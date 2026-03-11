Amețeală cu programul LPF a modificat din nou programul primei etape din play-off și play-out! Meciul FCSB - Metaloglobus a fost mutat încă o dată

- Liga Profesionistă de Fotbal a publicat un nou program pentru prima rundă din play-off-ul și play-out-ul Ligii 1.
După o primă modificare efectuată marți, LPF a reprogramat din nou partidele, iar meciul campioanei FCSB, dar și derby-ul U Cluj - CFR au fost mutate într-o altă zi.
Programul primei etape din play-off și play-out
FCSB urma să joace inițial vineri prima partidă a play-out-ului, dar aceasta a fost mutată sâmbătă, pentru ca acum să fie mutată din nou: duminică, ora 20:30.
În același timp, derby-ul local U Cluj - CFR Cluj a fost și el mutat luni, așa cum a fost programat și inițial, după solicitarea lui Radu Constantea, președintele gazdelor, întrucât meciul s-ar fi suprapus cu Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, iar gradul de risc ar fi fost mai ridicat.
Noul program:
Vineri, 13 martie
- UTA Arad - Hermannstadt, ora 17.30
- Universitatea Craiova - FC Argeș, ora 20.30
Sâmbătă, 14 martie
- Farul Constanța - Petrolul Ploiești, ora 18.15
- Rapid - Dinamo, ora 21.00
Duminică, 15 martie
- Oțelul - Csikszereda, ora 15.00
- FCSB - Metaloglobus, ora 20.30
Luni, 16 martie
- FC Botoșani - Unirea Slobozia, ora 17.30
- Universitatea Cluj - CFR Cluj, ora 20.30
Clasamentul la intrarea în play-off
|Echipă
|Puncte
|1. U Craiova
|30
|2. Rapid
|28
|3. U Cluj
|27
|4. CFR Cluj
|27*
|5. Dinamo
|26
|6. FC Argeș
|25
Clasamentul la intrarea în play-out
|Loc
|Echipa
|Puncte
|1
|FCSB
|23
|2
|UTA Arad
|22*️
|3
|FC Botoșani
|21
|4
|Oțelul
|21*️
|5
|Farul
|19*️
|6
|Petrolul
|16
|7
|Csikszereda
|16
|8
|Unirea Slobozia
|13*️
|9
|Hermannstadt
|12*️
|10
|Metaloglobus
|6