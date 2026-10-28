Strategia lui Dinamo Andrei Nicolescu a dezvăluit planul „câinilor” pentru perioada de transferuri din iarnă: „Începem să creionăm”

Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele celor de la Dinamo, a vorbit despre planurile clubului pentru perioada de mercato din iarnă.

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Dinamo a avut un parcurs excelent în prima jumătate a sezonului regulat, fiind lider cu 30 de puncte, după primele 13 etape, la un punct deasupra campioanei U Craiova.

Andrei Nicolescu: „Vor fi foarte puține modificări”

Oficialul formației din „Ștefan cel Mare” e mulțumit de parcursul din acest sezon, care a depășit previziunile, însă nu vrea să vorbească acum despre șansele la titlu.

În plus, a subliniat că echipa va merge, în cea mai mare parte, pe același nucleu de jucători chiar și după pauza de iarnă.

„Mie îmi place modul în care se gândește creșterea jucătorilor în fotbalul românesc, este ceva de care avem nevoie, curajul de a da tinerilor minute, de a-i forța, e o chestiune care lipsește în fotbalul românesc, așa că trebuie să luăm partea bună din ce face oricine.

Vorbeam înainte de aceste trei etape. Forma din martie va conta foarte mult, e departe acum să vorbim despre titlu.

Suntem bine, suntem acolo unde ne-am dorit, avem comunicare cu jucătorii și intern, în staff, așa cum ne-am imaginat și așa cum ne-am dorit, ceea ce, pe termen mediu și lung, e foarte important. Ca număr de puncte, suntem cu două puncte în plus față de ce am prezis.

(n.r. - despre transferuri în ianuarie) Începem să creionăm pentru iarnă, dar, din ce pare acum, vor fi foarte puține modificări”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.

FOTO. CFR Cluj - Dinamo 2-2 , ultimul meci jucat de „câini”

În prezent, Nuno Campos nu îi are la dispoziție pe atacanții George Pușcaș și Alexandru Musi, aceștia urmând să revină, cel mai probabil, spre finalul lunii noiembrie.

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