Coubiș îi ține în suspans AC Milan a refuzat o ofertă pentru fundașul dorit de Dinamo + Nicolescu, contrazis de impresar

AC Milan a refuzat oferta primită de la Sampdoria pentru Andrei Coubiș (21 de ani).

Fundașul e dorit de Dinamo, dar impresarul acestuia îl contrazice pe Andrei Nicolescu: „Nu suntem aproape înțeleși!”.

Fotbalistul româno-italian nu a reușit să-i convingă pe cei de la AC Milan că merită un loc în prima echipă a clubului, însă mai multe grupări încearcă să obțină semnătura acestuia.

Transferul lui Andrei Coubiș la Sampdoria a picat

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, susține că gruparea bucureșteană a ajuns la un acord cu AC Milan pentru transferul lui Coubiș, însă nu a reușit încă să-l convingă pe fundaș.

Pe fir a intrat și Sampdoria, echipă din Serie B, care voia să-l împrumute pe fotbalist pentru un sezon, cu obligația de a-l transfera definitiv în cazul în care ar fi fost îndeplinite anumite condiții.

Rossonerii au cerut 100.000 de euro, astfel că au respins oferta primită din partea clubului genovez , scrie ilsecoloxix.it.

Impresarul lui Coubiș: „Nu suntem aproape înțeleși cu Dinamo”

Mai multe informații despre negocieri a oferit impresarul lui Coubiș. Acesta îl contrazice pe Nicolescu.

„Dinamo îl vrea pe Andrei, dar sunt și alte cluburi interesate. Sunt de aici din Italia, dar și din altă țară. Vom vedea în aceste zile ce vom face cu transferul lui.

Nu pot să confirm lucrurile spuse de președintele lui Dinamo. Suntem în discuții cu ei, dar nu suntem aproape înțeleși.

Sunt mai multe cluburi care îl vor pe Andrei, așa că vrem să găsim cea mai bună soluție pentru el”, a spus impresarul lui Coubiș, potrivit prosport.ro.

Ne-am înţeles cu AC Milan, rămânem în coproprietate, mai sunt mici detalii la contractul jucătorului. Are un potenţial foarte mare, este un jucător foarte puternic, are nevoie de jocuri la un nivel cât mai ridicat. Evident, pentru el ştacheta acolo e un pic cam sus şi eu au văzut potenţialul, negocierile s-au dus în zona în care rămânem în coproprietate. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

