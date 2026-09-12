Ronaldo, gafă uluitoare FOTO: Starul lui Al Nassr și-a sabotat propriul portar! +6 foto
Cristiano Ronaldo/ Foto: IMAGO
Campionate

Ronaldo, gafă uluitoare FOTO: Starul lui Al Nassr și-a sabotat propriul portar!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.09.2026, ora 23:02
alt-text Actualizat: 12.09.2026, ora 23:02
  • Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost înger și demon pentru Al Nassr în duelul cu Abha, 2-1, în etapa #6 din Arabia Saudită.
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În partida desfășurată miercuri, starul portughez a deschis scorul în minutul 22 și a ajuns la golul cu numărul 979 al carierei.

Al Nassr și-a dublat avantajul în minutul 58, când Al Hamdan a înscris pentru 2-0, însă o decizie neinspirată a lui Cristiano Ronaldo a băgat-o pe Abha în joc.

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FOTO: Decizie neinspirată a lui Cristiano Ronaldo

În minutul 75, oaspeții au beneficiat de o lovitură liberă de la aproximativ 20 de metri, lateral dreapta. Al Nassr pregătise un zid din doi oameni, conform indicațiilor portarului, însă starul portughez i-a făcut semn unuia dintre coechipieri să plece din zonă.

Ronaldo a crezut că Nabil Fekir (33 de ani), ex-Lyon, în prezent la Abha, va juca scurt, însă lucrurile nu au stat deloc așa.

Cristiano Ronaldo, decizie neinspirată în Al Nassr - Abha 2-1 Foto captură VIDEO X .jpg
Cristiano Ronaldo, decizie neinspirată în Al Nassr - Abha 2-1 Foto captură VIDEO X .jpg

Galerie foto (6 imagini)

Cristiano Ronaldo, decizie neinspirată în Al Nassr - Abha 2-1 Foto captură VIDEO X .jpg Cristiano Ronaldo, decizie neinspirată în Al Nassr - Abha 2-1 Foto captură VIDEO X .jpg Cristiano Ronaldo, decizie neinspirată în Al Nassr - Abha 2-1 Foto captură VIDEO X .jpg Cristiano Ronaldo, decizie neinspirată în Al Nassr - Abha 2-1 Foto captură VIDEO X.jpg Cristiano Ronaldo, decizie neinspirată în Al Nassr - Abha 2-1 Foto captură VIDEO X .jpg
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Francezul a ridicat mâna, făcând semn că va centra, însă a păcălit pe toată lumea. A ales să șuteze la colțul scurt, profitând de zidul fragil și l-a surprins pe Bento, care a intrat cu tot cu minge în poartă.

Imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare i-ar fanii s-au amuzat copios pe seama lusitanului:

  • „Chiar și Fekir a fost confuz pentru o clipă.”
  • „Ce pasă decisivă frumoasă din partea lui Ronaldo.”
  • „-1 față de cele 1000 de goluri ale lui Ronaldo”, au fost câteva comentarii lăsate de utilizatori, potrivit thesun.co.uk.

Din fericire pentru Ronaldo, meciul s-a terminat 2-1, iar Al Nassr a rămas neînvinsă în acest sezon.

În runda cu numărul #7, echipa antrenată de Ange Postecoglou a remizat, scor 1-1, pe terenul lui Al Khaleej.

Campioana Arabiei Saudite ocupă locul 3, cu 16 puncte, unul mai puțin decât Al Ittihad și liderul Al-Hilal.

Rezumat VIDEO. Al Nassr - Abha 2-1

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