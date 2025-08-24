U CRAIOVA - PETROLUL 2-0. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a vorbit despre reacția violentă pe care a avut-o după primul gol al oltenilor

Pe finalul partidei, Rădoi a avut un dialog aprins cu un suporter care se afla în spatele băncii de rezerve. Ulterior, acesta a lovit cu pumnul în banca de rezerve.

Mirel Rădoi, despre reacția nervoasă și conflictul cu suporterii: „Să vină să conducă ei”

Tehnicianul oltenilor a vorbit, la finalul partidei, despre incident.

„Din păcate nu pot să mă abțin, și eu sunt om, toată lumea are așteptări. Când ești pe primul loc, nu ai cum să te iei de proprii jucători la 0-0. Dacă sunt așa nemulțumiți, să vină să conducă ei. Probabil știu mai mult fotbal decât mine.

Trebuie să-ți încurajezi jucătorii, nu să aplauzi doar când echipa conduce. Cum ei au frustrări, așa au și jucătorii. Mâna nu mă doare, viața a fost dură cu mine încă de mic și sunt obișnuit cu durerea. Probabil de asta sunt și foarte prost de multe ori și am așteptări de la oameni.

Va trebui să-mi caut concentrarea și în alte lucruri. Probabil și dacă vom câștiga campionatul tot se vor găsi nemulțumiți. Dacă ei vor continua așa, n-avem nicio șansă cu Bașakșehir”, a declarat Mirel Rădoi.

VIDEO. Reacția violentă a lui Rădoi după golul lui Crețu

Ne-am asigurat că vom fi pe primul loc indiferent de ce vom face la Botoșani, în pauza de națională. Per total, sunt mulțumit. Jucătorii au arătat dorință, atitudine. Cred că nu s-a pus problema câștigătoarei în această seară Mirel Rădoi

