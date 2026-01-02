„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din  noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania”

Tahirys Dos Santos (19 ani), jucător legitimat la Metz, a fost prins în incendiul din Crans-Montana, Elveția, izbucnit în noaptea de Revelion.

Clubul a transmis că jucătorul primește acum îngrijiri medicale în Germania, după rănile grave suferite în urma tragediei în care aproximativ 40 de persoane și-au pierdut viața.

Tragica întâmplare de la barul Le Constellation din Crans-Montana a avut loc la trecerea dintre ani și s-a încheiat cu decesul și rănirea aproximativ 155 de persoane de mai multe naționalități.

Tahirys Dos Santos, jucătorul lui Metz, a fost rănit în incendiul din Crans-Montana

Tânărul fotbalist francez evoluează pentru juniorii lui Metz, iar în ultimul meci din Cupa Franței, 3-0 cu Biesheim, a fost inclus în lotul primei echipe, pe 20 decembrie.

Agentul său, Christophe Hutteau, a oferit informații despre tânărul fundaș al echipei Metz:

„Nu am putut vorbi cu Tahirys pentru că nu se putea exprima. Am vorbit cu părinții lui pe tot parcursul zilei și m-au ținut la curent cu starea lui.

În această dimineață, în jurul orei 6:30, au fost informați despre ce s-a întâmplat și despre starea lui Tahirys. Au plecat imediat din Lorraine spre Sion, unde a fost internat.

După-amiaza, a fost transferat la Stuttgart, la un spital dotat cu echipamente pentru tratarea arsurilor grave.

„Cel mai bun lucru este că, contrar a ceea ce anticipaseră medicii în această dimineață, nu l-au conectat la un ventilator, așa că și-a recuperat suficientă capacitate pulmonară pentru a nu necesita asistență medicală.

Ar putea avea nevoie de o operație în seara asta, eventual de un transplant. Este încă prea devreme să știm mai multe despre ce se va întâmpla.

Aspectul fotbalistic nu este atât de important acum. Important este să-și recapete bunăstarea fizică și mentală. Înțeleg că dincolo de suferința fizică, există o durere psihologică reală. A trăit o tragedie”, a explicat Hutteau, conform as.com.

Și iubita fotbalistului e în stare gravă

Jucătorul francez nu era singur în momentul tragediei. „Nu se afla la parterul clubului de noapte, ci la primul etaj. Chiar și așa, a avut multe probleme să iasă din club.

Prietena și prietenii lui au avut și ei dificultăți. Primul lucru pe care l-a întrebat medicii când și-a recăpătat cunoștința a fost: «Unde sunt prietenii mei?». Prietena lui este, de asemenea, grav rănită și internată în spital”.

Comunicatul clubului FC Metz

„FC Metz anunță cu mare tristețe că Tahirys Dos Santos, un jucător de tineret al clubului, originar din Mont-Saint-Martin, a fost rănit în incendiul care a avut loc în Crans-Montana, Elveția, în ajunul Anului Nou.

Cu arsuri grave, tânărul de 19 ani a fost transportat cu elicopterul în Germania, unde primește în prezent tratament.

Profund afectați de această veste, conducerea clubului, jucătorii, antrenorii și personalul sunt în stare de șoc și îi transmit susținerea lor lui Tahirys în această perioadă dificilă.

De asemenea, clubul dorește să-i ofere întregul său sprijin familiei sale și colaborează cu autoritățile medicale pentru a aranja transferul lui Tahirys la Spitalul Mercy, aproape de casa sa.

Actualizări privind starea lui Tahirys vor fi furnizate în cazul în care vor exista schimbări semnificative. Între timp, FC Metz solicită tuturor să respecte intimitatea lui Tahirys și a familiei sale”, a transmis clubul, potrivit fcmetz.com.

Autoritățile încă invetighează cazul și nu au confirmat o cauză oficială pentru izbucnirea incendiului, însă două persoane aflate în bar au transmis că o lumânare aniversară, ridicată prea aproape de tavan, ar fi fost cauza pentru care s-a ajuns la o asemnea tragedie, conform hotnews.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport