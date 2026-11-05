Pleacă de la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat despărțirea de un jucător esențial pentru „câini” sezonul trecut +50 foto
Devis Epassy, în poarta lui Dinamo într-un meci cu Rapid FOTO Sport Pictures
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Pleacă de la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat despărțirea de un jucător esențial pentru „câini” sezonul trecut

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 05.11.2026, ora 12:01
alt-text Actualizat: 05.11.2026, ora 12:01
  • Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a anunțat că portarul Devis Epassy (33 de ani) ar urma să plece de la club în iarnă.
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Sosit la Dinamo în vara anului 2025, Epassy a fost titular între buturile „câinilor” în sezonul trecut, dar a devenit rezervă după transferul lui Alaa Bellaarouch.

Portarul marocan a fost împrumutat de la Braga până la finalul acestui sezon, Dinamo având opțiunea de a-l cumpăra pentru 500.000 de euro.

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Andrei Nicolescu i-a anunțat plecarea lui Epassy: „Singurul de care vrem să ne despărțim”

Andrei Nicolescu a anunțat că Epassy ar urma să plece de la Dinamo în următoarea perioadă de transferuri, deși contractul său va expira la finalul acestui sezon.

Singurul de care vrem să ne despărțim în iarnă este Epassy. Trebuia să ne despărțim în vară, dar asta e, mergem înainte.

Contractul se termină în vara viitoare, dar respectăm orice jucător, indiferent de ce se întâmplă”, a declarat Andrei Nicolescu, conform digisport.ro.

300.000 de euro
este cota de piață a lui Devis Epassy, conform Transfermarkt

Portarul camerunez a fost transferat de Dinamo în vara anului trecut de la formația cipriotă Karmiotissa.

Epassy a fost titular incontestabil în poarta „câinilor” în sezonul 2025/2026. A jucat în 31 de meciuri în toate competițiile, în care a primit 33 de goluri. A păstrat poarta intactă în 9 partide.

În acest sezon, Devis Epassy nu a bifat nicio apariție sub comanda lui Nuno Campos. Alaa Bellaarouch a impresionat conducerea lui Dinamo și a devenit titular.

FOTO. Devis Epassy, în Dinamo - FCSB, 1-2 după prelungiri, în finala barajului pentru calificarea în Conference League, pe 29 mai

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (50 imagini)

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Clauza lui Bellaarouch va fi activată: „Îl cumpărăm”

Andrei Nicolescu a anunțat, miercuri, că Dinamo va activa clauza de 500.000 de euro pentru a-l cumpăra definitiv pe Bellaarouch.

Îl cumpărăm. Am spus foarte clar că dacă am avea banii ăștia disponibili acum am activa clauza. Cu siguranță, pe ce a demonstrat până acum și cum avem noi proiecția cu ce se va întâmpla cu el, vom activa această clauză.

E un jucător pe care-l așteptam pentru că am suferit doi ani la rând fără să avem un portar care să aducă puncte. În sfârșit avem un portar care face asta.

Și am spus, o echipă care se bate la trofee, trebuie să aibă un portar care aduce, în estimarea mea, între 5 și 9 sau 10 puncte”, a declarat Nicolescu la Digi Sport.

14 meciuri
a jucat Alaa Bellaarouch de la sosirea la Dinamo. A primit 9 goluri și a păstrat poarta intactă în 6 partide

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