„E ilegal!” Bogdan Matei, președintele ANS, spune că salarizarea Cameliei Voinea intră sub incidența legii . „Greșeală uriașă”  

Sportul românesc nu se relaxează nici în perioada Sărbătorilor. După problemele de la Federația Română de Gimnastică Ritmică, unde nepoata Simonei Halep a fost agresată de o antrenoare, și Camelia Voinea, mama și antrenoarea Sabrinei, a fost acuzată de abuzuri fizice, psihice și verbale.

GOLAZO.ro a acoperit pe larg și acest subiect, totul culminând cu publicarea clipurilor în care Camelia Voinea o agresează, fizic și verbal pe fiica ei, Sabrina.

Bogdan Matei: „Realizări zero cu premieri babane”

Surse GOLAZO.ro ne-a declarat că antrenoarea are probleme și cu salariile primite, din 2022, de la clubul Farul Constanța.

Camelia Voinea nu o mai antrena pe Sabrina, mutată la clubul CSM Constanța, dar era plătită de Farul, deși nu mai pregătea pe nimeni acolo.

GOLAZO.ro a dezvăluit și că DNA a cerut auditul Curții de Conturi făcut la ANS și la federațiile de specialitate, cel în care apar mari nereguli la canotajul păstorit de doamna Lipă.

Bogdan Matei, șeful ANS, care a anunțat că va renunța la acest post pe 28 decembrie, a oferit un interviu pentru GOLAZO.ro în care atacă frontal aceste cazuri. Se referă la situația Cameliei Voinea drept ilegală, iar în privința federației Elisabetei Lipă cere ca instituțiile statului să-și facă treaba.

Bună ziua, domnule Matei. Cu ce să începem?

Nu cu plecarea mea din fruntea ANS. Tot ce am scris pe Facebook e adevărat, e real.

Dar e tot adevărul?

Bine, din respect pentru dumneavoastră, o să mai spun asta. O lacrimă și 200 de euro la muncitor, agresivitate în discurs pentru realizări zero cu premieri babane! Atât, cel puțin deocamdată.

Bun, atunci să trecem la alte subiecte. Răzvan Cuc.

Da, am văzut că ați scris că l-am numit eu director judiciar. Nu e corect.

Am încercat să dau de dvs. ieri, dar nu am reușit, așa că am vorbit cu domnul Thomas Moldovan (n.r. – vicepreședintele ANS), dar nu avea multe informații.

Da, am avut o zi absolut nebună. Haos! Ca să lămurim problema. Domnul Cuc a venit la noi acum vreo două săptămâni, prin detașare de la CJ Giurgiu. Nu a dat concurs, nu l-am numit eu .



Deci prin detașare, pe un post liber temporar. Am zis că facem treabă, dar se pare că dumnealui făcuse înainte. Am avut pe acest post, inițial, un coleg pe care l-am primit de la Ministerul Muncii, dar, din păcate, și-a dat demisia. Iar cel care este titular este în concediu medical de boală, Dacian Stan.

Bogdan Matei: „Voinea a fost plătită ilegal”

Sărim de la Răzvan Cuc la Camelia Voinea. Ce se mai aude cu acel raport pe care l-ați cerut de la clubul Farul Constanța în problema salarizării Cameliei Voinea?

Cred că în cursul zilei de luni, sau poate de marți, îmi va veni raportul final al Corpului de Control cu privire la ceea ce s-a întâmplat cu contractul individual de muncă al doamnei Voinea.

Vine Crăciunul, vor spune că nu au mai avut timp.

Știu, știu, dar acestea sunt procedurile, eu nu mă pot da peste cap. Trebuie să respect legea. Cert e că, până în acest moment, ca o analiză la primă vedere, ea a fost plătită, ilegal, pe o delegare la lot în baza unei decizii.

Ea era antrenoare angajată la Farul, lua salariu, iar fiica ei, Sabrina, activa la CSM Constanța, unde Camelia Voinea avea un alt contract, pe activitate sportivă.

Această delegare este ilegală. Ea nu este prevăzută în niciun contract de muncă, în niciun statut sau regulament al Agenției Naționale pentru Sport.

Explicații:

Camelia Voinea are contract cu Farul, de muncă, iar apoi a semnat un alt contract, de activitate sportivă, cu CSM Constanța, când fiica ei a semnat cu CSM. Fapt atestat de clubul CSM Constanța care a scris, într-un comunicat adresat presei, în care înfiera difuzarea clipurilor în care Voinea își abuza fiica, că: „Camelia și Sabrina sunt legitimate la CSM Constanța din 1.10.2022”

Surse GOLAZO.ro afirmă: „Trebuie să ai normă la clubul care te plătește, iar Camelia nu a mai avut grupă completă de cel puțin 10-12 ani, pentru că nimeni nu a mai vrut să-și dea copilul la ea. Și mai are un alt contract, de la COSR, tot pe activitate sportivă, în valoare de 5.000 ron”.

afirmă: „Trebuie să ai normă la clubul care te plătește, iar Camelia nu a mai avut grupă completă de cel puțin 10-12 ani, pentru că nimeni nu a mai vrut să-și dea copilul la ea. Și mai are un alt contract, de la COSR, tot pe activitate sportivă, în valoare de 5.000 ron”. În total, conform surselor GOLAZO.ro, aproximativ 15.000 ron pe lună pentru a o pregăti pe Sabrina doar din aceste contracte.

Ce se va întâmpla dacă această „analiză la prima vedere” a dvs. se va adeveri?

Directorul de la Farul Constanța (n.r. - Aurelian Arghir) va suporta consecințele legale, iar doamna ne va da banii înapoi. Iar dacă ea nu a fost la locul de muncă, mai stă acolo?

Asta ar fi decizia domnului Arghir, președintele clubului. Nu e decizia ANS.

Da, e decizia lui, dar el trebuie să treacă și prin decizia Comisiei noastre de Disciplină. Cum a plătit o persoana trei ani fără ca această să presteze munca acolo. E un cumul de fapte.



Sigur, el poate să ia decizia să nu mai fie doamna Voinea la club, în situația în care noi nu luăm hotărârea, în Comisia de Disciplină, să-l dăm afară .



Sau poate să rămână el cu o penalizare de 10%, din salariu, pentru recuperare prejudiciului. Eu mizez pe faptul că omul are capacitatea de a vedea gravitatea faptelor.

Bogdan Matei: „Greșeală uriașă”

De la Ioan Suciu (n.r. președintele Federației Române de Gimnastică) aveți vreo veste? Nouă nu ne mai răspunde la telefon.

Am înțeles că s-a întrunit Comisia de Disciplină, dar nu am primit niciun răspuns, niciun comunicat, nimic. Așteptăm și noi ca să vedem care e decizia dumnealor cu doamna Voinea.

Apropo de gimnastică. Știu că fetele au depus memorii la ANS, dar au primit răspunsuri tot de la FRG. De ce?

E o procedură legală. Pentru că dumnealor s-au adresat cu privire la ceea ce se întâmplă la lotul național, nu la cluburi. Noi nu avem niciun atribut, nu avem bază legală, să ne dăm cu părerea despre modalitatea de lucru la nivelul loturilor naționale.



Doar Federația Română de Gimnastică este direct răspunzătoare de modalitatea de pregătire și participare în competiții a loturilor naționale.



Dacă aceste fapte se petreceau la cluburile unde activează fetele, cluburi care sunt în subordinea noastră, atunci da, puteam interveni noi în mod direct. Dar, în acest caz, am redirecționat memoriile către FRG.

Revoltător, șocant. Din păcate, situația e regretabilă. Dar eu nu sunt omul care să tolereze astfel de comportamente. În orice sală de sport, limbajul trebuie să fie adecvat, cu un ambient psihologic, emoțional, fizic, mult mai plăcut și mult mai benefic. Bogdan Matei, președintele ANS

Bun, dar dacă fetele, alături de părinți, vin și vă povestesc ce au trăit lângă Camelia Voinea? Ar fi important?

Din punctul meu de vedere, sigur. Orice informație în plus adusă către Comisie, pentru că noi suntem obligați să le dăm către Comisie într-un singur sens, e importantă .



Dar noi avem două „bucătării” care trebuie separate.

Una se numește Farul Constanța. Dacă vorbim despre fetele care au fost copile, despre care ați scris în GOLAZO, care au avut parte de rele tratamente din partea doamnei Voinea, în calitate de antrenor la acel club, ne putem ocupa noi.



Dacă tinerele gimnaste au fost supuse unor rele tratamente, din partea aceleiași doamne, dar la lotul național, noi suntem obligați să ne adresăm FRG și, în principiu, comisiei disciplinare făcute de ei. Asta e a doua „bucătărie”.

Înțeleg. Ceea ce rămâne un mister e de ce Ioan Suciu nu v-a dat un răspuns până acum legat de acest caz. Ca să glumesc, poate știa că plecați și a tras de timp pentru a „îngropa” problema.

Ar fi o greșeală mare din partea dumnealor să facă așa ceva. Din punctul meu de vedere, ar fi o greșeală uriașă. Noi pe la minister îl controlăm pe ăla, pe celălalt...



Nu mai știu ce mai facem pe aici ca să fie toată lumea OK cu banii, cu resursele. Cei de la federație dizolvă lotul național. Nemeritat pentru fete, care ar fi trebuit să fie la lot.

Bogdan Matei: „E o secretomanie”

Nu putem încheia fără să vă întreb despre descoperirile Curții de Conturi legate de ilegalitățile comise de Federația Elisabetei Lipă.

Ieri am finalizat, alături de cei de la Curtea de Conturi, măsurile și programul de implementare ale acestora la nivelul ANS. Urmează să se stabilească și decizia prin care se va aproba procedura în plenul Curții de Conturi.

Lucrurile sunt șubrede la Federația Română de Canotaj. Sunt mari semne de întrebare cu privire la gestionarea banilor.

Sunt semne de întrebare, da. Foarte mari. Mă gândesc că aveți raportul. Cifrele din el sunt reale. Și la Federație Română de Atletism ar putea fi probleme.

La Natație nimic?

Nu, nu am această informație. S-ar putea să fie la COSR? Deși ar fi trebuit să-mi parvină și mie.

Îmi amintesc că i-am cerut Cameliei Potec, ca și Elisabetei Lipă, tabelul, care ar trebui să fie public, cu premierile de după JO de la Paris. Nu am intrat în posesia lui. De la Federația de Canotaj l-am obținut pe surse.

E o secretomanie. Ca să nu se vadă foarte multe nume care apar pe acolo, pe listele alea. Pentru mine e halucinant cum un consultant sportiv poate să ia atâția bani . Care nu are treabă cu activitatea sportivă.



Rămân la aceeași idee. Rog instituțiile de forță ale statului să preia raportul Corpului de Control al Curții de Conturi și să-l ducă la îndeplinire, dincolo de ce vom face noi.



E obligatoriu! Dacă nu vrem să curățăm sportul, atunci sigur că toată lumea va tăcea mâlc. Dar aici mesajul meu a fost foarte clar. Îi rog frumos: «luați-l, cereți-mi-l, chemați-i». Nu știu, faceți ceva, că e de datoria voastră.

