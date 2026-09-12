„Nu înțeleg”  Andrei Cordea, despre prăbușirea suferită de CFR în meciul cu Sepsi + A dezvăluit de ce a picat transferul său la Craiova
Andrei Cordea/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Nu înțeleg” Andrei Cordea, despre prăbușirea suferită de CFR în meciul cu Sepsi + A dezvăluit de ce a picat transferul său la Craiova

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.09.2026, ora 23:32
  • SEPSI - CFR CLUJ 3-1. Andrei Cordea (27 de ani) a recunoscut că gazdele meritau victoria.
  • Extrema dreaptă a formației din Gruia a explicat și de ce transferul său la U Craiova a picat.
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Cordea a deschis scorul în minutul 10 al partidei de la Sfântu Gheorghe, cu o execuție superbă, dar Sepsi a reușit să întoarcă rezultatul după pauză.

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SEPSI - CFR CLUJ 3-1. Andrei Cordea: „Meritau victoria”

Jucătorul ardelenilor a recunoscut superioritatea adversarului și a vorbit despre problemele cu care s-au confruntat „feroviarii” după pauză.

„Cei de la Sepsi meritau victoria. Noi parcă am fost grei, nu am reușit să câștigăm duelurile, e un scor meritat.

A fost o diferență între reprize, nu înțeleg de ce am căzut așa. O să discutăm mâine-poimâine să vedem ce s-a întâmplat.

Și în meciurile trecute am căzut la fel. Nu sunt deloc mulțumit de ce am jucat azi, sper să ne revenim.

Să vedem, acum nu știu, sunt dezamăgit de rezultatul de azi. Va fi pauză cu naționala, se vor putea integra jucătorii noi, vom vedea cum putem fi”, a declarat Andrei Cordea la Prima Sport.

Andrei Cordea a dezvăluit de ce a picat transferul la U Craiova

CFR Cluj și U Craiova ajunseseră la un acord în privința mutării, însă oltenii nu au reușit să bată palma și cu fotbalistul ardelenilor.

După ce Sorin Cârțu declarase că mutarea a picat din cauza lui Alin Toșca, impresarul lui Cordea, jucătorul de 27 de ani a venit cu precizări.

„Nu m-am înțeles eu și atâta tot. Le mulțumesc pentru interes. Le doresc succes în Europa. Este o echipă puternică, suporterii Universității fac mereu atmosferă frumoasă. Le doresc succes pe mai departe. Impresarul meu e familia mea, nu s-a pus problema.

Au ajuns prea târziu, la 11 jumătate se vorbea de sume și nu ne-am înțeles.

Sunt la CFR, mă simt bine aici. Dau totul pentru acest club pentru că aici am o liniște. Mă simt bine cu colegii, cu suporterii și de asta dau 100%. Vom vedea pe viitor.

Nu era neapărat să plec de la CFR. Poate clubul a avut nevoie de bani și trebui să plec, dar sunt fericit aici. Voi rămâne în continuare”, a concluzionat Cordea.

3.000.000 de euro
este cota lui Andrei Cordea, potrivit transfermarkt.ro

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