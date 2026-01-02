Dinamo, încă un transfer în vizor  Un fotbalist din Superliga le-a atras interesul „câinilor” » Jucătorul este dorit și de o rivală +62 foto
Kevin Ciubotaru și Anderson Ceara. Foto: Sportpictures
Superliga

Dinamo, încă un transfer în vizor Un fotbalist din Superliga le-a atras interesul „câinilor” » Jucătorul este dorit și de o rivală

Ionuț Cojocaru
Publicat: 02.01.2026, ora 21:47
Actualizat: 02.01.2026, ora 21:48
  • Anderson Ceara (26 de ani), mijlocașul dreapta de la Csikszereda, a intrat în atenția celor de la Dinamo.
  • Fotbalistul sud-american este unul dintre cei mai eficienți jucători ai formației din Miercurea Ciuc.

Ceara are 4 goluri și 4 pase decisive în cele 24 de meciuri jucate, iar evoluțiile sale l-au propulsat pe lista de achiziții a lui Dinamo, care îl vede drept o soluție importantă pentru flancul drept al atacului.

Dinamo pregătește o nouă mutare. Anderson Ceara le-a atras interesul

Dinamo ar putea să îl aducă pe Ceara prin achitarea clauzei de reziliere, în valoare de 500.000 de euro, conform as.ro.

Brazilianul nu este însă dorit doar în „Ștefan cel Mare”. Daniel Pancu, antrenorul lui CFR Cluj, a recunoscut public interesul pentru Anderson Ceara.

L-am remarcat de mult pe Anderson Ceara, l-am analizat în mai multe meciuri, eu unul l-aș dori la echipă”, a spus tehnicianul ardelenilor, conform digisport.ro.

Anderson Ceara a mai jucat la Santa Cruz-PE, Maringa, Santos și Clube de Regatas Brasil

FOTO: Csikszereda - Dinamo 2-2

Csikszereda - Dinamo FOTO FB Csikszereda (30).jpg
Csikszereda - Dinamo FOTO FB Csikszereda (30).jpg

Galerie foto (62 imagini)

Csikszereda - Dinamo FOTO SportPictures Csikszereda - Dinamo FOTO SportPictures Csikszereda - Dinamo FOTO SportPictures Csikszereda - Dinamo FOTO SportPictures Csikszereda - Dinamo FOTO SportPictures
+62 Foto
labels.photo-gallery

Totuși, în eventualitatea unei „bătălii” pentru semnătura jucătorului, Dinamo pare să pornească cu un avantaj, în contextul în care clubul din Capitală poate achita integral clauza de reziliere.

La CFR Cluj, situația financiară este mai complicată, iar președintele Iuliu Mureșan are un spațiu de manevră limitat, fiind orientat mai degrabă către transferuri pe sume moderate sau împrumuturi.

Dacă mutarea s-ar concretiza, Dinamo ar bifa încă un transfer important în mercato de iarnă, după aducerea lui Valentin Țicu.

4
este locul ocupat de Dinamo în Superliga, cu 38 de puncte. CFR ocupă poziția 11, cu 26 de puncte. Csikszereda se află pe locul 14, cu 16 puncte acumulate

dinamo bucuresti CFR Cluj liga 1 anderson ceara
