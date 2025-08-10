- Inigo Martinez (34 de ani) a avut parte de un videoclip de prezentare inedit, după ce a semnat cu Al-Nassr.
- Fotbalistul a transmis și un mesaj emoționat, după despărțirea de FC Barcelona
FC Barcelona poate înregistra noi contracte, după ce i-a vândut în această vară pe Pau Victor, Pablo Torre, Ansu Fati și Inigo Martinez.
Inigo Martinez, prezentat în avion
Transferul lui Inigo Martinez la Al-Nassr a fost realizat și clubul saudit a decis să-i facă o prezentare specială fundașului.
Videoclipul care anunța transferul spaniolului este realizat într-un avion, ce avea la bord lotul vice-campioanei Arabiei Saudite.
Înainte de a apărea Martinez în cadru, pilotul aeronavei îi anunță prin stație pe jucători de prezența fundașului venit de la FC Barcelona.
„Bună ziua, tuturor. Bine ați venit într-un zbor special. Astăzi, avem un pasager special, cineva care s-a ridicat la nivel. Doamnelor și domnilor, suntem încântați să îi urăm «bun venit», liderului defensivei, campionului Inigo Martinez”, a spus pilotul în videoclipul postat pe pagina oficială de X a lui Al-Nassr.
Spaniolul va fi coleg de echipă cu mai mulți jucători veniți de la echipe de top din Europa, precum Sadio Mane, Joao Felix sau Cristiano Ronaldo.
- Inigo Martinez ar putea debuta, marți, de la ora 15:00, în Supercupa Arabiei Saudite, împotriva lui Al-Ittihad.
Inigo Martinez, mesaj de adio pentru FC Barcelona: „Plec cu inima plină”
Inigo Martinez s-a despărțit de FC Barcelona, liber de contract, după ce și-a activat clauza din contract.
Fundașul a transmis un mesaj de adio, pentru suporterii trupei de pe Camp Nou.
„Îmi iau rămas bun de la un club care mi-a marcat viața. Plec cu inima plină, știind că Barcelona va fi mereu o parte din mine”, a scris Inigo Martinez, pe Instagram.
Clubul catalan i-a răspuns printr-un comentariu la postare: „Mulțumim pentru tot, Inigo!”.
- Fundașul a petrecut două sezoane la FC Barcelona, timp în care a jucat 71 de meciuri, a marcat trei goluri și a oferit șase pase decisive.
- Pentru prima reprezentativă a Spaniei, Inigo Martinez a jucat 21 de meciuri și a marcat un gol, în mai 2022, împotriva Cehiei, 22.