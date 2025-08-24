Probleme cu Baiaram Panică mare la Craiova! Atacantul a fost dus la spital imediat după meci: „Mă doare, am simțit cum fuge genunchiul!” +12 foto
Ștefan Baiaram FOTO: Captură Prima Sport
Superliga

Probleme cu Baiaram Panică mare la Craiova! Atacantul a fost dus la spital imediat după meci: „Mă doare, am simțit cum fuge genunchiul!”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 24.08.2025, ora 22:30
alt-text Actualizat: 24.08.2025, ora 22:30
  • Ștefan Baiaram (22 de ani), atacantul celor de la Universitatea Craiova, a fost transportat la spital, la finalul partidei cu Petrolul Ploiești, scor 2-0.

În minutul 87 al partidei din Bănie, Ștefan Baiaram a călcat pe minge, după un duel cu Ricardinho. Atacantul a călcat strâmb cu piciorul stâng la aterizare, însă afectat a fost și genunchiul.

Deși avea probleme vizibile, acesta a continuat și a terminat meciul pe teren.

„Sunt și eu om!” Mirel Rădoi, replică acidă pentru fanii nemulțumiți: „Să vină să antreneze ei! Așa n-avem nicio șansă joi”
Citește și
„Sunt și eu om!” Mirel Rădoi, replică acidă pentru fanii nemulțumiți: „Să vină să antreneze ei! Așa n-avem nicio șansă joi”
Citește mai mult
„Sunt și eu om!” Mirel Rădoi, replică acidă pentru fanii nemulțumiți: „Să vină să antreneze ei! Așa n-avem nicio șansă joi”

Ștefan Baiaram, transportat la spital după Craiova - Petrolul

Conform gsp.ro, imediat după finalul partidei, Baiaram a fost transportat la spital, pentru a efectua un control amănunțit.

Baiaram fusese introdus pe teren de către Mirel Rădoi în minutul 60, înlocuindu-l pe tânărul Luca Băsceanu.

Nu știu cum sunt, mă doare genunchiul, nu știu cum am călcat pe minge, am simțit cum fuge genunchiul. Sper să fiu bine. Mă bucur că am câștigat, a fost un meci greu, ne așteptam, mai ales după deplasarea din Turcia, o deplasare care ne-a consumat mult. Ștefan Baiaram
Accidentare Ștefan Baiaram
Accidentare Ștefan Baiaram

Galerie foto (12 imagini)

Accidentare Ștefan Baiaram Accidentare Ștefan Baiaram Accidentare Ștefan Baiaram Accidentare Ștefan Baiaram Accidentare Ștefan Baiaram
+12 Foto
labels.photo-gallery

Mirel Rădoi, despre accidentarea lui Baiaram: „Sperăm că nu e grav”

La flash-interviu, tehnicianul oltenilor, Mirel Rădoi, a vorbit despre accidentarea lui Ștefan Baiaram.

„Să sperăm că nu e nimic grav, vedem mâine dimineață, după ce va face investigații amănunțite. În acest moment e greu ca cineva să dea un verdict”, a declarat Mirel Rădoi.

U Craiova - Petrolul
U Craiova - Petrolul

Galerie foto (13 imagini)

U Craiova - Petrolul U Craiova - Petrolul U Craiova - Petrolul U Craiova - Petrolul U Craiova - Petrolul
+13 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Crețu în U Craiova - Petrolul, scor 2-0

Citește și

„Rămâi la CFR?” După Dan Petrescu, se pregătește o nouă plecare: „Vom avea o discuție”
Superliga
20:30
„Rămâi la CFR?” După Dan Petrescu, se pregătește o nouă plecare: „Vom avea o discuție”
Citește mai mult
„Rămâi la CFR?” După Dan Petrescu, se pregătește o nouă plecare: „Vom avea o discuție”
N-ai mai văzut așa antrenor FOTO: Tehnicianul lui Koln a surprins la prima etapă din Bundesliga » Cum a venit îmbrăcat pe bancă
Campionate
20:25
N-ai mai văzut așa antrenor FOTO: Tehnicianul lui Koln a surprins la prima etapă din Bundesliga » Cum a venit îmbrăcat pe bancă
Citește mai mult
N-ai mai văzut așa antrenor FOTO: Tehnicianul lui Koln a surprins la prima etapă din Bundesliga » Cum a venit îmbrăcat pe bancă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
accidentare petrolul ploiesti Universitatea Craiova stefan baiaram
Știrile zilei din sport
Rădoi, o nouă reacție violentă VIDEO+FOTO. Tehnicianul Craiovei, ținut cu greu de staff! Scandal cu suporterii + gest șocant pe bancă
Superliga
24.08
Rădoi, o nouă reacție violentă VIDEO+FOTO. Tehnicianul Craiovei, ținut cu greu de staff! Scandal cu suporterii + gest șocant pe bancă
Citește mai mult
Rădoi, o nouă reacție violentă VIDEO+FOTO. Tehnicianul Craiovei, ținut cu greu de staff! Scandal cu suporterii + gest șocant pe bancă
Haos în apărarea FCSB VIDEO: Gol superb marcat de FC Argeș pe Arena Națională, după mari erori ale campioanei
Superliga
24.08
Haos în apărarea FCSB VIDEO: Gol superb marcat de FC Argeș pe Arena Națională, după mari erori ale campioanei
Citește mai mult
Haos în apărarea FCSB VIDEO: Gol superb marcat de FC Argeș pe Arena Națională, după mari erori ale campioanei
Boicot?! Motivul pentru care  Louis Munteanu ar fi refuzat să joace cu Oțelul
Superliga
24.08
Boicot?! Motivul pentru care Louis Munteanu ar fi refuzat să joace cu Oțelul
Citește mai mult
Boicot?! Motivul pentru care  Louis Munteanu ar fi refuzat să joace cu Oțelul
Probleme cu Baiaram Panică mare la Craiova! Atacantul a fost dus la spital imediat după meci: „Mă doare, am simțit cum fuge genunchiul!”
Superliga
24.08
Probleme cu Baiaram Panică mare la Craiova! Atacantul a fost dus la spital imediat după meci: „Mă doare, am simțit cum fuge genunchiul!”
Citește mai mult
Probleme cu Baiaram Panică mare la Craiova! Atacantul a fost dus la spital imediat după meci: „Mă doare, am simțit cum fuge genunchiul!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:05
De ce nu e roșu la Ngezana FOTO. Stoperul campioanei l-a lovit cu gheata în cap pe Tudose. Trebuia eliminat?
De ce nu e roșu la Ngezana FOTO. Stoperul campioanei l-a lovit cu gheata în cap pe Tudose.  Trebuia eliminat?
10:37
Charalambous a răbufnit Și-a criticat dur jucătorii după eșecul cu FC Argeș: „E prima dată când spun asta: nu am arătat nimic!”
Charalambous a răbufnit Și-a criticat dur jucătorii după eșecul cu FC Argeș: „E prima dată când spun asta: nu am arătat nimic!”
11:31
Grealish s-a dezlănțuit la Everton Jucătorul împrumutat de la Manchester City a impresionat la primul meci ca titular
Grealish s-a dezlănțuit la Everton Jucătorul împrumutat de la Manchester City a impresionat la primul meci ca titular
11:36
Vingegaard, lider în la Vuelta Cum arată clasamentul după primele două etape + Ce cicliști lipsesc de la Turul Spaniei
Vingegaard, lider în la Vuelta Cum arată clasamentul după primele două etape + Ce cicliști lipsesc de la Turul Spaniei
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Top stiri din sport
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Stranieri
24.08
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi: „E diferență mare între România și Turcia”
Citește mai mult
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Campionate
24.08
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Citește mai mult
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Stranieri
24.08
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Citește mai mult
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Stranieri
24.08
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Citește mai mult
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda

Echipe/Competiții

fcsb 108 CFR Cluj 54 dinamo bucuresti 13 rapid 21 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
25.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share