Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 02.01.2026, ora 14:42
  • Cluburile din Liga 1 se pregătesc pentru începerea cantonamentului din această iarnă.
  • U Craiova, Dinamo, Rapid și FCSB au optat din nou pentru Antalya ca destinație, iar oltenii au decolat deja spre cantonament.

Cele mai multe dintre echipele din Liga 1 sunt pe finalul vacanței și se vor reuni pe data de 3 ianuarie, pentru cantonamentul dinaintea reluării campionatului, programată pe 16 ianuarie.

Cluburile din Liga 1 se pregătesc pentru cantonamentul din Antalya

U Craiova a încheiat vacanța cel mai devreme și a decolat deja spre Antalya încă de astăzi, 2 ianuarie, unde va efectua două amicale contra unor echipe destul de puternice, Konyaspor și Stuttgart 2.

Așa cum a transmis clubul pe pagina de Facebook, oltenii vor petrece 10 zile în Antalya, iar programul este următorul:

  • Konyaspor - 7 ianuarie
  • VfB Stuttgart 2 - 10 ianuarie
Jucătorii Craiovei au decolat spre Antalya
Jucătorii Craiovei au decolat spre Antalya

Jucătorii Craiovei au decolat spre Antalya Jucătorii Craiovei au decolat spre Antalya Jucătorii Craiovei au decolat spre Antalya Jucătorii Craiovei au decolat spre Antalya
Dinamo a anunțat și ea astăzi că echipa se va reuni sâmbătă și va decola spre Turcia. Programul include două meciuri amicale:

  • 7 ianuarie – Young Boys Berna
  • 11 ianuarie – Gangwon FC

Rapidiștii lui Costel Gâlcă au un program similar cu al „câinilor”, însă meciurile amicale vor avea la final, în zile consecutive.

„Două zile până la reunire și plecarea în cantonament! 3 - 12 ianuarie, Belek (Antalya) - Turcia.

  • 10 ianuarie - Wisla Plock
  • 11 ianuarie - CSKA 1948 Sofia

Meciurile vor fi transmise în direct pe YouTube – FC Rapid 1923 – pentru membrii canalului! Înregistrarea completă a partidei va fi disponibilă la aproximativ o oră după fluierul final pe YouTube”, a transmis clubul pe Facebook.

Din informațiile GOLAZO.ro, campioana FCSB va pleca mai târziu, pe 4 ianuarie, iar Antalya va avea programat un amical de top, cu Beșiktaș, pe 11 ianuarie, așa cum a anunțat anterior Mihai Stoica.

U Cluj și Petrolul vor efectua și ele cantonamentul tot în Turcia, iar în program vor fi incluse mai multe amicale, câte 3 pentru fiecare.

Program U Cluj:

  • 6 ianuarie - Karagumruk
  • 11 ianuarie - Dukla Praga
  • 12 ianuarie - Widzew Lodz

Program Petrolul:

  • 6 ianuarie - Gaziantep
  • 9 ianuarie - Karagumruk
  • 11 ianuarie - GKS Katowice

Clasamentul în Liga 1, la finalul anului 2025

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2140
2Rapid București2139
3FC Botoșani2138
4Dinamo București2138
5FC Argeș2134
6Oțelul Galați2133
7U Cluj2133
8UTA Arad2132
9FCSB2131
10Farul Constanța2127
11CFR Cluj2126
12Unirea Slobozia2121
13Petrolul Ploiești2120
14Csikszereda2116
15Hermannstadt2113
16Metaloglobus București2111

Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova antalya liga 1 cantonament fcsb
