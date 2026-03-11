A scris istorie în NBA Bam Adebayo a înscris 83 de puncte într-un singur meci! L-a întrecut pe legendarul Kobe Bryant: „Ce nebunie!” +10 foto
A scris istorie în NBA Bam Adebayo a înscris 83 de puncte într-un singur meci! L-a întrecut pe legendarul Kobe Bryant: „Ce nebunie!”

George Neagu
Publicat: 11.03.2026, ora 13:09
Actualizat: 11.03.2026, ora 13:42
  • Bam Adebayo (28 de ani), jucătorul lui Miami Heat, a scris istorie în NBA după ce a înscris 83 de puncte în meciul cu Washington Wizards, scor 150–129.
  • Ce recorduri a stabilit baschetbalistul american, mai jos.

Miami Heat și Washington Wizards s-au întâlnit, marți, în cadrul unui meci din NBA. Deși gazdele s-au impus cu o diferență de 21 de puncte, meciul nu a fost lipsit de spectacol.

Bam Adebayo a înscris 83 de puncte în Miami Heat - Washington Wizards

Bam Adebayo a reușit o performanță istorică în NBA. Americanul a înscris 83 de puncte în partida de marți, urcând pe locul doi în topul jucătorilor cu cele mai multe puncte marcate într-un singur meci.

Astfel, Adebayo l-a depășit pe legendarul Kobe Bryant, care se afla pe poziția secundă, cu 81 de puncte. Pe primul loc se află Wilt Chamberlain, cu 100 de puncte înscrise într-un meci, record ce datează din 1962.

Kobe Bryant a marcat 81 de puncte într-o partidă jucată de Los Angeles Lakers în compania celor de la Toronto Raptors, scor 122-104, care a avut loc pe 22 ianuarie 2006.

Wilt Chamberlain a stabilit recordul de cele mai multe puncte înscrise într-un meci (100) pe 2 martie 1962, în victoria celor de la Philadelphia Warriors cu New York Knicks, scor 169-147.

Performanța lui Bam Adebayo în meciul Miami Heat - Washington Wizards. Foto: captură X/NBA
Performanța lui Bam Adebayo în meciul Miami Heat - Washington Wizards. Foto: captură X/NBA

Performanța lui Bam Adebayo în meciul Miami Heat - Washington Wizards. Foto: captură X/NBA Performanța lui Bam Adebayo în meciul Miami Heat - Washington Wizards. Foto: captură X/NBA Performanța lui Bam Adebayo în meciul Miami Heat - Washington Wizards. Foto: captură X/NBA Performanța lui Bam Adebayo în meciul Miami Heat - Washington Wizards. Foto: captură X/NBA Performanța lui Bam Adebayo în meciul Miami Heat - Washington Wizards. Foto: captură X/NBA
Pe lângă cele 83 de puncte înscrise, Bam Adebayo a intrat și în istoria clubului Miami Heat, devenind jucătorul cu cele mai multe aruncări libere transformate într-o singură partidă.

Recordul personal al lui Adebayo era de 41 de puncte înscrise, performanță pe care a doborât-o până la pauza meciului cu Wizards.

În primul sfert al partidei dintre Miami Heat și Washington Wizards, Bam Adebayo a înscris 31 de puncte. La pauză, americanul avea 43 de puncte, urmând să mai înscrie încă 19 în sfertul al treilea. Până la fluierul final, acesta a ajuns la 83 de puncte.

Nikola Jokic deținea recordul de puncte înscrise într-un singur meci în acest sezon din NBA. Sârbul de la Denver Nuggets a marcat 56 de puncte în partida cu Minnesota Timberwolves.

Bam Adebayo: „Wilt, eu, apoi Kobe. Sună nebunesc”

Bam Adebayo, jucătorul de la Miami Heat, a oferit și o reacție după performanța istorică pe care a reușit-o.

„Wilt (Chamberlain), eu, apoi Kobe (Bryant). Ce nebunie. A fost important să rămân calm, concentrat și să înțeleg că pot realiza ceva special.

Nu credeam că voi ajunge la 83 de puncte. Dar să trăiesc acest moment este ireal, pentru că, așa cum am spus, să o fac acasă, în fața mamei mele, în fața oamenilor mei și a fanilor noștri, acesta este un moment istoric care nu va fi uitat niciodată”, a spus Adebayo, conform edition.cnn.com.

O noapte absolut ireală. Evident, am fost binecuvântați să facem parte din multe momente mari în această arenă. Sunt recunoscător că am putut fi cu toții parte din el. Erik Spoelstra, antrenorul echipei Miami Heat

LeBron James, fost jucător la Miami Heat și actual baschetbalist la Los Angeles Lakers, a reacționat la rândul său după recordul doborât de Bam Adebayo.

„BAM BAM BAM”, a scris LeBron pe rețelele de socializare. James deținea recordul echipei pentru cele mai multe puncte într-un meci (61), stabilit pe 3 martie 2014.

Cifrele lui Bam Adebayo din meciul Miami Heat și Washington Wizards:

  • 20 din 43 aruncări din acțiune
  • 36 din 43 aruncări libere
  • 7 din 22 de la trei puncte

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

NBA miami heat Wilt Chamberlain kobe bryant Washington Wizards Bam Adebayo
