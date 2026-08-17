Vin banii la Dinamo Prima specială pe care o vor primii „câinii” după victoria din derby-ul cu Rapid

Sâmbătă, Dinamo a obținut o victorie importantă în derby-ul cu Rapid, scor 1-0, în cadrul etapei #5 din Liga 1.

Ce primă specială vor primi jucătorii lui Nuno Campos (51 de ani) pentru succesul din Giulești, în rândurile de mai jos.

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„Câinii” nu mai obținuseră o victorie pe terenul Rapidului de 12 ani. Pauza s-a sfârșit grație inspirației lui Nuno Campos de a-i trimite pe gazon, în repriza a doua, pe Hintsa și Karamoko, cei care au contribuit la golul victoriei.

Ce primă vor primi dinamoviștii pentru victoria din derby-ul cu Rapid

Atacantul Mamoudou Karamoko a înscris golul care a decis soarta partidei din Giulești, în minutul 72, după ce l-a învins pe Aioani cu un șut la colțul lung, pe jos.

Faza pornise de la Oliver Hintsa, care driblase mai mulți adversari la mijlocul terenului, a sprintat și i-a pasat perfect vârfului francez.

După meci, președintele dinamovist Andrei Nicolescu a anunțat că jucătorii vor încasa o primă specială:

„E o primă de derby, specială, sunt setate de la începutul campionatului, jucătorii o știu, motivația nici nu mai contează acum, au jucat pentru ei și pentru ce vor să demonstreze”, a spus oficialul la Prima Sport.

Conform ProSport, fotbaliștii care au intrat pe teren în duelul cu Rapid din Giulești vor primi, pe lângă bonusurile individuale prevăzute în contract, câte 1.800 de euro.

În urma acestei victorii, Dinamo a urcat provizoriu pe primul loc în Liga 1, cu 10 puncte, la egalitate cu FC Argeș. Poate coborî pe poziția secundă dacă FCSB o va învinge astăzi, de la ora 21:30 pe FC Botoșani, în ultimul duel al rundei #5.

De cealaltă parte, Rapid se află pe locul 7, cu 8 puncte acumulate.

În următoarea etapă, „câinii” o vor întâlni pe U Cluj, vicecampioana României, pe 22 august, de la ora 21:30. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

VIDEO. Golul marcat de Karamoko, decisiv în derby-ul Rapid - Dinamo 0-1

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Dinamo 5 10 2 FC Argeș 5 10 3 Petrolul 5 9 4 Corvinul 5 8 5 FCSB 4 8 6 Farul 5 8 7 Rapid 5 8 8 U Craiova 5 7 9 U Cluj 3 6 10 Oțelul 5 6 11 Sepsi 5 6 12 FC Voluntari 5 4 13 CFR Cluj 4 3 14 FC Botoșani 4 3 15 UTA Arad 4 2 16 Csikszereda 5 1

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