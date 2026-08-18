„Joacă, mă, fotbal, fii bărbat!” Gigi Becali, ironii în lanț la adresa lui Tavi Popescu, după ieșirea nervoasă din meciul cu Botoșani

FCSB - FC Botoșani 3-2. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a avut o reacție ironică la adresa lui Octavian Popescu (23 de ani), după ieșirea nervoasă a jucătorului, din finalul meciului.

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După fluierul final, Popescu a părăsit terenul vizibil nemulțumit. Acesta s-a îndreptat spre zona băncii de rezerve, și-a arătat obrazul și a gesticulat în repetate rânduri.

FCSB - FC Botoșani 3-2 . Gigi Becali: „Joacă, mă, fotbal, fii bărbat, lasă ciocolata!”

Într-o intervenție telefonică la finalul partidei, la Prima Sport, Becali l-a ironizat pe Tavi Popescu pentru reacția sa.

„Da, «Ciocolată». Măi, «Ciocolată», măi, joacă, mă, fotbal, măi, «Ciocolată»! Mai lasă bomboanele!

Nu numai asta. Nu înseamnă că dacă face o fază și dă o pasă de gol, gata. Joacă, mă, fotbal! Fii bărbat, lasă ciocolata!

Dacă nici lui nu i-am dat șanse… I-am dat și tot i-am dat. Ce să fac? El acum va juca. Să-l vedem. O să joace din prima. O să joace din prima «Ciocolată»”, a spus Gigi Becali.

„Cred că nu merit asta!”

După meci, la flash-interviul Prima Sport, Tavi Popescu a explicat reacția sa:

„Sunt supărat că nu joc titular sau mai multe minute. În primele meciuri am fost decisiv, cred că nu merit asta! E normal să fii supărat, când ești fotbalist trebuie să joci cât mai mult, nu 10 minute.

Sper să revin în primul 11 și să-mi ajut echipa să rămână pe locul 1.

(n.r. despre criticile patronului) Asta este, ce să fac?! (râde)”.

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