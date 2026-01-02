„Nu era de FCSB”  Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri

Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) a vorbit despre perioada petrecută de Andrei Gheorghiță (23 de ani) la FCSB.

Andrei Gheorghiță a fost transferat de campioana României în februarie 2025.

O săptămână mai târziu de la venirea sa, acesta a debutat cu gol în Europa League, în meciul cu PAOK Salonic, 2-1.

Basarab Panduru, despre Gheorghiță: „Nu era de FCSB”

În ciuda reușitei sale și a începutului promițător de la FCSB, Andrei Gheorghiță a avut o scădere vizibilă de formă, care l-a costat plecarea de la formația roș-albastră, după doar 15 meciuri.

Basarab Panduru a vorbit despre evoluția tânărului mijlocaș din meciul cu PAOK din sezonul trecut din Europa League.

„ Gheorghiţă parcă nu era de meciul ăla, adică nu te aşteptai să intre şi să facă ceva. Nu era de FCSB , dar intră până la urmă, prinde şutul ăla şi uite că golul ăla...

La PAOK vezi nişte greşeli la meciul ăla, că de fiecare dată fug în poartă, că ăsta care fuge în poartă, dacă stă lângă Gheorghiţă, mingea nu mai ajungea la el.

Au fugit bine în poartă, dar e contrar fotbalului să-ţi laşi adversarul şi tu să-l vezi de pe linia porţii. Mai bine îl marchezi pe ăla care se pregăteşte să tragă, decât să aştepţi să tragă în tine”, a declarat Basarab Panduru, conform orangesport.ro.

Andrei Gheorghiță a îmbrăcat tricoul campioanei de doar 15 ori. FCSB l-a cedat definitiv la U Cluj în vara anului 2025 și l-a luat la schimb pe Mamadou Thiam.

Imediat după transferul mijlocașului la U Cluj, Mihai Stoica a declarat că plecarea lui Gheorghiță a ajutat-o mult pe FCSB pentru că „îl plătea degeaba”.

De când a ajuns la formația ardeleană, Gheorghiță nu a avut evoluții convingătoare. Acesta a jucat în doar 8 partide și a reușit doar o pasă de gol.

U Cluj a încheiat anul 2025 pe locul 7 în Liga 1, cu 33 de puncte, la egalitate cu Oțelul, care ocupă ultimul loc de play-off.

În etapa 22, prima din anul 2026, formația pregătită de Cristiano Bergodi o va întâlni pe Dinamo, pe 18 ianuarie, de la ora 20:30. Meciul va fi transmis live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 21 40 2 Rapid 21 39 3 Botoșani 21 38 4 Dinamo 21 38 5 Argeș 21 34 6 Oțelul 21 33 7 U Cluj 21 33 8 UTA 21 32 9 FCSB 21 31 10 Farul Constanța 21 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Unirea Slobozia 21 21 13 Petrolul 21 20 14 Csikszereda 21 16 15 Hermannstadt 21 13 16 Metaloglobus 21 11

