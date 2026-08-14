Detaliul omis de FCSB la negocieri Ce a remarcat Gigi Becali după ce derby-ul cu Dinamo a fost mutat la Cluj: „Chestie de onoare”

Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a oferit detalii despre negocierile pentru mutarea derby-ului cu Dinamo la Cluj.

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Becali a dezvăluit că oficialii roș-albaștrilor au omis un detaliu foarte important. Nu le-au cerut celor de la Dinamo să suporte costurile deplasării, în calitate de gazdă.

Gigi Becali: „Este o chestie de onoare”

Patronul FCSB a insistat ca acest subiect să fie închis după ce s-a ajuns la un acord. Astfel, clubul își va plăti deplasarea la Cluj.

„Ei au propus să jucăm acolo, iar noi am fost de acord. Unde să jucăm? Pe «Arc»? Acolo e o paradeală… la Cluj e stadion frumos, e gazon bun. Mergem acolo și jucăm. Nu au fost deștepți să ceară deplasarea.

Când fac o negociere cu tine, iau toate elementele în calcul. După ce am bătut palma și am zis da, nu mai pot să aduc ceva în plus.

Ei au zis: «Nu le cerem celor de la Dinamo să ne plătească deplasarea? 25-30 de mii de euro?» Și i-am întrebat: «Le-ați zis asta când ați acceptat? Dacă nu le-ați spus, nu mai puteți să cereți. Trebuia să cerem atunci. „Băi, jucăm la Cluj, dar ne plătiți deplasarea”».

S-au gândit târziu, dar eu le-am zis că nu mai merge. Este o chestie de onoare. Poți să le ceri, că ei plătesc. Dar e de onoare… nu ai cerut, nu mai poți să ceri”, a declarat Gigi Becali, citat de fanatik.ro.

Partida Dinamo - FCSB ar urma să fie programată sâmbătă, 5 septembrie.

Cluj Arena, al 11-lea stadion care găzduiește Derby de România

Clujul va fi doar al treilea oraș în care se va disputa Derby de România, după București (191) și Brașov (2).

De asemenea, Cluj Arena va fi al 11-lea stadion pe care se va juca cel mai important meci din fotbalul românesc!

Dacă Dinamo nu ar fi apelat la această opțiune, derby-ul s-ar fi jucat pentru a treia oară pe Arcul de Triumf, unde pot intra până în 7.000 de suporteri! Acesta este și cel mai mic stadion pe care s-a jucat derby-ul.

Sezonul trecut, derby-urile din sezonul regular s-au jucat pe Arena Națională (4-3 pentru Dinamo și 0-0), iar meciul din play-off-ul de Conference League s-a disputat pe Arcul de Triumf și a fost câștigat de FCSB după prelungiri, 2-1.

Ce stadioane au găzduit Derby de România

Stadionul Naţional - 23 August - 64

Dinamo - 40

Național Arena - 34

Ghencea - 34

Republicii - 14

Arcul de Triumf - 2

Cotroceni - 2

Municipal, Brașov - 1

Tineretului, Brașov - 1

Venus - 1

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