Bărbosu poate pierde definitiv medalia! Statul român nu a virat banii pentru ca procesul de la TAS pentru bronzul olimpic să înceapă! Suma este infimă

Ana Bărbosu, 19 ani, se pare că nu va merge, alături de avocații ei, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, pentru a-și apăra medalia de la JO Paris 2024.

TAS a pus pe rol apelul americanilor la TAS, dar partea română nu a achitat încă cheltuielile pentru ca procesul să înceapă.

Doar zece zile are la dispoziție România pentru a achita suma de aproximativ 100.000 de euro. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

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Cu câteva zile în urmă, o sursă de la TAS a dezvăluit, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, că statul român nu are bani pentru procesul medaliei olimpice de bronz.

„E o situație foarte sensibilă. Problema e că românii nu au garanții financiare să poată începe acest proces. Ar fi nevoie de aproximativ 60.000 de franci (n.r. - aproximativ 65.000 euro), reprezentând cheltuieli de judecată, expertize, deplasări. Americanii au, în schimb, trei case de avocatură și un buget de aproximativ 2-2,5 milioane de euro”.

Bărbosu poate pierde definitiv medalia! Statul român nu a virat banii pentru ca procesul de la TAS pentru bronzul olimpic să înceapă

Astăzi, în urmă cu doar câteva zeci de minute, s-a pus pe rol, la TAS apelul făcut de americani. Sursele GOLAZO.ro au venit cu noi amănunte.

„Va fi un panel format din trei arbitri (n.r. un complet de judecată), iar pentru astfel de cazuri suma e mai mare. Se învârte în jurul a 90.000 de franci elvețieni (n.r. 98.000 de euro) taxele arbitrilor, cheltuielile de judecată. Partea română are un termen de zece zile pentru a achita această sumă”.

Președintele FRG, Ioan Suciu, într-un punct de vedere solicitat de GOLAZO.ro, a fost tranșant în problema banilor care sunt necesari pentru a demara procesul de la TAS.

„Nu vorbim doar despre cazul Anei Bărbosu, ci despre capacitatea României de a-și apăra performanțele olimpice. Apărarea unui rezultat olimpic nu poate fi responsabilitatea unei singure instituții. Litigiul aflat pe rolul Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne implică costuri semnificative, estimate la aproximativ 250.000 franci elvețieni (272.000 euro).

Această sumă reprezintă o estimare orientativă a avocaților, realizată pe baza elementelor disponibile la acest moment, valoarea finală urmând să fie influențată de evoluția procedurii și de complexitatea demersurilor juridice.

Aceste costuri includ onorarii juridice specializate, expertize tehnice și sportive, administrarea probelor, traduceri autorizate, taxe procedurale și alte cheltuieli specifice unui litigiu internațional de această complexitate”.

Ana Bărbosu poate pierde definitiv medalia

Statul român, adică Agenția Națională pentru Sport, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Federația Română de Gimnastică, nu trebuie să găsească doar acești 90.000 de euro.

Surse GOLAZO.ro spun că procesul medaliei de bronz din finala de la sol a JO 2024 e legat și de Omega. Mai exact, statul român trebuie să dea în judecată producătorul elvețian.

Partea americană a reușit să întoarcă procesul la TAS, acolo unde avocații Anei reușiseră să câștige, pentru că a prezentat, la Tribunalul Federal Elvețian, o înregistrare care arată că Cecile Landi, antrenoarea lui Jordan Chiles, a depus contestația în 53 de secunde.

Însă România a cerut, încă de acum doi ani, înregistrările oficiale ale timpului de la Omega, iar firma a refuzat să le pună la dispoziție deoarece nu vrea să fie scoasă «țap ispășitor» în acest scandal. Așa că trebuie dați în judecată pentru a fi nevoiți să fie transparenți în această speță.

„Asta înseamnă alți aproximativ 150.000 de franci (n.r. 163.000 de euro)”, ne-au spus surse familiarizate cu cazul.

„Dar s-ar putea să nu se mai ajungă până acolo, pentru că, dacă România nu achită 90.000 de euro, (n.r. reprezentând taxele arbitrilor, cheltuielile de judecată), atunci Jordan Chiles rămâne cu medalia de bronz de la Jocurile Olimpice. Pentru că se va lua în calcul clasamentul de la sfârșitul finalei, au concluzionat sursele GOLAZO.ro”.

Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pntru Sport, Mihai Covaliu, președintele COSR, și George Boroi, secretarul general al COSR, nu au putut fi contactați pentru a oferi detalii în această problemă.

Ce s-a petrecut la JO Paris, și după, cu bronzul olimpic?

În finala probei de gimnastică la sol, evoluția Anei Maria Bărbosu a fost notată cu 13.700, fiind clasată pe locul 3.

Clasamentul probei de sol:

1. Rebeca Andrade - 14.166

2. Simone Biles - 14.133

3. Ana Maria Bărbosu - 13.700

- 13.700 4. Sabrina Voinea - 13.700

5. Jordan Chiles - 13.666

Performanța americancei Jordan Chiles a fost notată cu 13.666. Antrenoarea sportivei a decis să facă contestație, iar aceasta a fost acceptată de către arbitri. Aceștia i-au majorat, cu o zecime, nota la 13.766. Cu noul punctaj, Jordan Chiles a devansat-o pe Ana Maria Bărbosu în clasamentul probei și a primit medalia de bronz.

Delegația olimpică a României nu s-a dat bătută și a depus o contestație la TAS prin care cerea anularea contestației făcută de Cecile Landi, antrenoarea americană. Motivul? Depășirea timpului de 1 minut, cel alocat depunerii contestației.

Forul de la Lausanne a acceptat apelul României, iar, pe 16 august 2024, Ana Bărbosu a primit medalia de bronz cucerită la Paris. Decernarea a avut loc pe esplanada Casei Olimpice din București.

Comitetul Olimpic American a apelat la ultima cale de atac prin care Jordan Chiles putea câștiga medalia de bronz: Tribunalul Federal Elvețian (n.r. TFE). Acesta a decis, pe 29 ianuarie 2026, ca să fie retrimis cazul către TAS, din următoarele motive:

TFE a recunoscut grave vicii de colaborare ale TAS cu partea americană. Mai exact, comunicarea a lăsat de dorit.

Au fost grave încălcări ale regulamentului de către Federația Internațională de Gimnastică.

Descoperirea unor noi dovezi care nu au fost luate în considerare la primul proces de la TAS. Mai exact, proba video a americanilor. Netflix realiza un documentar despre Simone Biles și are înregistrări cu momentul în care Cecile Landi depune contestația la masa arbitrelor.

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