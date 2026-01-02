Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în  Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri +11 foto
Istvan Kovacs
Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 02.01.2026, ora 23:22
alt-text Actualizat: 02.01.2026, ora 23:23
  • „Centralul” român Istvan Kovacs (41 de ani) a fost în centrul atenției în Emiratele Arabe Unite, după ce a oficiat partida Al Ain – Al Sharjah, încheiată 1-0.
  • Arbitrul din Carei a anulat un gol spectaculos, pe motiv că mingea ieșise în afara terenului la faza premergătoare, decizie care i-a revoltat pe jurnaliștii arabi.

Presa locală a criticat hotărârea arbitrului român, considerând că anularea golului, justificată din punct de vedere regulamentar, a șters de pe tabelă un gol spectaculos.

„Au fost cele mai grele zile”  Florin Tănase a vorbit despre cel mai dificil moment trăit la FCSB în 2025 » Ce spune despre retragere
„Au fost cele mai grele zile” Florin Tănase a vorbit despre cel mai dificil moment trăit la FCSB în 2025 » Ce spune despre retragere
„Au fost cele mai grele zile”  Florin Tănase a vorbit despre cel mai dificil moment trăit la FCSB în 2025 » Ce spune despre retragere

Al Ain – Al Sharjah 1-0. Controversă în Emiratele Arabe Unite după ce Istvan Kovacs a anulat un gol

În minutul 38 al primei reprize, Abdoul Karim Traore i-a pasat lui Kodjo Laba, jucătorul celor de la Al Ain, care a marcat, dar golul a fost anulat.

După un scurt dialog cu camera VAR, Kovacs a decis să anuleze golul, deoarece mingea trecuse deja linia de tușă înainte ca Abdoul Karim Traore să o primească.

Istvan Kovacs, meci cu probleme in UAE, Al Ain - Al Sharjah (1).jpg
Istvan Kovacs, meci cu probleme in UAE, Al Ain - Al Sharjah (1).jpg

Istvan Kovacs, meci cu probleme in UAE, Al Ain - Al Sharjah (1).jpg Istvan Kovacs, meci cu probleme in UAE, Al Ain - Al Sharjah (2).jpg Istvan Kovacs, meci cu probleme in UAE, Al Ain - Al Sharjah (3).jpg Istvan Kovacs, meci cu probleme in UAE, Al Ain - Al Sharjah (4).jpg Istvan Kovacs, meci cu probleme in UAE, Al Ain - Al Sharjah (5).jpg
Presa din Emiratele Arabe Unite a reacționat la fazele controversate și a pus sub semnul întrebării deciziile arbitrului român, care a condus toate cele trei finale europene majore în cariera sa: Conference League, Europa League și Champions League.

Urmăriți și judecați singuri… Arbitrul i-a refuzat lui Laba Kodjo șansa de a marca cel mai frumos gol al sezonului?”, au scris cei de la 365scores.

„Laba Kodjo, care a marcat un gol spectaculos, anulat după o analiză video, lipsind astfel competiția de unul dintre cele mai frumoase goluri văzute în acest sezon.

Acest incident readuce îndoiala asupra acurateții deciziilor de arbitraj în momente cruciale, mai ales când vine vorba de goluri marcate cu accente artistice excepționale, de către vedete de calibrul lui Laba Kodjo.

Golul nu a fost doar o modificare pe tabelă, ci putea fi clar nominalizat la statutul de golul sezonului, datorită poziționării perfecte a lui Kodjo și preciziei în finalizarea atacului, ceea ce i-a făcut pe toți să creadă că Al Ain preluase conducerea cu un gol imparabil.

Bucuria celor de la Al Ain a fost de scurtă durată, deoarece oficialii VAR l-au avertizat prin cască pe arbitrul de pe teren.

După o examinare atentă a imaginilor, din diferite unghiuri, a devenit clar că mingea lansată de Traore depășise complet linia de tușă înainte ca acesta să ajungă la coechipierul său.

Pe baza acestei decizii, golul a fost anulat, pe fondul unei mari dezamăgiri din partea jucătorului și a fanilor, deoarece reluarea televizată a confirmat că mingea ieșise în afara terenului la o distanță foarte mică, însă regulile jocului au fost decisive în anularea acestui «spirit fotbalistic»”, au mai notat arabii.

Brigada de la Al Ain - Al Sharjah

  • Arbitru: Istvan Kovacs
  • Asistenți: Mihai Marius Marica și Ferencz Tunyogi
  • Arbitru VAR: Marcel Bîrsan
  • Asistent VAR: Sultan Abdurazzaq

Istvan Kovacs a dat șase cartonașe galbene în prelungiri

În ciuda dezamăgirii din prima jumătate a partidei, repriza a doua a debutat perfect pentru Al Ain, care a deschis scorul rapid prin Hussein Rahimi, în minutul 55.

În minutul 66, cei de la Al Sharjah au cerut roșu la Mohammed Al Baloushi, dar Kovacs a acordat doar „galben”.

Cu 11 minute înainte de final, Mohammed Al Baloushi a primit al doilea cartonaș galben pentru un henț și a fost eliminat, Al Ain rămânând cu zece jucători până la sfârșitul meciului.

Kovacs a acordat nu mai puțin de șase cartonașe galbene în minutele de prelungire ale partidei din UAE League, dintr-un total de nouă avertismente arătate pe parcursul întregului meci.

În urma acestui succes, Al Ain și-a consolidat poziția de lider, ajungând la 27 de puncte după 11 meciuri disputate.

Al Wasl, ocupanta locului secund, are 21 de puncte, însă cu un joc mai puțin, în timp ce Al Sharjah se află pe poziția 12, cu 7 puncte.

Istvan Kovacs, meci cu probleme in UAE, Al Ain - Al Sharjah (4).jpg
Istvan Kovacs, meci cu probleme in UAE, Al Ain - Al Sharjah (4).jpg

Istvan Kovacs, meci cu probleme in UAE, Al Ain - Al Sharjah (1).jpg Istvan Kovacs, meci cu probleme in UAE, Al Ain - Al Sharjah (2).jpg Istvan Kovacs, meci cu probleme in UAE, Al Ain - Al Sharjah (3).jpg Istvan Kovacs, meci cu probleme in UAE, Al Ain - Al Sharjah (4).jpg Istvan Kovacs, meci cu probleme in UAE, Al Ain - Al Sharjah (5).jpg
Emiratele Arabe Unite arbitraj Istvan Kovacs al ain al sharjah
