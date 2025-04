„Mai bine aș mai juca un meci” Mărginean și Pop, după ce au fost decisivi în meciul cu CFR Cluj: „Cât să mai țină ghinionul ăsta?”

DINAMO - CFR CLUJ 1-1. Andrei Mărginean (23 de ani) a marcat golul „câinilor” și a fost desemnat omul meciului: „Mai bine aș mai juca un meci decât să dau un interviu”.

Alexandru Pop (25 de ani) a deviat nefericit la lovitura liberă executată de Meriton Korenica (28 de ani), iar mingea a ajuns în poarta lui Dinamo: „Ghinionul a făcut să luăm gol la singurul șut”.

Mărginean a fost mai mult rezervă la Dinamo în timpul sezonului regulat, însă a devenit titular după accidentările suferite de coechipierii săi.

Reprofilat ca fundaș central, fotbalistul a marcat luni primul său gol pentru „câini”.

DINAMO - CFR CLUJ 1-1 . Andrei Mărginean: „Mai bine aș mai juca un meci”

„A fost o emoție de nedescris, un meci foarte important, mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa. Ne doream mai mult, dar sunt sigur că până acum am dat tot ce am avut în puteri și sunt mândru de colegii mei.

Am făcut un meci foarte bun, nu vreau să zic foarte multe, cred că am controlat meciul, au avut un șut și au dat gol. A fost un meci bun pentru noi.

E o chestie de nedescris când marchezi un gol pentru Dinamo, în fața suporterilor, sunt foarte bucuros, am mari emoții acum, mai bine aș mai juca un meci decât să dau un interviu.

Mai am multe lucruri de învățat, dar sper cu timpul să mă adaptez, îmi place și poziția (n.r. - fundaș central). Trebuie să luăm fiecare meci în parte, cu aceeași mentalitate și să dăm totul, cum am făcut și acum și în meciurile trecute.

Încă nu mă gândesc la meciul cu FCSB, în seara asta sunt bucuros pentru echipă, am făcut un meci mare și de mâine ne gândim la următorul meci.

Încă nu știu despre viitorul meu, mai sunt patru meciuri, sper să am continuitate ”, a spus Mărginean la Digi Sport.

Alexandru Pop: „Cât să mai țină și ghinionul ăsta?”

Alexandru Pop a fost ghinionistul de serviciu pe Arena Națională. Transferat de la Oțelul la începutul anului, atacantul încă nu a marcat pentru Dinamo, însă a deviat în propria poartă în minutul 64 al partidei cu CFR Cluj.

„Cred că e un egal care nu reflectă realitatea din teren. La cum s-a jucat pe durata celor 90 de minute, meritam victoria, am dominat jocul de la un cap la celălalt.

Ghinionul a făcut să luăm gol la singurul șut pe poartă. Am vrut să resping, îmi pare rău, așa se întâmplă câteodată. Nu e ușor când domini tot meciul, ai ocazii, înainte cu un minut a avut Stipe (n.r. - Perica) fază să dea gol, și după au dat ei, e greu.

Te apasă ca atacant (n.r. - ratările numeroase), cu asta ești judecat, după realizări, reușite. Nu pot să zic că sunt jos mental, când va intra, sunt sigur că nu se va mai opri. Cât să țină și ghinionul ăsta, trebuie să se termine la un moment dat”, a spus Pop la Digi Sport.

Alexandru Pop: „Nu am venit să stau 6 luni aici”

Recent au apărut informații conform cărora Pop ar urma să o părăsească pe Dinamo în această vară, însă atacantul susține că acestea nu sunt adevărate.

„Am văzut și eu știrile, nu știu de unde au apărut, cine le-a dat, Mister (n.r. - antrenorul Zeljko Kopic) a vorbit cu mine, îmi dă încredere, a zis că se bazează pe mine și tot ce s-a auzit în presă e egal cu zero. Dacă știe cineva mai bine, îl felicit, dar astfel de zvonuri sunt zero pentru mine.

Da, de asta am venit, nu am venit să stau 6 luni aici, am venit să stau pe termen lung, să obțin rezultate și, de ce nu?, trofee cu această echipă.

Până la urmă, nici sezonul ăsta nu e ratat, am prins play-off-ul. Sper să fim și sezonul următor măcar la fel de buni și, dacă ajungem în play-off, să ne depășim performanțele.

Nu e o clasare foarte bună, suntem penultimii în acest nou campionat, ne-am dori mai mult, dar ne vom juca șansa până la capăt, dacă jucăm ca în seara asta, avem toate șansele”, a afirmat Pop.

13 meciuri a adunat Alexandru Pop în tricoul lui Dinamo.

Alexandru Pop: „Nu ne-am gândit că o ajutăm pe FCSB”

Atacantul susține că așteaptă cu nerăbdare derby-ul cu FCSB. Spune că nu s-a gândit la faptul că Dinamo ar ajuta-o pe marea sa rivală prin această remiză cu CFR Cluj.

„Am început să trăiesc atmosfera de la primul derby, îmi place, e cel mai frumos meci să joci astfel de derby-uri, e altă motivație, încărcătură, îți dă un imbold de energie și ne ajută.

Probabil din exterior oamenii se gândeau (n.r. - că Dinamo o ajută pe FCSB), noi nu, ne gândeam să dăm gol și să-l dăm și pe al doilea, mai era timp, jucăm fiecare meci la victorie, nu jucăm pentru nimeni, ne batem ca să câștigăm”.

