FCSB și Dinamo, out de pe Arenă Andrei Nicolescu nemulțumit: „Negocierea ar trebui să fie mai flexibilă”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a declarat că Arena Națională nu va putea găzdui meciuri de fotbal în luna mai 2026.

În mai sunt programate ultimele etape din play-off-ul Superligii.

Metallica va concerta pe Arena Națională pe 13 mai 2026, iar trupa Iron Maiden este programată pe 28 mai 2026, ceea ce face imposibilă desfășurarea meciurilor de fotbal în acea perioadă.

FCSB și Dinamo, out de pe „Arenă” în luna mai: „Negocierea ar trebui să fie mai flexibilă”

Atât Dinamo, cât și FCSB vor fi nevoite să caute soluții alternative pentru disputarea meciurilor considerate decisive pentru finalul sezonului.

„E o situație pe care trebuie să o acceptăm, singura problemă pentru noi e modul în care ne raportăm la aceste evenimente.

În momentul în care negociem pe un sezon evident că negociem o sumă și un tarif raportat la evenimentele care sunt, unele cu spectatori mai mulți, altele cu spectatori mai puțini.

Dacă ne-am raporta doar la câte un eveniment sunt puține care ar face sens din punct de vedere economic pentru Dinamo și FCSB să închirieze Arena Națională.

Pe de altă parte, noi toți contribuim la acest fenomen și e important ca noi să închiriem Arena și în contextul în care nu facem profit în acele meciuri, dar și Primăria să înțeleagă că în contextul în care nu ne poate oferi Arena pentru toate meciurile, mai ales pentru meciurile care aduc profit, negocierea pentru celelalte meciuri să fie puțin mai flexibilă și să găsim înțelegere.

Aste este realitatea, trebuie să trăim cu ea. Bucureștiul e o capitală care are nevoie sau simte nevoia și de alte evenimente. Vom vedea cum vom trece peste această perioadă, trebuie să se găsească soluții”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit gsp.ro.

Noi ne-am dorit și la început să închiriem pe tot sezonul până la final, ne-am fi dorit acest lucru pentru că asiguram și un preț așa cum își dorea Primăria, dar ne asiguram și o stabilitate și știam exact la ce să ne așteptăm. N-am putut să închiriem doar pentru acest an calendaristic Andrei Nicolescu

Ultimele patru etape din play-off-ul Superligii sunt programate în intervalele 2–3 mai, 9–10 mai, 16–17 mai și 23–24 mai.

Ce urmează pentru Dinamo în Superliga

Elevii lui Zeljko Kopic se află pe locul 2 în Superliga, cu 38 de puncte acumulate, după cele 20 de partide jucate.

Dinamo mai are de disputat 10 partide până la startul fazei de play-off/play-out.

20 decembrie: UTA - Dinamo

18 ianuarie: Dinamo - U Cluj

24 ianuarie: Hermannstadt - Dinamo

31 ianuarie: Dinamo - Petrolul

4 februarie: Farul - Dinamo

7 februarie: Dinamo - U Craiova

14 februarie: Dinamo - Unirea Slobozia

21 februarie: Rapid - Dinamo

28 februarie: Dinamo - Argeș

7 martie: CFR - Dinamo

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport