CFR Cluj pregătește o nouă lovitură După Louis Munteanu, DC United ar vrea încă un titular de la formația din Gruia

Meriton Korenica (29 de ani), piesă de bază în echipa CFR Cluj, s-ar afla pe radarul lui DC United, club din MLS care l-a transferat recent pe Louis Munteanu (23 de ani).

Ioan Varga, patronul formației ardelene, s-ar afla în discuții avansate cu oficialii echipei din S.U.A. pentru transferul fotbalistului kosovar.

Deocamdată nu s-ar fi ajuns la un acord final, însă șansele ca mutarea să se concretizeze sunt ridicate, conform fanatik.ro.

Suma vehiculată pentru această tranzacție este de aproximativ 4 milioane de euro (circa 4,7 milioane de dolari), ceea ce ar reprezenta încă o lovitură financiară importantă pentru clubul din Gruia, care se confruntă cu dificultăți economice.

Mijlocașul de 29 de ani a venit în urmă cu un an și jumătate de la Manisa FK.

2,4 milioane de euro valorează acum fotbalistul kosovar, conform transfermarkt.com. În momentul în care a ajuns la CFR, cota lui Korenica era de 400.000 de euro

Rene Weiler, tehnicianul elvețian de la DC United, l-ar fi remarcat într-un meci al CFR-ului și care insistă acum pentru aducerea lui în MLS, iar sursa citată susține chiar că Weiler îl place pe Korenica mai mult decât pe Louis Munteanu.

În stagiunea actuală, Meriton Korenica a reușit să marcheze 6 goluri și să ofere 7 pase decisive în cele 29 de meciuri disputate în toate competițiile.

Ce urmează pentru CFR Cluj

Ardelenii ocupă locul 11 în Superliga, cu 26 de puncte după 21 de meciuri jucate.

Formația clujeană va juca din nou în campionat pe 18 ianuarie, într-o partidă cu Oțelul Galați.

