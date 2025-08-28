Coubiș îi ține în suspans AC Milan a refuzat o ofertă pentru fundașul dorit de Dinamo + Nicolescu, contrazis de impresar +14 foto
Andrei Coubiș (Foto: IMAGO)
Coubiș îi ține în suspans AC Milan a refuzat o ofertă pentru fundașul dorit de Dinamo + Nicolescu, contrazis de impresar

Silviu Dumitru
Publicat: 28.08.2025, ora 19:08
alt-text Actualizat: 28.08.2025, ora 19:08
  • AC Milan a refuzat oferta primită de la Sampdoria pentru Andrei Coubiș (21 de ani).
  • Fundașul e dorit de Dinamo, dar impresarul acestuia îl contrazice pe Andrei Nicolescu: „Nu suntem aproape înțeleși!”.

Fotbalistul româno-italian nu a reușit să-i convingă pe cei de la AC Milan că merită un loc în prima echipă a clubului, însă mai multe grupări încearcă să obțină semnătura acestuia.

Transferul lui Andrei Coubiș la Sampdoria a picat

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, susține că gruparea bucureșteană a ajuns la un acord cu AC Milan pentru transferul lui Coubiș, însă nu a reușit încă să-l convingă pe fundaș.

Pe fir a intrat și Sampdoria, echipă din Serie B, care voia să-l împrumute pe fotbalist pentru un sezon, cu obligația de a-l transfera definitiv în cazul în care ar fi fost îndeplinite anumite condiții.

Rossonerii au cerut 100.000 de euro, astfel că au respins oferta primită din partea clubului genovez, scrie ilsecoloxix.it.

Andrei Coubiș, eliminat în Chelsea - AC Milan (FOTO: captură video Channel 5 Sport)
Andrei Coubiș, eliminat în Chelsea - AC Milan (FOTO: captură video Channel 5 Sport)

Galerie foto (14 imagini)

Andrei Coubiș, eliminat în Chelsea - AC Milan (FOTO: captură video Channel 5 Sport) Andrei Coubiș, eliminat în Chelsea - AC Milan (FOTO: captură video Channel 5 Sport) Andrei Coubiș, eliminat în Chelsea - AC Milan (FOTO: captură video Channel 5 Sport) Andrei Coubiș, eliminat în Chelsea - AC Milan (FOTO: captură video Channel 5 Sport) Andrei Coubiș, eliminat în Chelsea - AC Milan (FOTO: captură video Channel 5 Sport)
+14 Foto
Impresarul lui Coubiș: „Nu suntem aproape înțeleși cu Dinamo”

Mai multe informații despre negocieri a oferit impresarul lui Coubiș. Acesta îl contrazice pe Nicolescu.

„Dinamo îl vrea pe Andrei, dar sunt și alte cluburi interesate. Sunt de aici din Italia, dar și din altă țară. Vom vedea în aceste zile ce vom face cu transferul lui.

Nu pot să confirm lucrurile spuse de președintele lui Dinamo. Suntem în discuții cu ei, dar nu suntem aproape înțeleși.

Sunt mai multe cluburi care îl vor pe Andrei, așa că vrem să găsim cea mai bună soluție pentru el”, a spus impresarul lui Coubiș, potrivit prosport.ro.

Ne-am înţeles cu AC Milan, rămânem în coproprietate, mai sunt mici detalii la contractul jucătorului. Are un potenţial foarte mare, este un jucător foarte puternic, are nevoie de jocuri la un nivel cât mai ridicat. Evident, pentru el ştacheta acolo e un pic cam sus şi eu au văzut potenţialul, negocierile s-au dus în zona în care rămânem în coproprietate. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

dinamo bucuresti sampdoria ac milan transfer andrei coubis
11:14
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
10:21
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
10:59
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
10:46
Marin, omul meciului! Seară magică pentru români în cupele europene. Ce au făcut echipele antrenate de Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu
Marin, omul meciului!  Seară magică pentru români în cupele europene . Ce au făcut echipele antrenate de Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu
Mai multe știri de ultimă oră

De ce înjură oltenii UEFA Ce s-a întâmplat în ziua meciului și ce scenografie pregătiseră fanii Universității Craiova
Conference League
28.08
De ce înjură oltenii UEFA Ce s-a întâmplat în ziua meciului și ce scenografie pregătiseră fanii Universității Craiova
Citește mai mult
De ce înjură oltenii UEFA Ce s-a întâmplat în ziua meciului și ce scenografie pregătiseră fanii Universității Craiova
Programul Ligii Campionilor Urmează dueluri-șoc în grupa XXL! Pe cine vor înfrunta Chivu, Man, Dragomir și Drăgușin + ce adversari ar fi avut FCSB
Liga Campionilor
28.08
Programul Ligii Campionilor Urmează dueluri-șoc în grupa XXL! Pe cine vor înfrunta Chivu, Man, Dragomir și Drăgușin + ce adversari ar fi avut FCSB
Citește mai mult
Programul Ligii Campionilor Urmează dueluri-șoc în grupa XXL! Pe cine vor înfrunta Chivu, Man, Dragomir și Drăgușin + ce adversari ar fi avut FCSB
Lupta lui Imane Khelif  Campioana olimpică a vorbit despre drumul ei în box: „Mergeam pe jos 10 kilometri. Vindeam pâine și aluminiu pentru a mă antrena”
Box
28.08
Lupta lui Imane Khelif Campioana olimpică a vorbit despre drumul ei în box: „Mergeam pe jos 10 kilometri. Vindeam pâine și aluminiu pentru a mă antrena”
Citește mai mult
Lupta lui Imane Khelif  Campioana olimpică a vorbit despre drumul ei în box: „Mergeam pe jos 10 kilometri. Vindeam pâine și aluminiu pentru a mă antrena”
Cupa României Știm toate cele 24 de echipe calificate în grupele competiției » Toate rezultatele din play-off
Cupa Romaniei
28.08
Cupa României Știm toate cele 24 de echipe calificate în grupele competiției » Toate rezultatele din play-off
Citește mai mult
Cupa României Știm toate cele 24 de echipe calificate în grupele competiției » Toate rezultatele din play-off

