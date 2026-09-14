„Asta înseamnă sportul feminin!” Atletă din Marea Britanie, mesaj pentru actrița Sydney Sweeney după reclama controversată la pariuri

Amy Hunt, 24 de ani, una dintre reprezentantele Marii Britanii în probele de sprint, a avut un mesaj direct pentru actrița Sydney Sweeney, 29 de ani

Americanca a devenit protagonista unei reclame care a generat numeroase reacții în lumea sportului feminin.

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Hunt a ales să transmită mesajul imediat după finala probei de 200 de metri de la World Athletics Ultimate Championship, competiție organizată pentru prima dată la Budapesta.

Britanica a încheiat cursa pe locul patru, cu timpul de 22,10 secunde, rezultat care reprezintă cea mai bună performanță a sa din acest sezon.

Cursa a fost câștigată de americanca Melissa Jefferson-Wooden, care a oprit cronometrul la 21,47 secunde.

Hunt, în vârstă de 24 de ani, venea după succesul obținut luna trecută, când a cucerit titlul european în proba de 200 de metri la Birmingham.

Amy Hunt, mesaj pentru Sydney Sweeney după cursa de 200 de metri

La interviul acordat imediat după finală, Hunt s-a uitat direct spre camera de filmat și i-a transmis un mesaj lui Sydney Sweeney, actrița cunoscută pentru rolurile sale din producții precum „Euphoria” sau „Anyone But You”.

„Sydney Sweeney, asta înseamnă sportul feminin!”, a spus atleta britanică.

Hunt a continuat, făcând referire la efortul depus de sportive pentru a ajunge la cel mai înalt nivel: „Muncă grea, transpirație, sânge, lacrimi. Este o seară minunată.”

Mesajul sportivei a venit la scurt timp după lansarea unei campanii publicitare în care Sydney Sweeney promovează platforma de predicții sportive Novig.

În materialul video, actrița apare dezbrăcată, iar diferite mingi și obiecte asociate sportului sunt folosite pentru a-i acoperi corpul.

Reclama lui Sydney Sweeney a provocat reacții în lumea sportului

Campania a generat o dezbatere amplă pe rețelele sociale, în special în jurul modului în care este prezentat corpul femeilor într-o reclamă asociată sportului.

Amy Hunt nu este singura sportivă care și-a exprimat public nemulțumirea față de materialul publicitar.

Jucătoarea australiană de polo pe apă Tilly Kearns, medaliată olimpic, a reacționat pe Instagram și a criticat în termeni duri campania, înainte de a publica imagini cu sportive aflate în timpul competițiilor.

Și fosta atletă olimpică Hannah Williams a distribuit imagini cu atlete care concurau și i-a transmis lui Sweeney: „Asta înseamnă sportul feminin, apropo”.

Williams a susținut, de asemenea, că sportivele se confruntă deja cu dificultăți în a fi tratate și percepute la adevărata lor valoare în lumea sportului.

Sydney Sweeney a răspuns criticilor

Actrița americană nu a rămas însă fără reacție în fața criticilor. Sweeney a publicat pe Instagram imagini cu mai multe sportive și personalități importante din sport care au pozat în trecut dezbrăcate sau în ipostaze provocatoare pentru ședințe foto.

Printre numele prezentate de actriță s-au numărat Serena Williams, Ronda Rousey, Sue Bird și Megan Rapinoe. Prin aceste exemple, Sweeney a sugerat că aparițiile de acest tip nu sunt incompatibile cu statutul de sportivă sau cu promovarea sportului feminin.

Sydney Sweeney, implicată și în compania care a lansat campania

Campania a fost realizată pentru Novig, platformă de predicții sportive al cărei partener strategic este Sweeney. Potrivit declarațiilor lui Jacob Fortinsky, unul dintre reprezentanții companiei, actrița a fost atrasă de proiect tocmai datorită orientării sale către lumea sportului.

Fortinsky a susținut că Sweeney ar fi fost nemulțumită de modul în care unele platforme concurente promovează pariurile sau predicțiile pe teme personale. Printre exemplele menționate s-ar fi aflat inclusiv piețe referitoare la aspecte precum culoarea lenjeriei pe care o poartă o persoană.

Actrița în vârstă de 29 de ani nu este doar imaginea campaniei. Ea deține o participație în Novig și are statut de partener strategic, fiind implicată și în procesul de concepere a reclamei.

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