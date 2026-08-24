Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat că Alexandru Musi (22 de ani) nu va fi sancționat după eliminarea din meciul cu U Cluj, scor 2-1.

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Musi a fost eliminat în minutul 67 al partidei din etapa a 6-a a Ligii 1, după ce a primit două cartonașe galbene în decurs de 8 minute.

Andrei Nicolescu, despre eliminarea lui Musi: „Nu se pune problema vreunei amenzi”

Andrei Nicolescu a dezvăluit că Alexandru Musi a fost iertat, iar amenzile vor fi acordate la Dinamo doar în cazul actelor de indisciplină.

„M-a bucurat reacția lui Musi imediată de după meci și reacția lui Mister (Nuno Campos) legată de Musi. Asta înseamnă că se face o coeziune frumoasă acolo. Nu se pune problema vreunei amenzi pentru Musi, doar în cazurile de indisciplină vor fi amenzi.

Nu e cazul, nu se pune problema! Dacă analizăm un pic așa toate detaliile, primul galben este și nu este, dar în momentul în care l-ai luat trebuie să fii mult mai atent pentru al doilea. E doar o chestie de neatenție la Musi”, a declarat Nicolescu, conform fanatik.ro.

Andrei Nicolescu: „Am trecut împreună acest test al suferinței”

Andrei Nicolescu e mulțumit de faptul că echipa lui Nuno Campos a rezistat în fața lui U Cluj pe finalul meciului, deși juca în inferioritate numerică.

„Aș începe cu adversarul, cel puternic din primele șase etape, asta din prisma organizării și a modului în care a știut să ne citească jocul.

Au stat bine în teren, a jucat bine între liniile noastre și care a beneficiat, în ultimele 27 de minute, de superioritatea numerică. Ne-am făcut meciul dificil pe final, am suferit.

E important că am trecut împreună acest test al suferinței și am dovedit că putem face asta și în alte condiții decât testul de suferință din Giulești, unde era presiunea publicului. Jucătorii sunt din ce în ce mai aproape de Mister”, a mai precizat Andrei Nicolescu.

În urma victoriei cu U Cluj, Dinamo a urcat pe prima poziție în Liga 1, cu 13 puncte. „Câinii” au cu două puncte mai mult decât rivala FCSB, care a pierdut duminică cu CFR Cluj, scor 0-1.

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