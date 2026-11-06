Alertă în Anglia Șase autospeciale de poliție au pornit pe urmele unui star din Premier League! Avea un arc și săgeți asupra lui. Ce voia să facă

Amar Dedic (24 de ani), fotbalistul celor de la Newcastle, a ajuns în atenția Poliției după ce a fost reclamat de un cetățean care l-a văzut cu o armă asupra sa.

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Internaționalul bosniac a fost surprins, alături de un prieten, în timp ce avea în mâini un arc cu săgeți în preajma unui lac din apropierea orașului Newcastle, iar situația l-a îngrijorat pe reclamant.

Amar Dedic, percheziționat de Poliție după ce a purtat un arc cu săgeți

În urma apelului, șase mașini de Poliție au ajuns în zonă, iar Dedic și prietenul său au fost opriți la câțiva kilometri distanță.

Autoritățile au percheziționat mașina fotbalistului, confiscând arcul și săgețile, iar acesta a fost interogat cu privire la activitatea sa, informează dailymail.co.uk.

La fața locului au ajuns și Mark Gillespie, portarul echipei, dar și fostul fundaș Paul Dummett. Într-un final, forțele de ordine au ajuns la concluzia că arma era folosită în scop recreațional.

Amar Dedic FOTO Imago

„Miercuri, puțin după ora 13:55, am primit o sesizare privind doi bărbați care aveau asupra lor un arc și săgeți în timp ce se plimbau pe un drum de lângă rezervorul de pe Military Road, în zona Harlow Hill.

Ofițerii s-au deplasat la fața locului și, ulterior, au oprit un vehicul în zona Darras Hall, confiscând un arc cu săgeți.

Am ajuns la concluzia că acestea erau destinate utilizării în scop recreativ și că nu a existat nicio amenințare la adresa publicului. Ancheta este în curs de desfășurare”, a spus purtătorul de cuvânt al Poliției.

Amar Dedic a ajuns la Newcastle în vara acestui an, după ce „coțofenele” au plătit 35,9 milioane de euro pentru transferul acestuia de la Benfica.

Bosniacul a bifat până acum 7 apariții în Premier League și EFL Cup, reușind 4 pase decisive.

Totodată, Dedic a fost integralist în 3 dintre cele 4 partide disputate de naționala Bosniei la CM 2026.

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