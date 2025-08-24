Ștefan Baiaram (22 de ani), atacantul celor de la Universitatea Craiova, a fost transportat la spital, la finalul partidei cu Petrolul Ploiești, scor 2-0.

În minutul 87 al partidei din Bănie, Ștefan Baiaram a călcat pe minge, după un duel cu Ricardinho. Atacantul a călcat strâmb cu piciorul stâng la aterizare, însă afectat a fost și genunchiul.

Deși avea probleme vizibile, acesta a continuat și a terminat meciul pe teren.

Ștefan Baiaram, transportat la spital după Craiova - Petrolul

Conform gsp.ro, imediat după finalul partidei, Baiaram a fost transportat la spital, pentru a efectua un control amănunțit.

Baiaram fusese introdus pe teren de către Mirel Rădoi în minutul 60, înlocuindu-l pe tânărul Luca Băsceanu.

Nu știu cum sunt, mă doare genunchiul, nu știu cum am călcat pe minge, am simțit cum fuge genunchiul. Sper să fiu bine. Mă bucur că am câștigat, a fost un meci greu, ne așteptam, mai ales după deplasarea din Turcia, o deplasare care ne-a consumat mult. Ștefan Baiaram

Mirel Rădoi, despre accidentarea lui Baiaram: „Sperăm că nu e grav”

La flash-interviu, tehnicianul oltenilor, Mirel Rădoi, a vorbit despre accidentarea lui Ștefan Baiaram.

„Să sperăm că nu e nimic grav, vedem mâine dimineață, după ce va face investigații amănunțite. În acest moment e greu ca cineva să dea un verdict”, a declarat Mirel Rădoi.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Crețu în U Craiova - Petrolul, scor 2-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport