Fanii își pot lua rămas-bun  Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală”

Dinamo pregătește un eveniment special înainte de demolarea stadionului din Ștefan cel Mare.

Momentul va marca oficial începutul lucrărilor pentru noua arenă, evaluată la aproximativ 172 de milioane de euro.

Acțiunea este în prezent în fază de pregătire și ar urma să aibă loc în luna ianuarie.

Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion

Nu va fi vorba despre demolarea propriu-zisă, ci despre un gest simbolic, un „start” oficial al procesului, realizat într-o zonă considerată sigură din punct de vedere tehnic , conform prosport.ro.

Proiectăm evenimentul în acest moment. Împreună cu colegii și departamentul de marketing am gândit un eveniment drăguț. Mai avem câteva detalii de stabilit, să vedem și cu constructorul unde este și safe, ca și protecție a muncii, să efectuăm o mini-demolare, un început de demolare, simbolică Ionuț Popa, președintele CS Dinamo

Stadionul se află în administrarea Companiei Naționale de Investiții (CNI), iar orice intervenție trebuie realizată în acord cu procedurile legale.

Accesul suporterilor va fi permis, iar cei prezenți vor primi suveniruri simbolice legate de vechea arenă. Conducerea dinamovistă a subliniat că „nimeni nu va pleca acasă cu mâna goală”.

Totuși, elemente din infrastructura stadionului, precum scaunele din tribune, nu vor putea fi oferite fanilor, acestea aflându-se în custodia CNI și a companiei care va executa demolarea, conform legii.

Va exista un eveniment, vom face un «save the date», vom avea niște suveniruri pentru fiecare, nu va pleca nimeni acasă cu mâna goală. Sigur, dar nu scaune. Juridic, sunt în custodia CNI și companiei care execută lucrurile. La sfârșit, trebuie să le valorifice într-un mod sau altul și trebuie să le iasă la număr Ionuț Popa, președintele CS Dinamo

Cum va arăta noul stadion Dinamo

După ce Primăria Sectorului 2 a anunțat că va cofinanța proiectul de construcție a noii arene din „Ștefan cel Mare”, au apărut și primele imagini cu noua arenă.

În randările 3D ale proiectului se poate observa că stadionul va avea un design modern, la cele mai înalte standarde.

Scaunele vor fi în totalitate albe, arena fiind structurată pe două inele, cu o capacitate de 25.000 de locuri.

În interiorul stadionului vor fi numeroase spații administrative, precum birourile clubului, o cantină și un amfiteatru, spații tehnice, dar și un hotel pentru sportivii clubului Dinamo.

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

