„Scoțienii vor juca pe viață și pe moarte” Singurul  român care joacă în Scoția analizează, pentru GOLAZO.ro, meciul FCSB - Aberdeen

Marco Rus, 22 de ani, singurul fotbalist român care activează în Scoția, spune că FCSB e favorită pentru calificarea în grupa Europa League, dar le recomandă roș-albaștrilor să nu subestimeze Aberdeen.

Fotbalistul trecut și pe U Cluj a declarat pentru GOLAZO.ro că scoțienii pot interpreta aceeași partitură tehnică precum cea din finala Cupei Scoției, câștigată în fața celor de la Celtic (1-1 în timpul regulamentar, 4-3 după loviturile de departajare).

FCSB va întâlni Aberdeen, pe Arena Națională, în returul play-off-ului Europa League. Partida începe de la scorul de 2-2, înregistrat în Scoția, acolo unde roș-albaștrii au condus cu 2-0, dar, rămași în inferioritate numerică, au fost egalați.

Spre deosebire de meciul tur, atunci când, din cauza unor probleme cu viza, Ngezana, Radunovic și Baba Alhassan nu au putut evolua, antrenorul Charalambous îi are și pe aceștia la dispoziție pentru partida care va începe la ora 21.30.

Marco Rus: „Bîrligea m-a impresionat”

Singurul fotbalist român care activează în Scoția, Marco Rus, a acordat un interviu în exclusivitate pentru GOLAZO.ro.

Fotbalistul celor de la Ayr United, din a doua ligă scoțiană, a analizat prestația FCSB-ului în meciul tur și a desemnat o favorită în partida care va începe peste câteva ore.

Salut, Marco. În primul rând, spune-mi dacă te așteptai la scorul din Scoția?

După ce FCSB a avut un om în minus, m-am așteptat să fie un meci diferit, un meci greu pentru români. Apoi, după ce a dat Olaru al doilea gol, am crezut că: «nu, uite, se poate câștiga cu un om în minus și dacă țin la rezultat, e foarte bine» . Dar, îți dai seama că, în deplasare, în Europa League, tot timpul o să ai partide grele chiar și 11 contra 11. Mă așteptam ca FCSB, dacă nu aveau om eliminat, să câștige.

Partida a mers în favoarea FCSB-ului, s-a simțit superioritatea lor?

Da, clar, mai ales în prima repriză. Posibil experiența pe care au în competițiile europene, anul trecut au jucat foarte bine în grupa de Europa League. Posibil și valoarea individuală a jucătorilor. Lucrurile acestea s-au simțit chiar și de la televizor. Iar ele îi vor avantaja și mai mult atunci când vor juca pe teren propriu, în fața suporterilor români.

Cât am jucat la echipele de tineret ale celor de la Southampton am văzut ce înseamnă să fii la un club cu adevărat profesionist. Baza de antrenament, terenurile, staff-ul, jucătorii, toate la superlativ. Doar când am jucat cu Manchester City, Man United, Chelsea, Tottenham, numai atunci poate poți să zici că ei au jucători mai buni, staff mai bun, bază de antrenament mai bună. Marco Rus, fotbalist Ayr United

Apropo de valoarea individuală a jucătorilor. Ți se pare FCSB mult peste Aberdeen?

Aș spune că e destul de echilibrată, cu un mic plus pentru fotbaliștii de la FCSB. Nu putem, și nu trebuie, să-i subestimăm pe cei de la Aberdeen. Și-au meritat locul în runda de play-off în Europa League. Au bătut-o pe Celtic 1-0 în finala Cupei Scoției. Deci îți dai seama că e o echipă bună. Cu mulți tineri jucători de viitor, cu potențial.

Marco, cine te-a surprins în mod plăcut de la FCSB?

Bîrligea. Nu prea pot spune că am fost surprins, pentru că știu de când eram în România că e un atacant foarte bun. Știu că înscria mult și când era la CFR. Dar pot să spun că, mai ales de când a ajuns la FCSB, că jocul său s-a îmbunătățit. A devenit mai complet. Își ajută coechipierii, duce mingea în terenul advers.

Marco Rus: „Pe viață și pe moarte”

Și de la Aberdeen cine crezi că ar putea să surprindă în meciul de la București? S-a vorbit mult de Adil Aouchiche, puștiul crescut de PSG și împrumutat de Aberdeen de la Sunderland.

Fără îndoială că Aouchiche ar putea fi unul dintre jucătorii care să facă un meci mare pe Arena Națională. E tânăr, are curaj, personalitate, calități foarte bune.



Nici Dante Polvara, fotbalistul care a dat golul egalării la Aberdeen, nu e de neglijat. Și el poate avea un aport important la jocul echipei. Iar, pentru mine personal, un cuvânt de spus în deznodământul acestei calificări ar putea avea și Sokler, slovenul care a marcat primul gol pentru Aberdeen în Scoția.

Marco, să ne mutăm atenția spre partida din această seară. Crezi că Aberdeen se va apăra jos, în fața propriului careu? Sau va accepta jocul deschis?

Cred că, mai ales după scorul din tur, o să iasă la joc. De ce? Pentru că în Scoția există credința că se pot califica. Dar, din câte am văzut și în finala Cupei Scoției cu Celtic, când au câștigat, nu sunt foarte grăbiți la joc. Asta când evoluează în fața unor echipe mai bune.



Sunt destul de mulțumiți să se apere în fața careului, în jumătatea lor, și după aia să meargă pe contraatac. Și lucrul ăsta îl fac foarte bine. Pentru că au jucători explozivi în atac, tineri, cu vivacitate.

Nu știu dacă voi prelungi contractul cu Ayr United, care expiră după acest sezon. Nu pot spune că nu m-aș întoarce în Superligă, pentru că e un campionat bun. Sunt fotbaliști foarte buni, antrenori cu pregătire serioasă, echipe competitive și salarii motivante. Marco Rus, fotbalist Ayr United

FCSB e favorită, mai ales după ce ai văzut exprimarea fotbalistică a celor două echipe în meciul tur?

Da, dar tot cred că va fi un meci foarte dificil. Adică nu cred că FCSB va ieși la joc și o s-o calce în picioare pe Aberdeen. Dar, desigur, echipa din România are marele avantaj de a juca acasă. Iar dacă în Scoția te-ai descurcat și cu un om mai puțin, sigur că pe teren propriu, în fața a 30.000 de spectatori sau mai mulți, ești favorită.

Să nu uităm că se joacă pentru accederea în grupa Europa League, ceea ce a însemnat, anul trecut, pentru FCSB, o rețetă financiară de peste 20 de milioane de euro.

Aspectul acesta e foarte important. Cum toată lumea știe, în Scoția sunt două echipe foarte mari, Celtic și Rangers, apoi vin celelalte. Iar unul dintre motivele pentru care Aberdeen, Hearts, nu se pot apropia de ele e și acesta, cel financiar. Așa că să fii sigur că scoțienii se vor bate «pe viață și pe moarte» pentru accederea în grupa Europa League. Banii adunați dintr-o astfel de competiție le-ar permite să facă un important salt valoric.

47 de meciuri și 5 goluri sunt cifrele lui Marco Rus, mijlocaș stânga, la Ayr United

Te-a surprins un pic faptul că 3 dintre titularii FCSB-ului n-au primit vize și n-au jucat la Aberdeen?

Da, puțin. Când am văzut prima dată pe Instagram acest lucru, nu știu, m-am mirat pentru că n-am înțeles care este problema sau ce s-a întâmplat acolo. Nu mă pricep eu la vize și la demersuri oficiale, dar totuși, joci un meci, știi unde și cred că trebuie să știi și ce presupune vizita într-o altă țară, nu?

