„Suntem Cenușăreasa Ligii” Antrenorul lui Vlad Dragomir la Pafos prezintă una dintre revelațiile Ligii Campionilor
Vlad Dragomir, 26 de ani, cotat la 1,8 milioane de euro pe Transfermarkt Foto: Imago
Liga Campionilor

„Suntem Cenușăreasa Ligii” Antrenorul lui Vlad Dragomir la Pafos prezintă una dintre revelațiile Ligii Campionilor

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 28.08.2025, ora 17:48
alt-text Actualizat: 28.08.2025, ora 17:48
  • Juan Carlos Carcedo, 52 de ani, este tehnicianul care a cucerit primele trofee cu Pafos și care a calificat echipa cipriotă în premieră în faza principală a Ligii Campionilor. 

Vlad Dragomir e la Pafos din vara lui 2021. Transformarea echipei începuse cu patru ani înainte, odată cu preluarea clubului (fondat în 2014) de Roman Dubov și Sergey Lomakin, doi afaceriști ruși controversați.

Atacat din cauza lui Rednic Directorul sportiv al lui Standard, contestat violent de fani după demiterea românului:  „Club de clovni! O mizerie”
Citește și
Atacat din cauza lui Rednic Directorul sportiv al lui Standard, contestat violent de fani după demiterea românului: „Club de clovni! O mizerie”
Citește mai mult
Atacat din cauza lui Rednic Directorul sportiv al lui Standard, contestat violent de fani după demiterea românului:  „Club de clovni! O mizerie”

După venirea în 2023 a antrenorului spaniol Juan Carlos Carcedo, fost asistent al lui Unai Emery, alb-albaștrii au început să câștige, să aibă performanțe. Mai buni de la un an la altul.

Carcedo: „Ne vom bucura de călătorie”

„Le-am spus și proprietarilor, și fanilor să se bucure de această participare. Suntem Cenușăreasa Ligii Campionilor și e firesc să suferim și să pierdem, dar vom lupta, vom concura și ne vom bucura de călătorie, ceea ce e important”, a declarat Carcedo pentru Marca.

Vlad Dragomir și Juan Carlos Carcedo, la conferință Foto: Imago Vlad Dragomir și Juan Carlos Carcedo, la conferință Foto: Imago
Vlad Dragomir și Juan Carlos Carcedo, la conferință Foto: Imago

Ibericul în vârstă de 52 de ani se simte „mândru, mai presus de orice altceva. Mândru de fericirea oferită la Pafos.

Erou? Suntem punctul de referință al multor oameni care muncesc dur pentru ca acest proiect să aibă succes”.

Carcedo: „Transferul lui David Luiz este excepția”

Carcedo a amintit că ține legătura cu Unai Emery, actualul manager al lui Aston Villa:

„Unul dintre primele mesaje pe care le-am primit după meciul cu Steaua Roșie a fost de la el. Știu că e fericit cu prietenia noastră, fericit de cât am lucrat împreună atâția ani”.

Marea noutate în Ligă va fi brazilianul David Luiz, 38 de ani, fostul stoper al lui Chelsea, PSG, Arsenal și Flamengo.

„Sosirea lui ne oferă experiența care ne-a lipsit anii trecuți. Ideea clubului e de a transfera jucători mai tineri, aducerea lui David Luiz este excepția”.

Unul dintre proprietarii lui Pafos îl cunoștea pe David Luiz și era nerăbdător să se întoarcă în Europa. Sperăm să ne ajute în multe meciuri. Juan Carlos Carcedo, antrenor Pafos

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Secretul întunecat al lui Pafos Revelația cipriotă calificată în Ligă e finanțată de doi ruși controversați. Unuia i-a fost revocată cetățenia
Liga Campionilor
18:02
Secretul întunecat al lui Pafos Revelația cipriotă calificată în Ligă e finanțată de doi ruși controversați. Unuia i-a fost revocată cetățenia
Citește mai mult
Secretul întunecat al lui Pafos Revelația cipriotă calificată în Ligă e finanțată de doi ruși controversați. Unuia i-a fost revocată cetățenia
Scandal în Liga Campionilor Agent de pază, acuzat că a bătut un fotbalist în finalul meciului Pafos - Steaua Roșie: „E ceva de nivelul ligii sătești!”
Liga Campionilor
11:59
Scandal în Liga Campionilor Agent de pază, acuzat că a bătut un fotbalist în finalul meciului Pafos - Steaua Roșie: „E ceva de nivelul ligii sătești!”
Citește mai mult
Scandal în Liga Campionilor Agent de pază, acuzat că a bătut un fotbalist în finalul meciului Pafos - Steaua Roșie: „E ceva de nivelul ligii sătești!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
Liga Campionilor vlad dragomir Pafos juan carlos carcedo
Știrile zilei din sport
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Europa League
10:21
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Citește mai mult
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
Campionate
11:14
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
Citește mai mult
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
U Craiova își află azi adversarii  LIVE de la 14:00 , tragerea la sorți pentru faza principală a Conference League » Ce trebuie să știi
Conference League
11:18
U Craiova își află azi adversarii LIVE de la 14:00, tragerea la sorți pentru faza principală a Conference League » Ce trebuie să știi
Citește mai mult
U Craiova își află azi adversarii  LIVE de la 14:00 , tragerea la sorți pentru faza principală a Conference League » Ce trebuie să știi
FCSB își află azi adversarii LIVE de la 14:00 , tragerea la sorți pentru faza principală din Europa League » Tot ce trebuie să știi
Europa League
11:08
FCSB își află azi adversarii LIVE de la 14:00, tragerea la sorți pentru faza principală din Europa League » Tot ce trebuie să știi
Citește mai mult
FCSB își află azi adversarii LIVE de la 14:00 , tragerea la sorți pentru faza principală din Europa League » Tot ce trebuie să știi
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:14
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
10:21
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
10:59
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
10:46
Marin, omul meciului! Seară magică pentru români în cupele europene. Ce au făcut echipele antrenate de Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu
Marin, omul meciului!  Seară magică pentru români în cupele europene . Ce au făcut echipele antrenate de Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Top stiri din sport
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
Conference League
10:59
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
Citește mai mult
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
Demis imediat după meci! Șocul serii în Europa! Legenda fotbalului, dată afară după rezultatul rușinos
Conference League
00:36
Demis imediat după meci! Șocul serii în Europa! Legenda fotbalului, dată afară după rezultatul rușinos
Citește mai mult
Demis imediat după meci! Șocul serii în Europa! Legenda fotbalului, dată afară după rezultatul rușinos
Jaqueline Cristian, ce victorie!  VIDEO. S-a calificat în turul 3 la  US Open . Suma fabuloasă încasată » Sorana Cîrstea, eliminată după un meci dramatic
Tenis
09:21
Jaqueline Cristian, ce victorie! VIDEO. S-a calificat în turul 3 la US Open. Suma fabuloasă încasată » Sorana Cîrstea, eliminată după un meci dramatic
Citește mai mult
Jaqueline Cristian, ce victorie!  VIDEO. S-a calificat în turul 3 la  US Open . Suma fabuloasă încasată » Sorana Cîrstea, eliminată după un meci dramatic
Craiova a dat drumul la fiesta  VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
Conference League
28.08
Craiova a dat drumul la fiesta VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
Citește mai mult
Craiova a dat drumul la fiesta  VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 54 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
29.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share