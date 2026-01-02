Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor

Cluburile din Liga 1 se pregătesc pentru începerea cantonamentului din această iarnă.

U Craiova, Dinamo, Rapid și FCSB au optat din nou pentru Antalya ca destinație, iar oltenii au decolat deja spre cantonament.

Cele mai multe dintre echipele din Liga 1 sunt pe finalul vacanței și se vor reuni pe data de 3 ianuarie, pentru cantonamentul dinaintea reluării campionatului, programată pe 16 ianuarie.

Cluburile din Liga 1 se pregătesc pentru cantonamentul din Antalya

U Craiova a încheiat vacanța cel mai devreme și a decolat deja spre Antalya încă de astăzi, 2 ianuarie, unde va efectua două amicale contra unor echipe destul de puternice, Konyaspor și Stuttgart 2.

Așa cum a transmis clubul pe pagina de Facebook, oltenii vor petrece 10 zile în Antalya, iar programul este următorul:

Konyaspor - 7 ianuarie

VfB Stuttgart 2 - 10 ianuarie

Dinamo a anunțat și ea astăzi că echipa se va reuni sâmbătă și va decola spre Turcia. Programul include două meciuri amicale:

7 ianuarie – Young Boys Berna

11 ianuarie – Gangwon FC

Rapidiștii lui Costel Gâlcă au un program similar cu al „câinilor”, însă meciurile amicale vor avea la final, în zile consecutive.

„Două zile până la reunire și plecarea în cantonament! 3 - 12 ianuarie, Belek (Antalya) - Turcia.

10 ianuarie - Wisla Plock

11 ianuarie - CSKA 1948 Sofia

Meciurile vor fi transmise în direct pe YouTube – FC Rapid 1923 – pentru membrii canalului! Înregistrarea completă a partidei va fi disponibilă la aproximativ o oră după fluierul final pe YouTube”, a transmis clubul pe Facebook.

Din informațiile GOLAZO.ro, campioana FCSB va pleca mai târziu, pe 4 ianuarie, iar Antalya va avea programat un amical de top, cu Beșiktaș, pe 11 ianuarie, așa cum a anunțat anterior Mihai Stoica.

U Cluj și Petrolul vor efectua și ele cantonamentul tot în Turcia, iar în program vor fi incluse mai multe amicale, câte 3 pentru fiecare.

Program U Cluj:

6 ianuarie - Karagumruk

11 ianuarie - Dukla Praga

12 ianuarie - Widzew Lodz

Program Petrolul:

6 ianuarie - Gaziantep

9 ianuarie - Karagumruk

11 ianuarie - GKS Katowice

Clasamentul în Liga 1, la finalul anului 2025

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 21 40 2 Rapid București 21 39 3 FC Botoșani 21 38 4 Dinamo București 21 38 5 FC Argeș 21 34 6 Oțelul Galați 21 33 7 U Cluj 21 33 8 UTA Arad 21 32 9 FCSB 21 31 10 Farul Constanța 21 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Unirea Slobozia 21 21 13 Petrolul Ploiești 21 20 14 Csikszereda 21 16 15 Hermannstadt 21 13 16 Metaloglobus București 21 11

