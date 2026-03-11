Regula 5+6, ignorată Doar două cluburi din Liga 1 au respectat-o în toate partidele » Ce sancțiuni vor primi echipele care au încălcat-o

Federația Română de Fotbal a publicat o analiză legată de modul în care echipele din Liga 1 au ținut de cont de regula 5+6, după cele 30 de etape ale sezonului regulat.

Farul Constanța și FCSB sunt singurele echipe care au respectat regula impusă de FRF în toate partidele, în timp ce alte 6 echipe au depășit limita de maximum 25% dintre partide în care se pot abate de la regulă.

Analiză FRF: Șase cluburi nu se mai pot încadra pentru respectarea regulii 5+6

Pe lângă cele două cluburi care au respectat regula în totalitate, în toate competițiile, se mai adaugă încă 6, care, deși nu au ținut cont de ea în toate meciurile, se încadrează în limita impusă de Federație.

În același timp, Rapid și Petrolul se mai pot încadra la respectarea regulii, chiar dacă în Cupa României nu au aplicat-o. În schimb, giuleștenii nu au depășit limita în campionat.

De asemenea, șase cluburi nu se mai pot încadra pentru respectarea regulii la finalul sezonului, după ce au încălcat-o în mai mult de 10 meciuri în ambele competiții interne: Oțelul Galați, Dinamo București, FC Botoșani, Universitatea Cluj, CFR Cluj și Csikszereda, potrivit frf.ro.

Numărul de meciuri din sezonul regulat în care echipele NU au respectat regula în Liga 1

Echipă Meciuri Farul Constanța 0 FCSB 0 Hermannstadt 1 FC Argeș 2 Unirea Slobozia 2 Rapid București 5 Metaloglobus 5 Universitatea Craiova 6 UTA Arad 7 Petrolul 8 Csikszereda 11 CFR Cluj 13 U Cluj 14 FC Botoșani 14 Dinamo București 27 Oțelul Galați 30

Ce presupune regula 5+6 impusă de FRF:

pe durata unui joc trebuie să participe în teren minimum cinci jucători formați la nivel național sau eligibili pentru echipele naționale ale României.



Regula se aplică pentru minimum 75% dintre meciurile unui sezon competițional din SuperLigă și Cupa României, procentajul fiind calculat separat pentru fiecare competiție.



Prin excepție, utilizarea jucătorilor U21 contează suplimentar: dacă o echipă folosește trei jucători U21 pe durata întregului meci, regula se consideră îndeplinită pentru jocul respectiv.

Ce sancțiuni vor primi cluburile care nu au respectat regula 5+6:

Sancțiunea pentru nerespectarea regulii este o penalitate financiară de 150.000 de euro. Sumele astfel colectate vor fi împărțite în mod egal primelor cinci cluburi, în ordinea clasamentului final al sezonului competițional, care au respectat regula „5+6”.

