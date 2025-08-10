Prezentare spectaculoasă Moment inedit pentru Inigo Martinez, la Al-Nassr: „Bine ați venit într-un zbor special”
Inigo Martinez la Al-Nassr FOTO: X
Prezentare spectaculoasă Moment inedit pentru Inigo Martinez, la Al-Nassr: „Bine ați venit într-un zbor special”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 10.08.2025, ora 17:43
  • Inigo Martinez (34 de ani) a avut parte de un videoclip de prezentare inedit, după ce a semnat cu Al-Nassr.
  • Fotbalistul a transmis și un mesaj emoționat, după despărțirea de FC Barcelona

FC Barcelona poate înregistra noi contracte, după ce i-a vândut în această vară pe Pau Victor, Pablo Torre, Ansu Fati și Inigo Martinez.

Inigo Martinez, prezentat în avion

Transferul lui Inigo Martinez la Al-Nassr a fost realizat și clubul saudit a decis să-i facă o prezentare specială fundașului.

Videoclipul care anunța transferul spaniolului este realizat într-un avion, ce avea la bord lotul vice-campioanei Arabiei Saudite.

Înainte de a apărea Martinez în cadru, pilotul aeronavei îi anunță prin stație pe jucători de prezența fundașului venit de la FC Barcelona.

Bună ziua, tuturor. Bine ați venit într-un zbor special. Astăzi, avem un pasager special, cineva care s-a ridicat la nivel. Doamnelor și domnilor, suntem încântați să îi urăm «bun venit», liderului defensivei, campionului Inigo Martinez”, a spus pilotul în videoclipul postat pe pagina oficială de X a lui Al-Nassr.

Spaniolul va fi coleg de echipă cu mai mulți jucători veniți de la echipe de top din Europa, precum Sadio Mane, Joao Felix sau Cristiano Ronaldo.

5.000.000 euro
este cota de piață a lui Inigo Martinez, potrivit Transfermarkt.
  • Inigo Martinez ar putea debuta, marți, de la ora 15:00, în Supercupa Arabiei Saudite, împotriva lui Al-Ittihad.

Inigo Martinez, mesaj de adio pentru FC Barcelona: „Plec cu inima plină”

Inigo Martinez s-a despărțit de FC Barcelona, liber de contract, după ce și-a activat clauza din contract.

Fundașul a transmis un mesaj de adio, pentru suporterii trupei de pe Camp Nou.

„Îmi iau rămas bun de la un club care mi-a marcat viața. Plec cu inima plină, știind că Barcelona va fi mereu o parte din mine”, a scris Inigo Martinez, pe Instagram.

Clubul catalan i-a răspuns printr-un comentariu la postare: „Mulțumim pentru tot, Inigo!”.

3 trofee
a câștigat Inigo Martinez în tricoul Barcelonei: titlul, Cupa și Supercupa Spaniei în 2025
  • Fundașul a petrecut două sezoane la FC Barcelona, timp în care a jucat 71 de meciuri, a marcat trei goluri și a oferit șase pase decisive.
  • Pentru prima reprezentativă a Spaniei, Inigo Martinez a jucat 21 de meciuri și a marcat un gol, în mai 2022, împotriva Cehiei, 22.

„Europenii consideră acest lucru profund tulburător”. NATO și UE încearcă să sprijine Ucraina înaintea întâlnirii Trump – Putin, Moscova e furioasă
„Europenii consideră acest lucru profund tulburător”. NATO și UE încearcă să sprijine Ucraina înaintea întâlnirii Trump – Putin, Moscova e furioasă
„Europenii consideră acest lucru profund tulburător”. NATO și UE încearcă să sprijine Ucraina înaintea întâlnirii Trump – Putin, Moscova e furioasă
11:27
