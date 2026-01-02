 Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri” +106 foto
Mihai Stoica FOTO: SportPictures
Superliga

Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 02.01.2026, ora 19:22
alt-text Actualizat: 02.01.2026, ora 19:22
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a început anul cu o listă clară de obiective și dorințe pentru 2026.
  • Mesajul oficialului roș-albaștrilor poate fi interpretat și ca o reconfirmare a obiectivelor sportive ale roș-albaștrilor.

Printre dorințele cu miză fotbalistică se află câștigarea Supercupei României de către FCSB și o creștere semnificativă a coeficientului UEFA.

Ce își dorește Mihai Stoica în 2026: „Îmi doresc Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri

Un alt punct din lista sa este dorința de „abolire U21”, referire directă la regula care obligă cluburile din Superliga să folosească jucători sub 21 de ani, una pe care Mihai Stoica a criticat-o în repetate rânduri de-a lungul timpului.

„Ce-mi doresc pe 2026 :

1. Supercupa României.*

2. Creștere substanțială coeficient UEFA.*

3. O aplicație care să blocheze automat mesaje de-alea «la toată lista».

4. Fără creșterea glicemiei pe fond nervos din cauza intersecțiilor blocate de șoferi idioți.

5. MobLand (n.r. serial de televiziune) sezon 2 ASAP (n.r. - „cât mai curând posibil”).

6. Abolire U21.

7. Iertare din partea celor cărora nu le-am răspuns la mesaje. Am avut foarte multe din cauza ălora care trimit la toată lista. Ostracizarea ălora.

8. Încasări de la FIFA pentru participare jucători la World Cup. Sume mari.*

9. Record negativ de RMN-uri.**

10. Sănătate tuturor. Bucurii pentru cei care susțin continuatoarea Stelei”, a notat Mihai Stoica, pe rețelele de socializare.

Oficialul roș-albaștrilor a explicat că dorințele notate cu o steluță sunt valabile exclusiv pentru FCSB, în timp ce acelea marcate cu două steluțe au „aplicabilitate universală”.

Ce urmează pentru FCSB

Echipa pregătită de Elias Charalambous ocupă locul 9 în Superliga, cu 31 de puncte după 21 de etape.

FCSB va relua campionatul pe 16 ianuarie, când va întâlni FC Argeș.

Pe plan european, roș-albaștrii sunt așteptați să joace pe 22 ianuarie, împotriva lui Dinamo Zagreb, în Europa League, unde se află pe poziția 27, cu 6 puncte obținute în șase partide.

