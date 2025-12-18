„O decizie foarte proastă” Cristi Săpunaru regretă tensiunile avute cu Victor Pițurcă și refuzul de a mai juca la națională

Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul jucător al naționalei, a vorbit despre conflictul pe care l-a avut cu Victor Pițurcă (69 de ani).

În 2012, fostul fundaș a declarat că nu va mai veni la națională cât timp Pițurcă este antrenor.

13 ani mai târziu, Cristi Săpunaru a mărturisit că acel conflict cu Victor Pițurcă a fost una dintre cele mai mari greșeli din cariera sa.

Fostul jucător al Rapidului spune că decizia din 2012 a fost luată din cauza unor probleme personale.

Cristi Săpunaru, despre conflictul cu Pițurcă: „O decizie foarte proastă”

Cristi Săpunaru recunoaște că el și Victor Pițurcă au interpretat greșit situația de atunci.

Fostul internațional consideră, totuși, că Victor Pițurcă este unul dintre cei mai importanți selecționeri din istoria României.

„Nu a fost o problemă cu Pițurcă, am înțeles greșit amândoi. Poți să mai dai timpul înapoi? Am avut o problemă cu tata în perioada aia și nu ne-am înțeles. S-a înțeles totul greșit.

Cred că am greșit amândoi. Se știe foarte bine că nea Piți este unul dintre antrenorii pe care îi apreciez. Cel puțin la echipa națională era senzațional, dar eu nu țin ranchiună sau să fiu supărat ori să mă cert cu cineva.

O decizie foarte proastă pe care am luat-o (n.r. - de a refuza naționala). O tâmpenie pe care o regret acum. O greșeală… Cred că și el regretă pentru că știe foarte bine că, atât cât puteam, îl ajutam. 90 de minute putea să se bazeze pe mine.

Uite, sunt greșeli pe care le faci în fotbal și ajungi să-ți pară rău. Mici regrete care puteau să mă ajute mai mult în carieră”, a declarat Cristi Săpunaru în podcastul „Știi ce zic”, citat de prosport.ro.

Cristi Săpunaru s-a retras din activitate în luna mai a acestui a acestui an, după un meci al Rapidului cu CFR Cluj, scor 1-4.

De-a lungul carierei, fostul fundaș a îmbrăcat tricoul naționalei României în 36 de meciuri, o parte dintre ele fiind sub comanda lui Victor Pițurcă.

Pițurcă a avut trei mandate pe banca României în perioadele 1998-1999, 2004-2009 și 2011-2014.

100 de meciuri a antrenat-o Victor Pițurcă, în total, pe România

Victor Pițurcă a reușit să califice România de două ori la Campionatul European, în anii 2000 și 2008.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport