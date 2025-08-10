FCSB are nevoie de victorie  VIDEO. Daniel Bîrligea și Mihai Popescu, despre criza prin care trece campioana: „E greu” +74 foto
Daniel Bîrligea
FCSB are nevoie de victorie VIDEO. Daniel Bîrligea și Mihai Popescu, despre criza prin care trece campioana: „E greu”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 10.08.2025, ora 17:34
  • Daniel Bîrligea și Mihai Popescu au vorbit despre situația delicată prin care trece echipa, înainte de meciul cu Slobozia și de returul cu Drita din Europa League.
  • FCSB - Slobozia se joacă duminică, de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB nu a avut un start de sezon foarte bun în campionat, dar nici în cupele europene, confruntându-se constant și cu accidentări sau suspendări.

Daniel Bîrligea: „Încercăm să facem față pe ambele fronturi”

„Văzând că suntem mulți jucători și că avem mulți jucători care pot face față și în campionat, și în Europa, trebuie să ne împărțim, să ținem de energie pentru că momentan avem nevoie și de calitate, și de victorie în campionat. Încercăm să facem față pe ambele fronturi.

Ultimii doi ani au fost tot așa, cu un început mai greu, dar odată ce îți iei avântul necesar, atunci e mai greu să te oprești. Momentan am fost într-o perioadă mai grea, la început, după vacanțe și euforie mare, dar încercăm să ne echilibrăm din nou.

Oricine poate pune probleme oricui, dar cred că dacă intrăm pe teren la orice meci concentrați și cu atitudinea corectă, cred că nu ne poate pune nimeni probleme”, a spus Bîrligea, într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Mihai Popescu: „Avem nevoie de puncte în campionat”

Fundașul campioanei atrage și el atenția asupra nevoii de redresare a echipei în campionat.

„Avem nevoie de puncte în campionat pentru că n-am început destul de bine. Cum nici în Europa n-am avut rezultate bune. Dar cu această victorie (n.r. - 3-2 cu Drita) ne-am recăpătat puțin din moral și încercăm să facem treabă bună și în campionat.

Da, putem să o numim criză pentru că au fost câteva meciuri consecutive în care nu am adus puncte sau victorii în Europa. Cu siguranță avem nevoie de meciuri bune legate cu victorie, dacă se poate, și asta încercăm să facem.

Probabil tot mental zic eu că a fost sau încă mai este probabil, dar încercăm să ieșim din acest moment.

Dacă nu mă înșel, avem doar un singur meci în care n-am primit gol. Este greu, este greu. Nu doar pentru noi, mă gândesc că toată echipa, toți suntem afectați de primirea unui gol. Este un lucru colectiv, trebuie să ne apărăm cu toții și colegii mei știu lucrul ăsta”, a spus Mihai Popescu.

FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu
FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu

