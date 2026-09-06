Pleacă imediat după derby Atacantul lui Dinamo semnează cu o altă echipă » Cât încasează „câinii”

Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a anunțat despărțirea de un atacant al echipei antrenate de Nuno Campos (51 de ani).

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Sâmbătă, Dinamo a obținut o victorie importantă în marele derby cu FCSB, scor 2-1, succes care le-a garantat „câinilor” primul loc în Superliga și în această etapă.

Alex Pop pleacă de la Dinamo: „Se vor finaliza actele acum”

Andrei Nicolescu a anunțat că Alex Pop o va părăsi pe Dinamo după un an și jumătate și va semna cu Kiryat Shmona, o echipă din Israel.

„Da, se vor finaliza actele acum. Pentru Alex este un pas înainte, pentru noi este o normalizare a lotului, a echilibrării pe posturi.

Sper să fie de bun augur pentru ambele părți. Da, vorbim de 150.000 de euro potențial, și eventual niște bonusuri de performanță pe viitor”, a declarat Nicolescu, conform fanatik.ro.

900.000 de euro este cota de piață a lui Alex Pop, conform Transfermarkt

Kiryat Shmona are un singur titlu cucerit, în sezonul 2011/2012. Clubul mai are în palmares o Cupă și o Supercupă a Israelului.

În derby-ul cu FCSB, Alex Pop a fost introdus pe teren în minutul 88, înlocuindu-l pe Danny Armstrong, care tocmai ratase un penalty.

Atacantul a fost transferat de Dinamo la începutul anului trecut de la Oțelul Galați. Pop a bifat în tricoul „câinilor” 67 de apariții, în care a marcat 6 goluri și a livrat 3 pase decisive.

De-a lungul carierei sale, Pop a mai evoluat pentru Viitorul Constanța, U Cluj, Unirea Dej și Oțelul Galați.

Nuno Campos are mai multe variante pentru postul de atacant: Mamoudou Karamoko, Dean Zandbergen, Oliver Hintsa și George Pușcaș, care este accidentat în acest moment.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Pop în Farul Constanța - Dinamo 2-3 , în sezonul trecut

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