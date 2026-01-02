Debut pentru Louis  Atacantul român și-a aflat  programul de pregătire la DC United:  va juca împotriva lui Lionel Messi
Louis Munteanu
Viorel Tudorache
Publicat: 02.01.2026, ora 17:46
Actualizat: 02.01.2026, ora 18:34
  • Louis Munteanu va lua parte alături de D.C. United la Coachella Valley Invitational 2026, turneu de presezon în care formația americană va întâlni Portland Timbers pe 7 februarie și Minnesota United FC pe 11 februarie.

Transferul lui Louis Munteanu (23 de ani) de la CFR Cluj la formația D.C. United din Major League Soccer este aproape de finalizare.

Louis Munteanu debutează în februarie la DC United

Golgheterul Ligii 1 din sezonul trecut mai are de trecut vizita medicală, programată pe 5 ianuarie, în Elveția.

Între timp, Munteanu a primit și detaliile legate de programul de pregătire de iarnă cu echipa americană.

„Tricolorul” pe care Mircea Lucescu se bazează pentru barajul cu Turcia din 26 martie, va participa în prima parte a lunii februarie la „Coachella Valley Invitational 2026”, ce se va desfășura la Empire Polo Club din Indio, California.

În cadrul acestui turneu de presezon, D.C. United va disputa două meciuri împotriva unor echipe de top din MLS, pregătind terenul pentru sezonul oficial:

  • 7 februarie 2026: D.C. United - Portland Timbers
  • 11 februarie 2026: D.C. United - Minnesota United FC

Louis Munteanu, cinci meciuri oficiale până la marele meci cu Turcia: unul e cu Messi

Sezonul din MLS va debuta spre finalul lunii februarie, iar Louis Munteanu ar putea bifa debutul oficial pentru D.C. United pe 22 februarie, acasă, în partida cu Philadelphia Union, programată pe stadionul Audi Field (20.000 de locuri).

Până la meciul cu Turcia din semifinala barajului de calificare la CM 2026, programat pe 26 martie, la Istanbul, Louis Munteanu are posibilitatea să mai joace încă patru meciuri. Unul dintre ele împotriva echipei lui Lionel Messi, Inter Miami.

  • 1 martie: Austin - DC United
  • 7 martie: DC United - Inter Miami
  • 15 martie: Chicago Fire - DC United
  • 22 martie: Atalanta United - DC United

Cât încasează CFR Cluj din transferul lui Louis Munteanu la DC United

Echipa antrenată de elvețianul Rene Weiler ar fi pregătită să ofere aproximativ 6,5 milioane de euro ca sumă inițială pentru Louis Munteanu, conform nytimes.com.

Pe lângă suma de 6,5 de milioane de euro, s-ar putea adăuga bonusuri care ar urca valoarea totală a transferului la 9,2 milioane de euro.

Louis Munteanu a fost transferat de CFR Cluj de la Fiorentina în vara anului 2024, pentru o sumă de aproximativ 2,3 milioane de euro, și a devenit un jucător cheie, marcând 28 de goluri și oferind 9 assist-uri în 63 de meciuri.

1,2 milioane de euro
este salariul anual pe care îl va avea Munteanu la DC United

CFR Cluj dc united louis munteanu transfer louis munteanu
