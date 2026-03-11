Amețeală cu programul LPF a modificat din nou programul primei etape din play-off și play-out! Meciul FCSB - Metaloglobus a fost mutat încă o dată

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat un nou program pentru prima rundă din play-off-ul și play-out-ul Ligii 1.

După o primă modificare efectuată marți, LPF a reprogramat din nou partidele, iar meciul campioanei FCSB, dar și derby-ul U Cluj - CFR au fost mutate într-o altă zi.

Programul primei etape din play-off și play-out

FCSB urma să joace inițial vineri prima partidă a play-out-ului, dar aceasta a fost mutată sâmbătă, pentru ca acum să fie mutată din nou: duminică, ora 20:30.

În același timp, derby-ul local U Cluj - CFR Cluj a fost și el mutat luni, așa cum a fost programat și inițial, după solicitarea lui Radu Constantea, președintele gazdelor, întrucât meciul s-ar fi suprapus cu Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, iar gradul de risc ar fi fost mai ridicat.

Noul program:

Vineri, 13 martie

UTA Arad - Hermannstadt, ora 17.30

Universitatea Craiova - FC Argeș, ora 20.30

Sâmbătă, 14 martie

Farul Constanța - Petrolul Ploiești, ora 18.15

Rapid - Dinamo, ora 21.00

Duminică, 15 martie

Oțelul - Csikszereda, ora 15.00

FCSB - Metaloglobus, ora 20.30

Luni, 16 martie

FC Botoșani - Unirea Slobozia, ora 17.30

Universitatea Cluj - CFR Cluj, ora 20.30

Clasamentul la intrarea în play-off

Echipă Puncte 1. U Craiova 30 2. Rapid 28 3. U Cluj 27 4. CFR Cluj 27* 5. Dinamo 26 6. FC Argeș 25 *️ - beneficiază de rotunjire *️ - beneficiază de rotunjire

Clasamentul la intrarea în play-out

Loc Echipa Puncte 1 FCSB 23 2 UTA Arad 22*️ 3 FC Botoșani 21 4 Oțelul 21*️ 5 Farul 19*️ 6 Petrolul 16 7 Csikszereda 16 8 Unirea Slobozia 13*️ 9 Hermannstadt 12*️ 10 Metaloglobus 6 *️ - beneficiază de rotunjire *️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport