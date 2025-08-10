Un star i se alătură lui Ronaldo  Fotbalistul lui Bayern Munchen și-a dat acordul pentru transferul la Al-Nassr » Câți bani îi oferă șeicii

Kingsley Coman (29 de ani), extremă stânga la Bayern Munchen, este aproape de un transfer la Al-Nassr.

Francezul ar urma să câștige un salariu mult mai mare la echipa din Arabia Saudită.

Cristiano Ronaldo își dorește să câștigă trofee cu Al-Nassr și a cerut întăriri. Șeicii se conformează și îi aduc lusitanului drept coleg un fotbalist care a triumfat în campionatele din Italia (Juventus), Franța (PSG) și Germania (Bayern).

Kingsley Coman, aproape de un transfer la Al-Nassr

Saudiții îi oferă lui Coman un salariu anual de 20-25 de milioane de euro net . La Bayern, francezul câștigă 17 milioane de euro brut, iar RMC Sport anunță că acesta ar fi acceptat deja propunerea echipei lui Ronaldo.

Și cluburile ar fi ajuns la un acord, iar jurnalistul Fabrizio Romano susține că mutarea s-ar putea concretiza la începutul săptămânii următoare.

Bayern Munchen ar urma să primească 30 de milioane de euro în schimbul fotbalistului, exact cota de piață a acestuia.

„În cazul unei plecări, Bayern ar dori să îl înlocuiască pe Kingsley Coman - fie cu o extremă similară, fie cu Nick Woltemade - sau cu un alt jucător capabil să joace ca vârf, al doilea atacant sau număr 10”, susține Sky Germania.

143 de goluri a produs Kingsley Coman în cele 339 de meciuri disputate în tricoul lui Bayern Munchen: a marcat de 72 de ori și a livrat 71 de pase decisive

