22:44
alt-text Actualizat: 24.08.2025, ora 22:55
  • FCSB - FC Argeș. 4 momente surprinse de reporterii GOLAZO.ro prezenți pe Arena Națională.

Galerie impresionantă pentru oaspeți

Prezența celor circa 600 de suporteri veniți de la Pitești la meciul FCSB - FC Argeș reprezintă o dovadă clară a faptului că echipa din Trivale continuă să beneficieze de un nucleu consistent și extrem de dedicat de fani.

Aceștia nu doar că au umplut un sector întreg de pe Arena Națională, dar, prin entuziasmul și unitatea lor, au reușit să transmită imaginea unui club care, în ciuda dificultăților sau a poziției actuale, rămâne un reper cu tradiție în fotbalul românesc. Mobilizarea masivă pentru această deplasare confirmă că FC Argeș are încă un bazin de suporteri loiali, dispuși să își urmeze echipa oriunde.

FCSB - FC Argeș
FCSB - FC Argeș

Galerie foto (38 imagini)

FCSB - FC Argeș FCSB - FC Argeș FCSB - FC Argeș FCSB - FC Argeș FCSB - FC Argeș
+38 Foto
labels.photo-gallery

Patronul unui club din Liga 1, nelipsit la meciurile campioanei

Prezența lui Imad Kassas, patronul clubului Metaloglobus, la meciul FCSB - FC Argeș, nu mai este deloc întâmplătoare, având în vedere apropierea sa de Gigi Becali și atașamentul față de echipa campioană.

Om de afaceri cu echipă în L1 acum, Kassas este deja cunoscut pentru faptul că asistă frecvent la partidele disputate de FCSB pe teren propriu, dar și pentru prezența sa la meciurile echipei naționale. Aseară a luat loc la una dintre loje. 

Ce nu s-a văzut la TV 4 momente surprinse la FCSB - FC Argeș de reporterii GOLAZO.ro: patronul rivalei la meci, gestul lui Pintilii + probleme cu ambulanța Ce nu s-a văzut la TV 4 momente surprinse la FCSB - FC Argeș de reporterii GOLAZO.ro: patronul rivalei la meci, gestul lui Pintilii + probleme cu ambulanța

Gestul lui Pintilii

Gestul lui Mihai Pintilii, care a prins un fulg pe teren, la încălzire, și l-a pus la piept glumind cu jucătorii despre tradiția potrivit căreia acesta aduce noroc, arată o latură mai relaxată și apropiată a antrenorului față de echipă.

Dincolo de superstiția în sine, momentul a contribuit la detensionarea atmosferei. Norocul, cel puțin în prima repriză, n-a fost deloc de partea gazdelor.

Jucător comoționat, ambulanța în stand-by

Tânărul Mario Tudose, accidentat în urma unui contact dur cu Ngezana, în minutul 24, a fost înlocuit de Yanis Pîrvu, în minutul 37. Cei de pe banca piteștenilor s-au speriat în provința stoperului de 20 de ani, care acuza amețeli. Noroc că nu era imediată nevoie de ambulanță.

Ce nu s-a văzut la TV 4 momente surprinse la FCSB - FC Argeș de reporterii GOLAZO.ro: patronul rivalei la meci, gestul lui Pintilii + probleme cu ambulanța Ce nu s-a văzut la TV 4 momente surprinse la FCSB - FC Argeș de reporterii GOLAZO.ro: patronul rivalei la meci, gestul lui Pintilii + probleme cu ambulanța

În același timp, șoferul ambulanței se confrunta cu probleme tehnice la baterie și încerca fără succes să repornească mașina. A fost adusă o baterie suplimentară pentru ambulanță, dar gesturile dezaprobatoare arătau că încă nu se rezolvase problema.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Criza se adâncește la FCSB! Campioana pierde și cu FC Argeș și ajunge la 14 puncte de Craiova!
Superliga
23:36
Criza se adâncește la FCSB! Campioana pierde și cu FC Argeș și ajunge la 14 puncte de Craiova!
Citește mai mult
Criza se adâncește la FCSB! Campioana pierde și cu FC Argeș și ajunge la 14 puncte de Craiova!
Blackout total FOTO: Bolgado, ROȘU după ce și-a pocnit adversarul!
Superliga
17:30
Blackout total FOTO: Bolgado, ROȘU după ce și-a pocnit adversarul!
Citește mai mult
Blackout total FOTO: Bolgado, ROȘU după ce și-a pocnit adversarul!
„Magicianul” Maxim VIDEO. Căpitanul lui Gaziantep,  omul meciului la o victorie în ultima clipă. Ce a reușit » Sorescu a profitat și el
Stranieri
13:21
„Magicianul” Maxim VIDEO. Căpitanul lui Gaziantep, omul meciului la o victorie în ultima clipă. Ce a reușit » Sorescu a profitat și el
Citește mai mult
„Magicianul” Maxim VIDEO. Căpitanul lui Gaziantep,  omul meciului la o victorie în ultima clipă. Ce a reușit » Sorescu a profitat și el

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
fc arges fcsb
Știrile zilei din sport
Rădoi, o nouă reacție violentă VIDEO+FOTO. Tehnicianul Craiovei, ținut cu greu de staff! Scandal cu suporterii + gest șocant pe bancă
Superliga
24.08
Rădoi, o nouă reacție violentă VIDEO+FOTO. Tehnicianul Craiovei, ținut cu greu de staff! Scandal cu suporterii + gest șocant pe bancă
Citește mai mult
Rădoi, o nouă reacție violentă VIDEO+FOTO. Tehnicianul Craiovei, ținut cu greu de staff! Scandal cu suporterii + gest șocant pe bancă
Haos în apărarea FCSB VIDEO: Gol superb marcat de FC Argeș pe Arena Națională, după mari erori ale campioanei
Superliga
24.08
Haos în apărarea FCSB VIDEO: Gol superb marcat de FC Argeș pe Arena Națională, după mari erori ale campioanei
Citește mai mult
Haos în apărarea FCSB VIDEO: Gol superb marcat de FC Argeș pe Arena Națională, după mari erori ale campioanei
Boicot?! Motivul pentru care  Louis Munteanu ar fi refuzat să joace cu Oțelul
Superliga
24.08
Boicot?! Motivul pentru care Louis Munteanu ar fi refuzat să joace cu Oțelul
Citește mai mult
Boicot?! Motivul pentru care  Louis Munteanu ar fi refuzat să joace cu Oțelul
Probleme cu Baiaram Panică mare la Craiova! Atacantul a fost dus la spital imediat după meci: „Mă doare, am simțit cum fuge genunchiul!”
Superliga
24.08
Probleme cu Baiaram Panică mare la Craiova! Atacantul a fost dus la spital imediat după meci: „Mă doare, am simțit cum fuge genunchiul!”
Citește mai mult
Probleme cu Baiaram Panică mare la Craiova! Atacantul a fost dus la spital imediat după meci: „Mă doare, am simțit cum fuge genunchiul!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:05
De ce nu e roșu la Ngezana FOTO. Stoperul campioanei l-a lovit cu gheata în cap pe Tudose. Trebuia eliminat?
De ce nu e roșu la Ngezana FOTO. Stoperul campioanei l-a lovit cu gheata în cap pe Tudose.  Trebuia eliminat?
10:37
Charalambous a răbufnit Și-a criticat dur jucătorii după eșecul cu FC Argeș: „E prima dată când spun asta: nu am arătat nimic!”
Charalambous a răbufnit Și-a criticat dur jucătorii după eșecul cu FC Argeș: „E prima dată când spun asta: nu am arătat nimic!”
11:31
Grealish s-a dezlănțuit la Everton Jucătorul împrumutat de la Manchester City a impresionat la primul meci ca titular
Grealish s-a dezlănțuit la Everton Jucătorul împrumutat de la Manchester City a impresionat la primul meci ca titular
11:36
Vingegaard, lider în la Vuelta Cum arată clasamentul după primele două etape + Ce cicliști lipsesc de la Turul Spaniei
Vingegaard, lider în la Vuelta Cum arată clasamentul după primele două etape + Ce cicliști lipsesc de la Turul Spaniei
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Top stiri din sport
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Stranieri
24.08
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi: „E diferență mare între România și Turcia”
Citește mai mult
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Campionate
24.08
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Citește mai mult
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Stranieri
24.08
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Citește mai mult
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Stranieri
24.08
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Citește mai mult
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda

Echipe/Competiții

fcsb 108 CFR Cluj 54 dinamo bucuresti 13 rapid 21 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
25.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share