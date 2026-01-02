El decide soarta lui Drăguș pentru barajul cu Turcia Jurist american cu experiență în administrațiile Obama și Clinton judecă apelul FRF

Prezența lui Denis Drăguș în barajul cu Turcia va fi decisă de Comisia de Apel FIFA.

Omul-cheie este Neil Eggleston, președintele Comisiei, un jurist american cu experiență în administrațiile Barack Obama și Bill Clinton.

Naționala României joacă pe 26 martie, la Istanbul, cu Turcia, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026, iar prezența lui Denis Drăguș (26 de ani) în atac depinde de decizia care va fi luată de Comisia de Apel FIFA.

Cine este Neil Eggleston, omul care decide soarta lui Denis Drăguș pentru barajul cu Turcia

Eliminat în partida cu Bosnia (1-2), Drăguș a primit două etape de suspendare din partea Comisiei de Disciplină FIFA. Tricolorul a ispășit deja una, în victoria cu San Marino (7-1), și ar urma să rateze meciul decisiv cu Turcia.

Federația Română de Fotbal a anunțat că așteaptă motivarea oficială a deciziei și va depune apel pentru reducerea suspendării.

Dosarul va fi analizat de Comisia de Apel FIFA, forul responsabil de soluționarea contestațiilor împotriva deciziilor Comisiei de Disciplină.

Lucescu invocă precedentul Ronaldo

Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a susținut public demersul FRF și a invocat precedentul Cristiano Ronaldo.

Il Luce a subliniat că există numeroase cazuri în care sancțiunile pentru cartonaș roșu au fost reduse la o singură etapă.

Neil Eggleston a fost consilier la Casa Albă în administrațiile Barack Obama și Bill Clinton

Neil Eggleston și Barack Obama (foto: Imago)

Omul-cheie al acestui demers este americanul Neil Eggleston, președintele Comisiei de Apel, oficialul care a fost implicat și în cazul lui Cristiano Ronaldo, sancționat inițial cu trei etape, dar care a ispășit doar una, celelalte două fiind suspendate condiționat.

În urma acestei decizii, starul portughez a devenit eligibil pentru primul meci al Portugaliei la Campionatul Mondial din 2026.

Neil Eggleston este un jurist american de top, cu o carieră impresionantă atât în administrația federală, cât și în avocatura privată.

Eggleston a deținut poziții de vârf în administrația Statelor Unite:

Consilier Juridic al Casei Albe în mandatul lui Barack Obama

Consilier Asociat în administrația Bill Clinton

Adjunct al Consilierului Principal la Comitetul Select al Camerei Reprezentanților pentru investigarea afacerii Iran–Contra, scandal major din administrația Reagan care a implicat vânzarea secretă de arme către Iran și finanțarea ilegală a rebelilor Contras din Nicaragua, una dintre cele mai complexe anchete politice din istoria modernă a SUA.

Procuror federal și avocat șef pentru apeluri în Districtul de Sud al New York-ului.

În prezent, Eggleston este partener în litigii la prestigioasa firmă de avocatură Kirkland & Ellis, reprezentând clienți în cazuri sofisticate și oferind consultanță juridică de mare impact.

Critici la adresa lui Donald Trump

De asemenea, Eggleston, profesor la Harvard Law School, este cunoscut pentru faptul că nu se ferește să-și exprime public opiniile critice.

Printre acestea se numără și unele decizii ale președintelui american Donald Trump, pe care le-a considerat discutabile din punct de vedere legal.

Componența Comisiei de Apel FIFA

Comisia de Apel FIFA este alcătuită dintr-un președinte, un vice-președinte și un număr de membri considerați necesari.

Președintele și vice-președintele trebuie să aibă pregătire juridică. Deciziile se iau în prezența a cel puțin trei membri, iar în cazuri speciale președintele poate decide singur.

Președinte: Neil Neil Eggleston (SUA)

Vice-președinte: Thomas Bodstrom (Suedia)

Membri:

Andres Paton (Argentina)

Bastian Haslinger (Germania)

Cristina Gonzalez (Guatemala)

Dan Kakaraya (Papua Noua Guinee)

Domingos Monteiro (São Tomé și Príncipe)

Jahangir Baglari (Iran)

Larissa Zakharova (Rusia)

Margarita Cabello (Columbia)

Oliver Smith (Insulele Turks și Caicos)

Salman Al Ansari (Qatar)

Samuel Ram (Fiji)

Tebogo Sebego (Botswana)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport