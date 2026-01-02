„Au fost cele mai grele zile”  Florin Tănase a vorbit despre cel mai dificil moment trăit la FCSB în 2025 » Ce spune despre retragere +75 foto
Florin Tănase FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
„Au fost cele mai grele zile" Florin Tănase a vorbit despre cel mai dificil moment trăit la FCSB în 2025 » Ce spune despre retragere

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 02.01.2026, ora 22:31
alt-text Actualizat: 02.01.2026, ora 22:35
  • Florin Tănase (31 de ani), jucătorul celor de la FCSB, a vorbit despre cel mai dificil episod trăit în 2025.
  • Fotbalistul a explicat și planurile sale de viitor, în contextul unei posibile retrageri din activitate.

Florin Tănase a strâns 303 apariții în tricoul FCSB, echipă pentru care a contribuit direct la 149 de goluri (99 marcate și 50 de pase decisive), fiind unul dintre cei mai importanți jucători ai campioanei României.

Florin Tănase a vorbit despre cel mai dificil moment trăit la FCSB în 2025: „Au fost cele mai grele zile”

Tănase a declarat că eșecul cu Metaloglobus, scor 1-2, partidă în care chiar el deschisese scorul pentru FCSB, a fost cel mai greu moment din 2025.

„Când am pierdut cu Metaloglobus au fost probabil cele mai grele zile după o înfrângere, după acel meci am fost cel mai supărat”, a spus fotbalistul într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Întrebat dacă atunci a realizat că mai jos de atât nu se poate, fotbalistul a răspuns:

„N-ai cum să realizezi că mai jos de atât nu se poate, pentru că se poate. Poți să pierzi și cu o echipă de Liga 3 în Cupă, dar e supărarea foarte mare când pierzi cu o echipă care n-a bătut pe nimeni până te-a întâlnit pe tine. E foarte supărător”.

Înaintea duelului cu FCSB, Metaloglobus înregistrase nouă înfrângeri și doar trei rezultate de egalitate.

Metaloglobus - FCSB FOTO GOLAZO (6).jpg
Metaloglobus - FCSB FOTO GOLAZO (6).jpg

Galerie foto (75 imagini)

Metaloglobus - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Metaloglobus - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Metaloglobus - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Metaloglobus - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Metaloglobus - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
+75 Foto
Tănase a abordat și subiectul retragerii, subliniind că nu se gândește la finalul carierei și că îl consideră încă departe.

„Sunt gânduri, dar nu știi ce vei face când te vei lăsa. Dacă vrei să te faci antrenor sau dacă mai rămâi în fotbal.

E prea devreme, îmi doresc să mai joc mulți ani, pentru că nu sunt chiar bătrân. Abia împlinesc 31 de ani și mă simt bine”, a spus fotbalistul campioanei.

Ce urmează pentru FCSB

Echipa pregătită de Elias Charalambous ocupă locul 9 în Superliga, cu 31 de puncte după 21 de etape.

FCSB va relua campionatul pe 16 ianuarie, când va întâlni FC Argeș.

Pe plan european, roș-albaștrii sunt așteptați să joace pe 22 ianuarie, împotriva lui Dinamo Zagreb, în Europa League, unde se află pe poziția 27, cu 6 puncte obținute în șase partide.

liga 1 Florin Tanase fcsb metaloglobus
