„Ce om sănătos la cap ar face asta?” Președintele federației iraniene, reacție dură anti-Trump legată de Mondial

Mehdi Taj, șeful forului de la Teheran, e și mai clar asupra participării naționalei Iranului la Campionatul Mondial din 2026.

Ce acuzații a lansat acesta la adresa lui Donald Trump. Ce afirmase președintele federației în urmă cu 12 zile.

Situația naționalei iraniene rămâne încă incertă, chiar dacă Gianni Infantino, președintele FIFA, încearcă să înlăture tensiunea în plin război, anunțând: „Donald Trump a reiterat că Iranul e binevenit la Mondial”.

Reacțiile de la Teheran, capitală aflată încă sub asediul alianței SUA - Israel, arată că nimeni nu se gândește acum la turneul final, găzduit între 11 iunie și 19 iulie de Statele Unite, Canada și Mexic.

Mehdi Taj, mesaj anti-Trump : „Martire și ostatice”

Mehdi Taj, șeful federației iraniene, l-a atacat pe președintele SUA.

Militar iranian la Teheran, deasupra portretelor lui Mojtaba Khamenei, fiul fostului ayatollah Foto: Imago

„Donald Trump a scris două tweeturi în care cere azil politic pentru jucătoarele noastre. A susținut că, dacă Australia refuză, o va face el”.

Președintele american a făcut 160 de martire ucigând fetele din Minab, acum le ia ostatice pe jucătoarele noastre. Cum putem vorbi cu optimism despre Cupa Mondială din Statele Unite în aceste circumstanțe? Mehdi Taj, președintele federației iraniene

A adăugat, potrivit RMC Sport: „Dacă Mondialul are loc în asemenea condiții, ce om sănătos la cap și-ar trimite echipa națională într-un astfel de loc?”.

Donald Trump are un al doilea mandat plin de evenimente extreme ca președinte SUA Foto: Imago

Se referea la cazul celor cinci internaționale iraniene care au refuzat să cânte imnul la Cupa Asiei și cărora li s-a acordat azil politic în Australia după ce au fost considerate „trădătoare” în țara lor. Și la victimele din școala lovită în bombardamentul asupra Iranului.

„Iran nu va merge la Mondial”

Același Taj afirma la sfârșitul lunii trecute, după moartea ayatollahului Ali Khamenei: „E improbabil să putem privi spre Cupa Mondială cu speranță”.

Mehdi Taj, președintele federației iraniene Foto: Imago

Într-un interviu pentru GOLAZO.ro, Amir Kiarash, singurul jurnalist român de origine română, a spus cum se va încheia acest subiect: „Iran nu va merge la Mondial”.

