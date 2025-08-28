Războiul nostru e cu Ungaria, Serbia, Croația Miza mare a acestei ediții  în Europa e să depășim aceste țări. Care sunt calculele și ce am obține
Războiul nostru e cu Ungaria, Serbia, Croația Miza mare a acestei ediții în Europa e să depășim aceste țări. Care sunt calculele și ce am obține

Publicat: 28.08.2025, ora 17:22
Actualizat: 28.08.2025, ora 17:27
  • România va avea cel puțin o echipă pe tabloul principal, FCSB e sigură de Conference, însă poate avea două dacă și Craiova va trece de Bașakșehir.
  • Putem termina acest sezon european minimum pe locul 22 în ierarhia țărilor din punct de vedere al punctajului, ceea ce ne-ar scuti de un tur preliminar. Toate detaliile, mai jos.
  • Ungaria, Serbia și Croația sunt dintre țările pe care trebuie să le depășim. FCSB ar putea da peste Ferencvaros, Steaua Roșie și Dinamo Zagreb în Europa League.

România e chinuită de ani buni cu participarea încă din primul tur preliminar Champions League, dar poate scăpa de acest lucru începând din sezonul 2027-2028.

Pentru a îndeplini ținta e nevoie ca la finalul acestui sezon, să fim cel puțin pe locul 22 în clasamentul coeficienților cupelor europene. Caz în care, campioana ar intra din turul 2 UCL și ar evita și riscul ca în cazul unei eliminări să ajungă direct retrogradată în Conference League, situație în care s-au regăsit în ultimii ani CFR Cluj și Farul, când eu pierdut cu Pyunik Erevan, respectiv Sheriff Tiraspol.

În prezent suntem pe locul 24. Iar dintre țările care ne devansează, pe calcule rezonabile, am putea ajunge cel mult pe 21, unde e Croația, care are peste noi doar 0,625 de puncte.

Mai sus, pe 20, e Israel, care are deja un avans mare, de peste 5 puncte, greu de ars fiindcă orice puncte acumulate de aici înainte se vor împărți la 4, numărul de echipe cu care România a luat startul în această ediție.

În schimb, România trebuie să se uite și în jos, fiindcă sub ea se află state care au punctaj foarte apropiat, dar și echipă încă activă în Europa.

Cum arată acum ierarhia între locurile 21 și 29

21. Croația 22,625

22. Ungaria 22,375

23. Serbia 22,125

24. România 22,000

25. Slovacia 21,375

26. Azerbaidjan 21,000

27. Slovenia 20,468

28. Ucraina 19,850

29. Bulgaria 18,375

Dintre toate aceste țări, doar două au făcut până acum, în acest sezon, puncte mai multe decât România: Ungaria și Azerbaidjan, cea din urmă beneficiind de bonusul de 6,000 puncte primit de Qarabag pentru calificarea în Champions League.

Ce echipe mai au în joc țările de deasupra noastră

CROAȚIA

  • Dinamo Zagreb e deja pe tabloul principal din Europa League
  • Rijeka e în play-off-ul de Europa League, a câștigat 1-0 acasă cu PAOK. Și dacă va fi eliminată, tot va fi în Conference

UNGARIA

  • Ferencvaros va fi în Europa League
  • Gyor e în play-off-ul de Conference, a câștigat acasă cu Rapid Viena 1-0, azi are returul în Austria. Dacă va fi eliminată, Ungaria va rămâne cu o singură echipă

SERBIA

  • Mai are în joc doar o formație: pe Steaua Roșie Belgrad, care va fi în Europa League

Toate aceste țări vor fi cel puțin în Europa League. Tocmai de aceea, miza mare pentru România e ca și FCSB să fie aici, dar și Craiova să acceseze Conference, fiindcă noi avem nevoie să recuperăm distanța față de aceste state.

FCSB, dacă va trece de Aberdeen, ar putea să evolueze împotriva tuturor echipelor pe care Croația, Ungaria și Serbia le-ar putea avea în Europa League: Dinamo Zagreb, Rijeka, Ferencvaros și Steaua Roșie Belgrad.

Ce echipe mai au în joc țările care sunt sub noi

SLOVACIA

  • O singură echipă, pe Slovan Bratislava, care e în play-off-ul de Europa League, unde însă a fost învinsă acasă de Young Boys Berna în tur. Aproape sigur va fi în Conference

AZERBAIDJAN

  • O singură echipă: pe Qarabag, care va fi în Champions League, unde însă e greu de crezut că va mai putea face puncte

SLOVENIA

  • Olimpija Ljubljana e practic eliminată, a pierdut 1-4 acasă cu Noah în Conference
  • Celje e tot în Conference, a câștigat acasă, 1-0 cu Banik Ostrava

UCRAINA

  • Zhytomir e ca și scoasă, 0-3 acasă cu Fiorentina în barajul de Conference
  • Dinamo Kiev e aproape eliminată din Europa League, a pierdut 1-3 cu Maccabi Tel Aviv, dar va continua în Conference
  • Shakhtar a făcut doar 1-1 acasă cu Servette, dacă nu se califică, atunci va fi out din Europa

BULGARIA

  • Toate cele 3 echipe au pierdut în prima manșă, dar Ludogorets e sigură măcar de Conference
  • Shkendija - Ludogorets 2-1 (Europa League)
  • Rakow - Arda 1-0 (Conference)
  • Levski - Alkmaar 0-2 (Conference)

