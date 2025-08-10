Coubiș, amical de coșmar Autogol și eliminare în doar 19 minute pentru fotbalistul care a refuzat naționala României +14 foto
Andrei Coubiș, eliminat în amicalul dintre Chelsea și AC Milan (Foto: IMAGO)
Coubiș, amical de coșmar Autogol și eliminare în doar 19 minute pentru fotbalistul care a refuzat naționala României

Silviu Dumitru
Publicat: 10.08.2025, ora 18:35
  • Andrei Coubiș (19 ani), fundaș central la AC Milan, a avut parte de 19 minute de coșmar în amicalul disputat împotriva lui Chelsea.
  • Stoperul a înscris în propria poartă, iar ulterior a fost eliminat.

Născut la Milano, cu părinți români, Coubiș este catalogat drept unul dintre cei mai buni tineri fotbaliști din lume. După mai multe convocări la naționalele U19, U20 și U21 ale României, a ales să reprezinte Italia.

CHELSEA - AC MILAN. Andrei Coubiș, autogol și eliminare în doar 19 minute

Titularizat de Massimiliano Allegri în meciul de pregătire de pe Stamford Bridge, Coubiș a comis prima eroare în minutul 5.

Reece James a centrat în careul mic dintr-o lovitură liberă, Chalobah și Tomori au sărit pe sub minge, iar aceasta a intrat în poartă din piciorul drept al lui Coubiș, care nu a reacționat la timp. Portarul Maignan nu a mai putut interveni.

După doar alte trei minute, Joao Pedro a făcut 2-0 cu o lovitură de cap dintre Tomori și Coubiș, care l-au scăpat din marcaj.

În minutul 19, portarul Robert Sanchez l-a lansat cu o degajare pe Joao Pedro, aflat la jumătatea terenului. Coubiș n-a reușit să oprească balonul în momentul în care a aterizat, brazilianul i-a luat fața, iar stoperul l-a faultat din poziție de ultim apărător.

Arbitrul Michael Salisbury nu a stat pe gânduri și a scos cartonașul roșu din buzunar.

Andrei Coubiș, eliminat în Chelsea - AC Milan (FOTO: captură video Channel 5 Sport)
Andrei Coubiș, eliminat în Chelsea - AC Milan (FOTO: captură video Channel 5 Sport)

Andrei Coubiș, eliminat în Chelsea - AC Milan (FOTO: captură video Channel 5 Sport)
+14 Foto
Andrei Coubiș nu mai vrea să audă de naționala României

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, oficialii FRF au încercat să discute cu fundașul pentru a-l convinge să joace pentru România la Campionatul European U21 din această vară, însă Coubiș nu a răspuns.

La EURO 2022, fundașului i s-a reproșat că petrece prea mult timp alături de adversarii italieni, cele două reprezentative fiind cazate în același hotel. Selecționerul naționalei U19 era Adrian Văsâi.

Dezvăluirile au fost făcute de tatăl fotbalistului, în martie 2023. Acesta a explicat de ce Andrei a refuzat să mai dea curs convocărilor din partea selecționerilor români.

Ulterior, Coubiș s-a aflat pe lista lui Emil Săndoi pentru naționala U21 a României. Acesta a mers în Italia pentru a-l urmări, însă a plecat la pauza unui meci, lucru pe care fundașul l-a considerat jignitor. În schimb, a răspuns afirmativ unei convocări din partea naționala U20 a Italiei.

Andrei Coubiș, autogol în Chelsea - AC Milan (FOTO: captură X / DAZN Football)
Andrei Coubiș, autogol în Chelsea - AC Milan (FOTO: captură X / DAZN Football)

Andrei Coubiș, autogol în Chelsea - AC Milan (FOTO: captură X / DAZN Football)
+10 Foto
