„Suntem Cenușăreasa Ligii” Antrenorul lui Vlad Dragomir la Pafos prezintă una dintre revelațiile Ligii Campionilor

Juan Carlos Carcedo, 52 de ani, este tehnicianul care a cucerit primele trofee cu Pafos și care a calificat echipa cipriotă în premieră în faza principală a Ligii Campionilor.

Vlad Dragomir e la Pafos din vara lui 2021. Transformarea echipei începuse cu patru ani înainte, odată cu preluarea clubului (fondat în 2014) de Roman Dubov și Sergey Lomakin, doi afaceriști ruși controversați.

După venirea în 2023 a antrenorului spaniol Juan Carlos Carcedo, fost asistent al lui Unai Emery, alb-albaștrii au început să câștige, să aibă performanțe. Mai buni de la un an la altul.

Prima Cupă a Ciprului, în 2024

Primul titlu de campioană, în 2025

Calificare istorică în faza principală a Ligii Campionilor, după ce a trecut în tururile preliminare de Maccabi Tel Aviv (1-1, 1-0), Dinamo Kiev (1-0, 2-0) și Steaua Roșie Belgrad (2-1, 1-1)

Carcedo: „Ne vom bucura de călătorie”

„Le-am spus și proprietarilor, și fanilor să se bucure de această participare. Suntem Cenușăreasa Ligii Campionilor și e firesc să suferim și să pierdem, dar vom lupta, vom concura și ne vom bucura de călătorie, ceea ce e important”, a declarat Carcedo pentru Marca.

Vlad Dragomir și Juan Carlos Carcedo, la conferință Foto: Imago

Ibericul în vârstă de 52 de ani se simte „mândru, mai presus de orice altceva. Mândru de fericirea oferită la Pafos.

Erou? Suntem punctul de referință al multor oameni care muncesc dur pentru ca acest proiect să aibă succes”.

Carcedo: „Transferul lui David Luiz este excepția”

Carcedo a amintit că ține legătura cu Unai Emery, actualul manager al lui Aston Villa:

„Unul dintre primele mesaje pe care le-am primit după meciul cu Steaua Roșie a fost de la el. Știu că e fericit cu prietenia noastră, fericit de cât am lucrat împreună atâția ani”.

Marea noutate în Ligă va fi brazilianul David Luiz, 38 de ani, fostul stoper al lui Chelsea, PSG, Arsenal și Flamengo.

„Sosirea lui ne oferă experiența care ne-a lipsit anii trecuți. Ideea clubului e de a transfera jucători mai tineri, aducerea lui David Luiz este excepția”.

Unul dintre proprietarii lui Pafos îl cunoștea pe David Luiz și era nerăbdător să se întoarcă în Europa. Sperăm să ne ajute în multe meciuri. Juan Carlos Carcedo, antrenor Pafos

