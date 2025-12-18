„Blănuță are o urgență” De ce a părăsit lotul lui Dinamo Kiev înaintea meciului din Conference: „A plecat acasă”

Vladislav Blănuță, 23 de ani, a cerut liber de la club și a părăsit imediat Dinamo Kiev, a anunțat antrenorul Igor Kostyuk.

Care este motivul plecării atacantului și care e viitorul său la echipa ucraineană.

Vladislav Blănuță nu e în lotul lui Dinamo Kiev nici pentru meciul de joi seară, contra armenilor de la Noah, în Conference League.

Blănuță va deveni tată

„Are o urgență în familie. A cerut liber de la club și a plecat acasă”, a dezvăluit Igor Kostyuk, antrenorul alb-albaștrilor, potrivit presei ucrainene.

Blănuță, cu mingea sub tricou la Dinamo Kiev Foto: Instagram

„Urgența” era sarcina soției, pe care jucătorul o anunțase în ultimele luni, când și-a pus mingea sub tricou. Atacantul în vârstă de 23 de ani urmează să devină tată.

Blănuță nu a mai jucat la Dinamo Kiev din 9 noiembrie

Tehnicianul a mai spus însă ceva: „Motivul pentru care Blănuță nu a fost inclus în lot este că avem doi, trei atacanți. Am convocat jucători care aveau mai mult timp de joc și ar fi mai utili echipei”.

Nu era prima oară când internaționalul român de tineret nu apare pe foaia meciului, s-a întâmplat și la ultimele două partide în campionat.

303 minute are Vladislav Blănuță în 10 meciuri la Dinamo Kiev în toate competițiile

Vârful nu a mai evoluat la Dinamo Kiev de peste o lună. Pe 9 noiembrie a apărut ultima dată pe teren, la 0-1 cu LNZ, în liga Ucrainei.

De când a fost demis Oleksandr Shovkovskyi și a venit noul antrenor, Igor Kostyuk, a lipsit patru dueluri la rând. De două ori a fost rezervă, după aceea tehnicianul nici nu l-a mai inclus în lot.

Lăsat pe tușă la Dinamo Kiev?

O veste și mai rea. Kostyuk, promovat de la echipa U19 kieveană, a fost confirmat ca antrenor principal de patronul Igor Surkis.

Și acesta plănuiește să lanseze mai mulți tineri de la academia de juniori.

Ceea ce înseamnă că Blănuță rămâne în afara formației. Cum a fost deja sub contract la două cluburi în acest sezon, FCU Craiova și Dinamo Kiev, nu mai poate teoretic evolua la a treia echipă în 2025-2026. Chiar dacă este și pe lista lui Dinamo București.

